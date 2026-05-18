La Libertad Avanza sumó la ayuda del PRO y confía en los gobernadores aliados para blindar a Manuel Adorni

La Libertad Avanza (LLA) tiene esperanza de ganar, con lo justo , la guerra de sesiones que habrá el miércoles en Diputados . Aunque este fin de semana volvió a cruzar al Gobierno por la elección presidencial, el PRO confirmó que estará en la sesión de las 10 horas, citada por el oficialismo.

La bancada amarilla mantiene su posición de no participar de la sesión citada a las 11 por la oposición para avanzar en la interpelación de Manuel Adorni y de Sandra Pettovello , que hasta este lunes no tenía posibilidades de empezar.

“Damos cuórum a la convocatoria de LLA”, confirmaron a Letra P voceros del bloque presidido por Cristian Ritondo , que tiene 12 miembros. Únicamente el larretista Álvaro González no es contabilizado en el Gobierno para abrir el recinto en la sesión del Gobierno, que tiene como temas centrales la ley de Hojarasca y la modificación del régimen de "Zonas Frías".

Aún con este aporte, el cuórum no está fácil para el oficialismo, porque los gobernadores que tienen representación en Provincias Unidas (PU) y no avalan las interpelaciones tampoco confirmaron si colaborarán con la sesión de las 10.

Se trata de los mandatarios Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) e Ignacio Torres (Chubut). Si ninguno aporta votos, incluso con ayuda del PRO, el Gobierno llega con lo justo al cuórum o tal vez deba aplazar la sesión para la próxima semana.

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Los números de La Libertad Avanza

El equipo del oficialismo en Diputados este lunes aseguraba tener los votos para abrir la sesión de las 10, aunque demasiado finito como para cantar victoria. Necesitan 129 y alguna ayuda de PU podría ser necesaria si fallan algunos aliados.

De los 95 propios, LLA espera no tener más de dos ausencias. Precisa el apoyo de los aliados de Tucumán y Catamarca, con tres votos cada uno; y de las duplas de San Juan y del MID. "Si los necesitamos, todos ellos van a estar. Sólo si estamos sobrados, podrán dejar algún diputado afuera", señalaron desde el oficialismo a Letra P.

Los 11 del PRO y los seis radicales están en la lista violeta. Son indispensables para abrir el recinto. Completan los nueve de Innovación Federal (Misiones y Salta); pero no será fácil sumar a los monobloques de Neuquén, Santa Cruz y Adelante Buenos Aires (Karina Banfi), porque defienden los subsidios a las tarifas de gas en sus territorios, que se caerían con la nueva delimitación de las zonas frías del país.

El aporte de algún voto de PU sería decisivo. En LLA hacen apuestas. Creen que puede ayudar la jefa de la bancada, la exvicegobernadora de Santa Fe Gisela Scaglia, quien ya dio un gesto cuando asistió a la cumbre de autoridades de bloque dialoguistas, convocada por Martín Menem.

Los exPRO José Núñez y Sergio Capozzi también están en la lista de contribuciones posibles de PU, aunque la apuesta fuerte del oficialismo es ablandar a la mayor parte de los mandatarios. No es nada fácil.

Zonas frías, en riesgo

La sesión del Gobierno tiene dos proyectos. Uno es la ley de hojarasca, impulsado por el ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Struzenegger, que apunta a modificar o derogar legislación vetusta.

A priori no tendría problemas en ser aprobado, al igual que la decena de tratados internacionales. Al final del temario quedó el proyecto de “Medidas energéticas”, que tiene como tema central el cambio al régimen de zonas frías, que dejaría sin subsidio de gas a 130 municipios.

Hay provincias afectadas gobernadas por aliados, como Mendoza (Alfredo Cornejo), San Luis (Claudio Poggi) y San Juan (Marcelo Orrego). Sus diputados firmaron el dictamen en disidencia.

Otro de los cuestionamientos es la condonación que tienen las distribuidoras energéticas por sus deudas a Cammesa. Los gobernadores quieren sumar las distribuidoras locales.

En el PRO quieren aprobar la condonación; mientras que hay provincias con producción de biocombustibles, como Córdoba y Santa Fe, que no quieren resignar el artículo que prolonga los beneficios fiscales de esa producción.

Unión por la Patria (UP) y la izquierda son los únicos bloques decididos a no dar cuórum y rechazar todos los proyectos que pide tratar el Gobierno.

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Bullrich inició gestiones, pero no tuvo resultados



Antecedentes y reclamos



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Las interpelaciones, lejos

En la oposición dura no hay expectativa de tener cuórum para la sesión de las 11 horas, cuando están en el temario proyectos para interpelar a Adorni y Pettovello, aumentar las licencias parentales y sostener el plan Remediar.

Son iniciativas que no tienen dictámenes: en caso de haber una mayoría, sólo se puede emplazar a comisiones para iniciar los tratamientos. En el oficialismo están tranquilos. “No tienen cuórum. Y si lo tuvieran, las comisiones las controlamos”, repiten.

La sesión había sido pedida para el jueves, por miembros de PU como Esteban Paulón, Pablo Juliano; Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Nicolás Mássot (Encuentro Federal). Sólo tenía proyectos sobre Adorni.

Para la convocatoria de este miércoles se sumó UP, se agregaron los demás expedientes, como la posibilidad de llevar al banquillo a la ministra de Capital Humano por la caída del financiamiento a las universidades. Los gobernadores no peronistas no están interesados en llevar a juzgar a funcionarios en el Congreso. Lo dejarán claro el miércoles.