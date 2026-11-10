León XIV en modo cordobesista

Durante las ocho horas que estuvo en Córdoba , el papa León XIV hilvanó actividades a ritmo frenético. Ajustado al cronograma previsto de manera minuciosa, incluyendo los tramos hechos en el papamóvil a velocidad superior a la acostumbrada, el pontífice cumplió con todas las estaciones de su periplo.

En todas ellas se mostró abierto al contacto, con funcionarios provinciales y municipales, y con miles de fanáticos que se repartieron desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad.

Con mejor semblante que el que exhibiera en su primer día en Argentina, Robert Prevost también bajó la escala de intensidad de sus discursos, acaso como si no fuese necesario repetir la línea marcada en cada una de las alocuciones que hizo públicamente en Buenos Aires .

Para complacencia de sus anfitriones, que alternaron emoción y regocijo, no ahorró menciones a las figuras necesarias para la narrativa católica de Córdoba, aquellas que también están presentes en la trama política con que el peronismo cordobesista se proyecta por fuera de la provincia. El Cura Brochero , Mamá Antula y Enrique Angelelli , por años ocultado por la narrativa de un Arzobispado cordobés que miraba en otra dirección, estuvieron en sus palabras y sus ejemplos.

Desde ese momento el arzobispo de Córdoba se convirtió en una sombra del papa durante toda la calurosa jornada mediterránea, acompañándolo en cada trayecto vehicular y ubicándose cerca en cada ceremonia.

“UNIDOS PODEMOS LOGRAR TODO” (Papa León XIV, Córdoba 10/11/2026)



Hoy vivimos una jornada histórica que quedará guardada para siempre en el corazón de nuestra provincia. El #PapaLeón nos deja una profunda estela de paz, esperanza y una inmensa gratitud.



Quiero agradecer de… pic.twitter.com/H2hv1rSEMY — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 10, 2026

El “payito” fue clave para confirmar la visita papal a la ciudad de las campanas. También fue quien seleccionó a 20 cordobeses que intercambiaron algunas palabras con León XIV al concluir la misa en la fábrica militar de aviones, FADEA.

Se trató de 10 hombres y 10 mujeres, presentados por el vicario de los pobres, Melchor López, como ejemplos de resiliencia, memoria y superación. Una líder comunitaria migrante, una trabajadora de la construcción, una responsable de comedores populares, una costurera, una docente en recuperación por el consumo problemático de drogas, una mujer víctima de trata que acompaña a otras víctimas de trata, estudiantes y trabajadores de la economía popular completaron los casilleros.

Muchas miradas se depositaron en Alba Camargo, presentada como tejedora, pero también representante de los colectivos que mantienen viva la lucha por la memoria, la verdad y la justicia negadas por la última dictadura. Tal como reconoció la propia Arquidiócesis, una buscadora de los restos de su padre y su madre, secuestrados y desaparecidos tras el golpe de 1976.

En el breve intercambio, Prevost hizo lo que ningún papa había hecho: escuchar de primera mano las palabras de las víctimas. Camargo, que había estado presa a sus 13 años en la cárcel del Buen Pastor, pidió por todos los nombres que faltan recuperar y le alcanzó un documento con la síntesis de los trabajos realizados en la Loma del Torito. Allí, en el predio donde funcionó el campo de concentración conocido como La Perla, se han recuperado 38 identidades en el último año. Muchas de ellas a partir de restos óseos que no superan el tamaño de un guijarro.

Las piedras que mueve la Iglesia

En diálogo con la prensa, desde la Vicaría explicaron que aquellas 20 personas seleccionadas representaban a quienes habían sufrido violencias e injusticias indigeribles para la sociedad actual. Refirió a ellas como las piedras necesarias para la construcción un nuevo orden social. Uno en que la Iglesia deje de dar la espalda al pueblo.

Las palabras apuntaron en la misma dirección que varios de los fragmentos leídos por el Papa, quien en FADEA y en la Catedral habló de la necesidad que los pobres tienen de vincularse a Dios, así como de un llamado a la santidad para todos “los hermanos y hermanas”.

Junto a las arengas para ser santos y evangelizar, Prevost repitió la voluntad de creación de una patria fraterna y solidaria, atributos reclamados especialmente durante su paso previo por la Ciudad de Buenos Aires.

Los santos de Córdoba

León XIV no lanzó dardos específicos en dirección al gobierno de Llaryora. Sus discursos, de menor tenor político, fueron más genéricos, sin eludir referencias a la pobreza o la iniquidad.

EL PAPA EN CÓRDOBA León XIV encabezó su segunda misa en el país, en FADEA, con una homilía centrada en la tradición de santidad de la provincia



Esta vez evitó referencias doctrinales que pudieran incomodar a Milei o al gobernador Llaryora https://t.co/Dh0fhk1al0 pic.twitter.com/BBEuQ15OH9 — LETRA P (@Letra_P) November 10, 2026

Por el contrario, sus evocaciones tuvieron presentes a las figuras de un renovado santoral mediterráneo. En la Córdoba que definió como tierra de santos, con mártires y abnegados, recordó especialmente al santo Gabriel Brochero, de quien destacó su perseverancia, Mamá Antula, primera santa argentina y ejemplo de la simpleza en la búsqueda de dios.

Más encendido se escuchó a Rossi, quien se sobrepuso a una sucesión de interrupciones en su micrófono para martillar contra la indiferencia y el fatalismo. También para recordar a Enrique Angelelli, el obispo asesinado por la última dictadura. En su nombre, pidió “no callar ni por vergüenza ni por miedo". "Que ningún cálculo mezquino haga callar nuestra palabra ni nuestra acción", dijo.

Mirando directo a los ojos al pontífice, el vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal Argentina, agradeció por una concepción del evangelio con los pies en el barro, que se atreve a caminar por las barriadas, los rincones oscuros, las cárceles y los hospitales".

El cuidado de León XIV

El tono elegido coincidió con buena parte de las interpretaciones que recorrieron la provincia en las horas previas al arribo del comité vaticano. Cuidadosos, oficialistas y opositores ubicaron sus interpretaciones por fuera de la grieta. Sin nombres precisos, nadie quiso siquiera mirar a su lado. Mucho menos en la primera fila de FADEA, donde funcionarios nacionales libertarios y referentes cordobesistas compartieron asientos.

Las flechas respetaron los off. “Escasa concurrencia. Demasiada exageración en la organización”, dijeron unos. “Excelente operativo. Ratificamos que Córdoba es una plaza internacional, con una concordia que no existe a nivel nacional”, respondieron otros.

El papa León XIV saliendo del aeropuerto de Córdoba rumbo a la misa en Fadea. Foto: Vatican News.

De regreso del aeropuerto, aún saludando la partida de Prevost, no pocos representantes del gobierno provincial apuraron una lectura triunfal de toda la jornada. Incluso, apuntaron en su cuenta la ausencia de lluvias, único factor verdaderamente ajeno a la rosca.