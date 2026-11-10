El diario de León XIV: Córdoba, la calma antes de Luján, otra tormenta para Javier Milei

León XIV pasó por Córdoba sin una frase que incomodara a Javier Milei . Fue una calma de un día. Este miércoles, en Luján , el papa presidirá la misa de la caridad con cartoneros, agricultores, familias de barrios populares y jóvenes en recuperación al pie del altar. Sus historias le darán a la homilía un contenido social difícil de esquivar.

La misa en la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) reunió a 650.000 personas y dejó a la política sin titular. León XIV habló de la tradición de santidad de la provincia, nombró al Cura Brochero y a Mama Antula , y repitió una frase de Francisco sobre los pobres, que necesitan de Dios y de gente que exprese con su vida la fuerza del amor cristiano. Era una cita religiosa y no tenía destinatario.

El Presidente se quedó en Buenos Aires. Mandó a Karina Milei , que escuchó junto a Martín Menem desde la primera fila. Más acá estaban el gobernador Martín Llaryora , el intendente Daniel Passerini , Juan Schiaretti , la senadora Alejandra Vigo y el diputado Gabriel Bornoroni . Peronismo cordobés, oficialismo libertario y un papa que no fastidió a ninguno .

La diferencia con lo que pasó antes es nítida. El domingo, en el Palacio Libertad, León XIV había hablado de límites al poder, de cuidado de la palabra y de una economía al servicio de la persona, con Toto Caputo y Federico Sturzenegger en la sala. En Córdoba bajó el tono social del sermón.

El filo lo puso el anfitrión. El cardenal Ángel Rossi llegó a la visita después de años de tirantez con Llaryora, a quien le disputó la agenda en temas sensibles. El desembarco del papa forzó una tregua táctica, y el gobierno provincial le dijo a Letra P que acompaña las decisiones de la Iglesia sobre la visita .

Rossi, que negoció la parada cordobesa y critica el experimento de Milei cada vez que puede, cedió el escenario político y se reservó el discurso. Lo hizo en la catedral, durante la bienvenida a obispos, curas, religiosos y seminaristas.

El purpurado jesuita le pidió al papa ayuda para que nadie se consagre con los ojos vendados, las manos atadas o los pies quietos. Habló de los brazos cruzados de los indiferentes y de los caídos de los fatalistas. Citó al beato Enrique Angelelli, el obispo mártir de la dictadura militar, para pedir: “No callemos, ni por vergüenza ni por miedo”. Mencionó las cárceles, las guardias de los hospitales y los barrios. Un cardenal que dice eso delante del papa le habla también a quien gobierna, aunque no lo nombre.

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León XIV contestó hacia adentro. Dijo que la Iglesia no es un negocio ni una agencia humanitaria ni una ONG, y que si no lleva a Jesús y su Evangelio es una Iglesia muerta. Frente a seminaristas y consagrados enumeró lo que apremia, que es el hambre, las injusticias, la enfermedad, la soledad y la falta de trabajo y de vivienda digna, y sostuvo que la caridad cristiana se compromete con todo eso. Cerró con una consigna de Francisco: "Soñar con una Iglesia que siga haciendo lío".

Luján: la caridad con nombre y apellido

La misa prevista para este miércoles en la basílica tiene otra lógica. Cáritas Argentina, que cumple 70 años y llega a las 67 diócesis con más de 3500 parroquias, capillas y centros comunitarios, armó la ceremonia con rostros en lugar de consignas. Su presidente, el arzobispo Gustavo Carrara (La Plata), recordó que la Virgen se quedó en 1630 a orillas del río para cuidar a un pueblo frágil y que desde entonces tiene predilección por los más pobres.

LLevarán las ofrendas personas que representan el trabajo, la educación popular, la agricultura familiar, la organización barrial, la recuperación de las adicciones, los pueblos originarios y la asistencia en emergencias.

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Elba Yugra, agricultora y catequista de Iruya, Salta; Sebastián Quispe, de Cáritas Humahuaca; Alfredo Correa, educador popular correntino; una familia de la villa Zavaleta, de la Escuela Cura Brochero; Carmen Solano, referente ava guaraní de Pichanal, y José Luis López, joven de Bahía Blanca en recuperación de adicciones.

Francisco Rosales, que perdió su casa en los incendios de Cholila; Gladys Escudero, que cuida adultos mayores en Mendoza; Sara Ramírez, de la economía social en Villa Gobernador Gálvez; Lisa, madre sobreviviente de la violencia; Laura Gerez, emprendedora de Morón, y Joana Enrique, cartonera de Luján.

En el patio y la plaza se sumarán Pastoral Carcelaria, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), la Familia Grande de los Hogares de Cristo, Pastoral de Drogadependencia, Los Chicos del Pueblo, Cuidadores de la Casa Común, la Comunidad de San Egidio y movimientos sociales. La vigilia “Bajo un mismo manto” empezó en la noche de este martes con Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, entre otros, y la previa del miércoles empieza a las 6.

Lo que el papa tiene enfrente

León XIV no necesita nombrar a nadie en Luján. La lista de ofrendas ya es una agenda. Una cartonera y una emprendedora de barrio ponen la economía popular en el altar. Un joven rehabilitado y la Pastoral de Drogadependencia abren el capítulo de las adicciones. Lisa trae la violencia hacia las mujeres y Quispe y Solano, a los pueblos originarios. Rosales representa a quienes quedaron sin casa por una emergencia y Escudero, a los adultos mayores que nadie acompaña.

Varios de esos temas ya aparecieron en el Palacio Libertad y en el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). Según el cotejo de La Nación con discursos del papa en otros nueve países, solo en Argentina habló de personas que trabajan y no llegan a cubrir sus necesidades. La atención a la discapacidad y el fortalecimiento de las universidades tuvieron un antecedente cada uno, en Uruguay y en España. Son dos frentes donde el Gobierno tiene una pelea abierta.

La Casa Rosada sostiene que los discursos fueron “impecables” y que repiten la doctrina social de siempre. En Luján esa lectura se pone a prueba con testimonios de gente real. La homilía puede quedarse en la letra de Francisco, que Cáritas ya puso en el cuadernillo con aquello de que "nadie se salva solo", o apoyarse en esas historias para decir, con nombres y lugares, lo que en Córdoba no dijo.

Milei, ya lanzado a la reelección y sin intención de tocar su programa, tendrá otra vez al papa en cadena nacional, esta vez rodeado de las personas que pagan el costo del ajuste, algo similar a los que hacía Cristina Fernández de Kirchner con protagonistas de los sectores golpeados por el gobierno de Mauricio Macri en la campaña de Unidad Ciudadana para las legislativas de 2017. ¿El verdadero papa peronista?