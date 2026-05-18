Mario Ishii y su guerra de baja intensidad contra Axel Kicillof: ¿solo o con La Cámpora?

El senador bonaerense Mario Ishii presentó un proyecto para declarar la emergencia sanitaria en la provincia de Buenos Aires y encendió la bronca en el gobierno de Axel Kicillof . La movida llegó en la peor semana posible: la víspera de la cumbre con los 135 intendentes para coordinar el reclamo al gobierno de Javier Milei por los recortes en salud.

No es la primera vez que el ex intendente de José C. Paz apunta contra la administración bonaerense. En abril, Ishii presentó en el Senado bonaerense otro proyecto para declarar la emergencia en la provincia, en este caso alimentaria, con los mismos fundamentos: crisis social profunda, responsabilidades del gobierno nacional y también del gobierno bonaerense, que por esos días había anunciado la suspensión del programa MESA , de apoyo alimentario a familias. Aquella iniciativa cayó como una bomba en La Plata. Este lunes se repitió la historia, con la salud como nuevo blanco.

En el gobierno bonaerense no ocultaron la bronca. "No correspondía", fue la frase que circuló en el entorno del gobernador este lunes sobre el proyecto de Ishii. Según trascendió, además, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak , se comunicó con el ex intendente de José C. Paz .

Los movimientos de Ishii en estos últimos meses fueron muy ruidosos. Desde febrero ocupa la vicepresidencia primera del Senado bonaerense, el cargo que lo ubica en la línea sucesoria del Ejecutivo detrás de Verónica Magario. Lo consiguió en una pulseada que el kirchnerismo le ganó al kicillofismo: Kicillof quería a la senadora Ayelén Durán -cercana a Andrés Larroque- en ese lugar, que finalmente fue para Ishii.

Cortocircuitos Ishii-Axel Kicillof

La relación entre Ishii y Kicillof tuvo su momento de mayor cercanía en 2019, cuando el paceño fue uno de los pilares territoriales de la campaña. Desde entonces, el vínculo se fue deteriorando. El quiebre más visible llegó en 2025, cuando Ishii convocó a una cumbre de casi 40 intendentes en un galpón de José C. Paz para presionar al gobernador y que diera marcha atrás con el desdoblamiento electoral. Kicillof no cedió. El peronismo ganó las provinciales por casi 14 puntos, pero la grieta quedó abierta.

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Nueva foto política en medio del reordenamiento opositor y la interna peronista pic.twitter.com/dN7IJDmPXQ — LETRA P (@Letra_P) May 18, 2026

Los proyectos de Ishii meten más ruido en una interna que se recalentó en los últimos días. En La Plata hay una lectura instalada: detrás de los proyectos del hombre del poncho está La Cámpora. "Es un proyecto del kirchnerismo, pero lo meten a través de Ishii para no quedar expuestos complicando la gestión del gobernador", dijeron en el entorno de Kicillof cuando llegó la emergencia alimentaria. El diputado Facundo Tignanelli avaló ambos proyectos públicamente, aunque con cuidado: respaldó el diagnóstico, pero pidió "inteligencia" para no confrontar con la Provincia. Desde La Cámpora, en cambio, dicen que Ishii tiene "una personalidad especial, sin jefes y sin hoja de ruta clara", y que nadie puede mandarlo.

Ruidos en el peronismo

El propio Ishii salió a aclarar su posición cuando llegaron las críticas por la emergencia alimentaria. "No me interesa la política ni de Milei ni de Kicillof, yo soy kirchnerista y trabajo de senador para defender a la gente. No trabajo para nadie, no soy empleado ni escribanía de ningún gobierno", dijo.

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La movida lleva la firma de La Patria es el Otro, el espacio referenciado en Larroque pic.twitter.com/1bRI28PauE — LETRA P (@Letra_P) May 18, 2026

Este lunes, con un largo posteo en redes sociales, buscó despegarse de la interna. "Hice un proyecto de ley que está a favor de resguardar la vida de las personas. Por eso propuse declarar la emergencia humanitaria y sanitaria. Esto no es una bandera partidaria ni una discusión electoral", escribió.

"Hay obligaciones que corresponden a la Nación y a la Provincia, y no pueden seguir descargándose sobre los municipios sin recursos. Querer esconder esta crisis detrás de una pelea política es una forma de encubrir negligencias y responsabilidades institucionales. No se puede disfrazar una emergencia humanitaria como un debate partidario para evitar hacerse cargo", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ishiiargentina/status/2056447005929439578?s=20&partner=&hide_thread=false Hice un proyecto de ley que está a favor de resguardar la vida de las personas. Por eso propuse declarar la emergencia humanitaria y sanitaria. Esto no es una bandera partidaria ni una discusión electoral. Cuando está en riesgo la salud y la vida de la gente, el Estado tiene la… pic.twitter.com/ukat3UNlzR — Mario Ishii (@ishiiargentina) May 18, 2026

Con este nuevo episodio de la interna, el peronismo bonaerense llega a la semana de la marcha sanitaria contra Javier Milei con grietas internas inocultables. Kicillof intentará este martes construir una postal de unidad con los 135 intendentes, pero Ishii ya se encargó de marcar diferencias.