Se trata de un tema tan álgido, que los referentes legislativos de todas las bancadas ni siquiera tienen claro si es conveniente poner el cuerpo a una nueva legislación que después no tenga los resultados esperados. De hecho, fue lo que pasó con la ley actual, surgida en Diputados en 2019 con respaldo de todas las fuerzas políticas y sancionada en el Senado, en plena pandemia. El proyecto de JxC aprobado en agosto baja el plazo de los contratos de tres a dos, permite actualizarlos cada cuatro meses con los valores negociados entre las partes, sin límites. La norma actual fija un tope a través de un índice que combina la inflación y la variación salarial medida por el Ministerio de Trabajo (RIPTE).

En el Senado, el Frente de Todos logró una mayoría con cuatro exmiembros de su bancada que migraron en febrero (Edgardo Kueider, Carlos Espínola, Guillermo Snopek y María Eugenia Catalfamo) y el gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien ignoró que los dos diputados de su fuerza política habían votado la reforma de JxC.

La versión finalmente aprobada en la Cámara alta, que ahora debe tratarse, sostiene los contratos a tres años, permite actualizaciones a seis meses y fija un tope para los aumentos con otro índice. Optaron por el Casa Propia, que toman en cuenta el menor índice entre la variación salarial medida por el Indec y la inflación.

El factor Milei

En este escenario, el panorama quedó abierto. El Frente de Todos tiene 118 diputados propios y si logra reeditar la conversión de los rionegrinos que hubo en la Cámara alta -que son habituales aliados del oficialismo en todos los temas-, alcanza 120, a nueve de una mayoría. Necesita a los cuatro de izquierda y otros cuatro del interbloque federal que el 23 de agosto no quisieron votar el proyecto de JxC, pero ayudaron a dar el cuórum para que se tratara.

Son los dos socialistas (Enrique Estévez y Mónica Fein); a los que se suman Alejandro Topo Rodríguez (cercano a Roberto Lavagna) y la cordobesa Natalia de la Sota, quienes después de las primarias se sumaron a la campaña presidencial del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. El FdT, además, precisa convencer a Rolando Figueroa, gobernador electo de Neuquén.

Es un misterio lo que harán la dupla de misioneros, que responden al vicegobernador Carlos Rovira y fueron aliados fijos del Gobierno. Uno de ellos, Carlos Fernández, votó el proyecto opositor en agosto. El otro, Diego Sartori, no fue. En el Senado, la rovirista Magdalena Solari Quintana no participó de la votación. JxC no tiene garantizado poder ratificar su texto, porque lo aprobó con 125 votos, entre ellos los dos rionegrinos que no ahora revisarán sus posición. Sólo tuvo la ausencia ese día del radical chaqueño Gerardo Cipolini.

Para acercarse al triunfo, el frente de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica necesita atraer a Milei y a sus dos aliadas, Victoria Villarruel y Carolina Píparo. En agosto, este grupo ayudó con el cuórum, pero votó en contra de todos los proyectos en discusión, porque sostienen que los alquileres no deben tener regulación específica. No la hubo hasta 2020, cuando el único parámetro era el Código Civil.

Claro que esta oportunidad, si Milei y sus dos diputadas repiten la estrategia podrían permitirle al FdT sancionar su nuevo proyecto con tener un voto más y ser acusados de impedir que haya precios libres para alquilar. En agosto hubo una negociación liderada por el jefe de la UCR Mario Negri y Piparo, que tampoco dio resultados rápidos. Hasta el día anterior a la sesión, no estaba definido qué haría La Libertad Avanza. Esta vez, sus movimientos serán decisivos.