Córdoba resiste quedar fuera de la ley de zona fría: 2,2 millones de personas perderían $12.000 millones

La decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar sobre el régimen de Zona Fría abrió un fuerte conflicto político con Córdoba . El posible recorte afectaría a más de 680 mil usuarios, elevaría las tarifas de gas y pondría en juego subsidios millonarios que hoy reciben hogares de gran parte de la provincia.

En el gobierno de Martín Llaryora advirtieron que unas 688 mil familias perderían descuentos de entre 30% y 50% en las boletas de gas. Según estimaciones oficiales, eso implicaría trasladar en un año más de $12 mil millones a los usuarios en un contexto de recesión y caída del consumo.

El oficialismo provincial sostuvo que el impacto no quedaría limitado al ámbito doméstico. También alcanzaría a comercios, economías regionales y sectores productivos que dependen de las redes de gas natural distribuidas en 13 departamentos cordobeses.

Actualmente, cerca del 87% de los usuarios residenciales de gas por red en Córdoba recibe algún tipo de subsidio asociado al régimen de Zona Fría. El esquema alcanza a más de 2,2 millones de personas.

De ese total, unas 280 mil familias accedían a descuentos del 30%, mientras que otras 408 mil recibían rebajas del 50% por condiciones de vulnerabilidad social.

En el Panal, como se conoce al Centro Cívico provincial, calcularon que la modificación impulsada por la Casa Rosada podría derivar en aumentos de entre 42% y 100% en las facturas. Un golpe al bolsillo del electorado, también un problema político. ¿A quién culpa la gente de los aumentos de las tarifas? El llaryorismo sospecha que, pese a no tener que ver en este caso, absorberá parte del costo por eso activó sin demoras la campaña defensiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/2056541033757061305&partner=&hide_thread=false Rechazamos la quita de subsidios al gas en #Córdoba.



Luego de la reunión intendentes y jefes comunales de 13 departamentos de la Unidad de Trabajo Provincia–Municipios y Comunas, advertimos que el proyecto nacional que modifica la Zona Fría pone en riesgo a unos 688 mil hogares… pic.twitter.com/THsz220Ihu — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) May 19, 2026

Un funcionario provincial resumió a Letra P la posición oficial. Aseguró que la provincia “termina perjudicada” después de años de inversiones en infraestructura de gas.

“Apuntan a Córdoba porque tiene muchos usuarios porque en su momento invirtió en redes de gas y ahora resulta castigada. Al igual que con la condonación de deudas a las distribuidoras eléctricas. EPEC (la empresa de energía provincial) paga al día y ahora se ve perjudicada. Hubiera convenido no pagar y no actualizar tarifas con este criterio”, hacen el ejercicio contra fáctico.

Martín Llaryora endureció el perfil

El gobernador aprovechó la discusión para volver a diferenciarse de la administración libertaria, pese a que el proyecto de Zona Fría tiene a Máximo Kirchner como su autor. "Van a terminar cagando a la clase media y trabajadora", dijo Llaryora para correrse de la partidización de la ley.

En esa entrevista con Cadena 3, cuestionó la decisión nacional y defendió la continuidad del régimen de subsidios. Recordó la “lucha” de vieja data para que la provincia estuviera dentro del esquema. “Que nos saquen de ese régimen en un momento tan difícil es un desconocimiento brutal”, afirmó.

Llaryora también buscó reforzar el argumento territorial. “Que la Nación venga a ver si Córdoba hoy es zona fría o no. Los invito a ir en remerita a las Altas Cumbres o a San Agustín con temperaturas bajo cero”, planteó a la misma radio.

Además, vinculó la discusión con el histórico reclamo del interior por el reparto desigual de subsidios frente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “Nos pasó cuando nos sacaron los subsidios al transporte y a Capital Federal se los mantuvieron”, recordó.

La pelea sumó intendentes y tensionó la relación con Javier Milei

La decisión del Panal de jugar fuerte quedó de manifiesto en la noche de este lunes, en la reunión realizada en la casa de gobierno. Autoridades municipales peronistas, radicales, vecinalistas y también vinculadas a La Libertad Avanza rechazaron la posible salida de Córdoba del régimen de Zona Fría.

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En la mañana de este martes, la senadora Alejandra Vigo se sumó a la causa, en la previa de una inauguración en Los Cortaderos, en la ciudad capital, que la volverá a mostrar en un acto oficial junto a Llaryora y al intendente Daniel Passerini.

La tensión escaló porque adláteres de Milei salieron a cruzar al cordobesismo, que buscó mostrar apoyo municipalista. En redes, la diputada de La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado, sugirió que varios jefes comunales participaron de la convocatoria condicionados por el reparto de recursos provinciales.

El cruce entre Marcos Torres y Laura Rodríguez Machado

La respuesta la dio el ministro de Desarrollo Social, Marcos Torres, quien rechazó las acusaciones y defendió la autonomía de los intendentes del interior cordobés. “Tratar con semejante falta de respeto a dirigentes elegidos por su pueblo solo demuestra soberbia y un profundo desconocimiento del interior cordobés.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mtorreslima/status/2056716464514568352&partner=&hide_thread=false Se nota que esta diputada nunca fue intendenta ni jefa comunal de nada.



Porque si alguna vez hubiese tenido que gobernar una comunidad, sabría el enorme esfuerzo que hacen todos los días quienes gestionan en el interior, poniendo la cara ante cada problema y defendiendo a sus… pic.twitter.com/vGHky3ZjHM — Marcos Torres (@mtorreslima) May 19, 2026

Algo bastante común en quienes ocupan una banca respondiendo a Buenos Aires y negociando siempre con el mejor postor”, escribió el exintendente de Alta Gracia.

La discusión por la Zona Fría terminó así convertida en un nuevo foco de conflicto entre el cordobesismo y la administración de Milei, en medio de un escenario económico que profundizó la disputa entre las provincias y la Casa Rosada por el reparto de recursos y subsidios. Pero que también palpita la carrera por la gobernación en el '27.