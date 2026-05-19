Santa Fe: la reforma electoral tensa el vínculo entre los bloques peronistas de la Legislatura

Las diferencias internas del peronismo de Santa Fe volvieron a quedar expuestas en la discusión por la reforma electoral . Aunque un grupo de senadores del PJ presentó un proyecto propio , las tribus del justicialismo en Diputados evitaron respaldarlo y aguardan por una definición de Unidos .

La ley de reforma electoral es uno de los deberes que adeuda la Legislatura santafesina tras la sanción de la reforma constitucional . Pese a que el Ejecutivo dio a conocer que trabaja en el envío de un proyecto, en el peronismo consideran que su tratamiento ocurrirá en la segunda mitad del año, una vez transcurrido el mundial de fútbol.

Como contó Letra P , el grupo de senadores comandado por Armando Traferri presentó un proyecto de ley para actualizar la legislación en materia electoral. El documento fue firmado por los legisladores Rubén Pirola , Alcides Calvo , Osvaldo Sosa y Eduardo Rosconi , además del mencionado Traferri.

Entre las cuestiones más sobresalientes de la propuesta figuran el sostenimiento de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la elevación del piso para ingresar al reparto de escaños en diputados (del 3 al 5%), y el sostenimiento del sistema actual de Boleta Única de Papel (BUP). Además, proponen que las listas de diputados provinciales sean acompañadas por candidaturas para la gobernación.

Sin acuerdo en la cumbre peronista

Según pudo saber este medio, durante la cumbre donde volvieron a verse las caras todas las tribus del peronismo, representantes de los senadores intentaron incluir un respaldo del partido al proyecto ingresado, pero luego de algunas dudas respecto del contenido del mismo, la idea se desestimó.

Finalmente, el comunicado confeccionado después del encuentro solo incluyó un pedido al oficialismo para que convoque al PJ a discutir las reglas electorales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PJ_SantaFe/status/2052895660362395673?s=20&partner=&hide_thread=false Santa Fe exige unidad, responsabilidad y reglas claras.



Nos reunimos con la mesa de acción política ampliada de nuestro partido. Aquí el parte de prensa que concluimos pic.twitter.com/NurU18rapV — PJ Santa Fe (@PJ_SantaFe) May 8, 2026

Integrantes de distintas tribus peronistas con asiento en Diputados confiaron a este medio que, a priori, estarían de acuerdo con elevar el piso del reparto de bancas. Sin embargo, en otros campamentos sospechan que la propuesta de los senadores obedece principalmente a un acuerdo con sus pares del radicalismo.

Si en Santa Fe se aprueba una reforma que eleva los pisos y obliga a los candidatos a diputados a competir junto a un gobernador, los principales perjudicados serán los espacios que se hicieron fuertes en las últimas elecciones de diputados: el Frente Amplio por la Soberanía, capitaneado por Carlos Del Frade, y Somos Vida, encabezado por Amalia Granata.

Como contracara, los dos partidos con mayor presencia territorial en la provincia, la UCR y el PJ, se verían beneficiados. Es por eso que algunos dentro del peronismo analizan con cautela la propuesta y prefieren no arrojarse sobre la granada, a la espera de que Unidos haga su movida.

Salvar las PASO, el mantra peronista

Por ahora, el único entendimiento dentro del peronismo de la bota es que deben sostenerse las PASO. En el justicialismo creen que las primarias pueden ordenar la oferta electoral. En esa dirección, hay quienes ponen como referencia la experiencia de 2019, donde la candidatura a gobernador por el peronismo se dirimió tras una interna entre María Eugenia Bielsa y Omar Perotti.

Como plan B, algunas tribus proponen que, en caso de que no haya PASO, el partido garantice un mecanismo de participación democrático para dirimir los lugares en las listas.

Más allá de la ley de reforma, de fondo están las disputas internas del peronismo. Tras la última cumbre justicialista, el espacio conducido por Omar Perotti volvió a clamar por una mayor apertura del partido. En la misma dirección se expresaron, en off the record, embajadores de los campamentos del Movimiento Evita y del espacio conducido por Marcelo Lewandowski, quienes valoraron la reunión como gesto de apertura, pero aguardan por definiciones de trazo grueso.