Devolución de IVA: JxC no apoyó el proyecto del Gobierno y presentó un dictamen propio

"No sigamos financiando el gasto con la emisión", reclamó Alejandro Cacace , de Evolución Radical, a cargo de exponer el dictamen de minoría, que también limita el beneficio a esta gestión. "El gobierno no puede fijar la política tributaria del que sea elegido el 22 de octubre", justificó su medida el puntano. El dictamen opositor, además, amplía el beneficio a los trabajadores informales, que define como aquellos que cobraron los últimos bonos entregados por el Gobierno.

Los cruces

El oficialismo cuestionó a JxC y le reclamó sumarse al dictamen oficialista. "La política tributaria la define el Congreso, no el Gobierno. Quien gane las elecciones va a tener que negociar acá, por lo que sí están de acuerdo, no deben ponerle un límite", se molestó Itaí Hagman, cercano al dirigente social Juan Grabois.

El diputado José Luis Gioja, exgobernador de San Juan, le pidió a JxC reconsiderar el dictamen de minoría. "Tienen que entender que además del IVA, están Ingresos brutos, que cobran las provincias", aclaró.

Juan Marino, oficialista y con origen en el movimiento piquetero, reclamó no volver a darle un escenario triunfal al diputado y candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei. "Le van a hacer el juego otra vez a un tipo que dijo que no hubo un genocidio durante la última dictadura militar, sino una guerra. Cuando todos los que estamos acá no pensamos así", se molestó Marino. Si bien Milei respalda la baja de impuestos, también reclama eliminar la emisión monetaria, por lo que no le será fácil definir cuál de los dos dictámenes votar.

Martín Tetaz, de Evolución Radical, defendió la postura de JxC de exigir una baja de la emisión monetaria. "Los diputados de FDT confirmaron que quieren financiar este gasto con emisión monetaria. Si no influye en nada la emisión, eliminemos el IVA, así como eliminamos Ganancias. No podemos firmar un dictamen con un aumento del impuesto inflacionario".

El jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, anunció que buscará hasta el martes llegar a la unanimidad, pero no será fácil. "Hoy hay 16 millones de argentinos que reciben el reintegro. Más allá de los debates, ese es un elemento que entre todos tenemos que reivindicar. Son 25 mil millones que fueron transferidos a los argentinos y argentinas y que están teniendo un impacto en los niveles de movimiento económico y facturación".