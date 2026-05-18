El Banco Central dice que se reactiva la economía y comprará más dólares, pero no abrirá el cepo a empresas

La cúpula del Banco Central ratificó el rumbo de su política monetaria y cambiaria

Subido a la necesidad de convencer de que el programa económico de Toto Caputo funciona, el Banco Central de Santiago Bausili y Vladimir Werning defendió el esquema cambiario, aseguró que continuará la acumulación de reservas y sostuvo que la actividad entrará en una etapa de crecimiento con mayor demanda de dinero, pese al contexto financiero internacional más adverso.

Bausili y Werning encabezaron una conferencia de prensa que tuvo como objetivo convencer al mercado de que la economía entrará en una etapa de mayor crecimiento sin tensiones cambiarias y con capacidad para seguir acumulando reservas.

La presentación estuvo centrada en los Estados Contables del organismo y en el último Informe de Política Monetaria (IPOM), publicados la semana pasada. Allí, los funcionarios intentaron responder a las dudas que aparecieron en las últimas semanas sobre el atraso cambiario, la acumulación de divisas y la sostenibilidad financiera del programa económico.

El mensaje llegó en un contexto internacional mucho más complejo. El sell-off global de bonos volvió a profundizarse por los temores inflacionarios y por las expectativas de tasas más altas en Estados Unidos, Japón y Europa.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años alcanzaron niveles máximos desde febrero de 2025, mientras que los bonos japoneses tocaron rendimientos que no se veían desde 1996. En paralelo, el petróleo Brent se sostuvo cerca de los u$s 110 por barril, en un escenario en el que las tensiones geopolíticas y la inflación global complican a los bancos centrales.

Ese escenario golpea especialmente a países emergentes como la Argentina, que necesita volver al mercado internacional para refinanciar deuda y sostener el programa financiero. En las últimas ruedas, los bonos soberanos argentinos extendieron las bajas y el riesgo país volvió a moverse por encima de los 540 puntos básicos.

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A este escenario financiero restrictivo se sumó la decisión estratégica de Argentina de cancelar el tramo activado del swap con China, priorizando el cumplimiento de compromisos de competencia geopolítica asumidos con los Estados Unidos, resignando para ello dólares directos de la caja de la entidad.

El Gobierno apuesta a que aumente la demanda de pesos

Bausili sostuvo que el Banco Central no “promete” una remonetización, pero sí considera que "las condiciones están dadas para que aumente la demanda de dinero".

Según explicó, la expectativa oficial se apoya en dos factores: el bajo nivel de monetización de la economía argentina respecto de sus promedios históricos y la proyección de crecimiento económico que maneja el Gobierno. “Si tu economía crece, hay una demanda por mayor capital de trabajo”, explicó el titular del BCRA, en línea con la idea que suele plantear el presidente Javier Milei sobre la demanda de dinero.

Para el equipo económico, las variables financieras ya estarían mostrando ese proceso. Bausili señaló que, en un contexto en el que “el tipo de cambio se aprecia, se mantiene estable y la tasa de interés baja”, el movimiento del mercado reflejaría un aumento de la demanda de pesos.

bausili dos.jpg La estrategia de Toto Caputo y Santiago Bausili frente al dólar. NA

En el Banco Central creen que esa dinámica permitirá sostener la baja de la inflación sin generar desequilibrios monetarios, aun en medio de un escenario externo más volátil.

El tipo de cambio y las exportaciones

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la defensa del actual esquema cambiario frente a las críticas por un supuesto atraso del dólar.

Werning sostuvo que la experiencia internacional demuestra que la acumulación de reservas no depende exclusivamente del tipo de cambio real. Para argumentarlo, el Banco Central incluyó en el IPOM un análisis sobre el caso peruano, que definió como un “programa económico exitoso” y comparable con la situación argentina por tratarse de una economía bimonetaria.

Según explicó, el proceso de acumulación de reservas en Perú tuvo distintas etapas y estuvo impulsado por múltiples factores: repatriación de capitales, privatizaciones, inversión extranjera directa y un ciclo favorable de commodities. “El tipo de cambio real no ha sido un factor de alta correlación con las reservas”, afirmó.

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La defensa del esquema cambiario también se apoyó en los números del comercio exterior. Bausili remarcó que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta exportaciones por u$s 96.000 millones para este año, un nivel récord para la serie histórica.

“El marco cambiario actual no parece estar afectando el dinamismo exportador”, sostuvo el presidente del Banco Central.

Reservas: el BCRA seguirá comprando dólares

Otro de los ejes de la presentación fue la acumulación de reservas. En el mercado existe ansiedad por el ritmo de compras del Banco Central, especialmente después de que abril mostrara una fuerte absorción de divisas y mayo comenzara con un desempeño más moderado.

Sin embargo, el Gobierno intentó calmar esa preocupación. Bausili aseguró que "la economía argentina está reduciendo su dependencia de la estacionalidad del agro y que cada vez pesan más sectores como energía, minería y el mercado de capitales".

“El petróleo sale todos los días”, ejemplificó el funcionario, al explicar que el crecimiento de Vaca Muerta y de otros sectores exportadores genera flujos más estables de dólares.

El titular del Banco Central sostuvo además que el comportamiento actual del agro también cambió respecto de otros ciclos, ya que productores y exportadores manejan estrategias financieras más complejas entre soja, pesos y dólares, distribuyendo las liquidaciones en el tiempo.

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Pese a que el nivel de liquidación agrícola sigue por debajo de otros años, el Banco Central mantuvo compras de reservas. Este lunes la autoridad monetaria adquirió u$s 153 millones y acumuló compras por u$s 1079 millones en mayo.

Para el oficialismo, ese comportamiento confirma que el esquema cambiario puede sostenerse incluso en medio de un contexto financiero global más adverso.

El cepo a empresas no es prioridad

En la conferencia también apareció uno de los temas que más sigue el mercado: el levantamiento definitivo del cepo para empresas. La respuesta oficial fue cautelosa. “Por ahora no es una prioridad”, afirmó Bausili, quien incluso dejó abierta la posibilidad de que el esquema actual continúe sin cambios por un tiempo prolongado.

El funcionario argumentó que las empresas ya tienen herramientas para administrar capital de trabajo en dólares a través del mercado financiero y las cuentas bancarias en moneda extranjera.

Según explicó, la prioridad del Gobierno es seguir mejorando el funcionamiento operativo del sistema antes que acelerar una liberalización total.