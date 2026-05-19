CFK, presa: con datos sobre condiciones de detención domiciliaria, denuncian animosidad contra la expresidenta

Integrantes del Consejo de la Magistratura cercanos a Cristina Fernández de Kirchner denuncian que el régimen de detención domiciliaria impuesto a la expresidenta contiene condiciones "injustas" y "arbitrarias" que denotan "una animosidad manifiesta", señalan a Letra P fuentes cercanas a ese grupo de representantes del Poder Legislativo y de la abogacía.

CFK cumple la condena que se le impuso en la causa conocida como "Vialidad" (seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos) en su departamento de San José 1111. Además de usar la tobillera electrónica que monitorea sus movimientos, se ajusta a un régimen de visitas limitado a dos días a la semana, dos horas cada uno de esos días en las que puede recibir a un máximo de tres personas.

A través de un informe elaborado a partir de pedidos de Acceso a la Información Pública realizados por Anabel Fernández Sagasti , Vanesa Siley , Rodolfo Tailhade , Mariano Recalde y César Grau , el kirchnerismo sostiene que la situación de la exmandataria contrasta con un escenario signado por "controles limitados sobre personas detenidas bajo prisión domiciliaria en causas federales, especialmente en delitos de lesa humanidad y narcotráfico".

En ese sentido, apuntan que sobre un total de 2.513 detenidos con prisión domiciliaria, sólo el 23,96% de los casos con información disponible utiliza tobillera electrónica, porcentaje que desciende al 19,54% si se toma el universo total informado.

Además, apenas el 1,76% de los detenidos registra restricciones de visitas, lo que implica que el 98,24% puede recibir visitas sin limitaciones específicas.

CONDICIONES DETENCIONES DOMICILIARIAS

En el caso de los detenidos por narcotráfico, el informe señala que las restricciones son aún más bajas. De 1.280 personas que cumplen prisión domiciliaria por este tipo de delitos, sólo en ocho casos —el 0,86%— se reportaron restricciones en el régimen de visitas.

A su vez, el 42,73% de los detenidos cuenta con permisos de salida, tanto habituales como especiales, incluyendo autorizaciones para trabajar, estudiar, tratamientos médicos o actividades familiares.

Delitos de lesa humanidad

Respecto de los condenados o procesados por delitos de lesa humanidad, el documento sostiene que únicamente el 44,12% utiliza tobillera electrónica y que el 84,38% de los casos relevados no presenta restricciones de visitas, al tiempo que el 56,25% posee permisos de salida, principalmente por razones médicas o caminatas autorizadas.

El informe concluye que, "incluso en delitos de alta sensibilidad institucional y social, predominan esquemas de control reducidos y amplios márgenes de circulación y contacto externo para los detenidos bajo modalidad domiciliaria".