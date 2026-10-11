León XIV se opera antes de viajar a la Argentina: la salud del papa, bajo la lupa

León XIV deberá operarse de un nódulo localizado en un pulmón a menos de un mes de su llegada a la Argentina . El Vaticano informó que la lesión fue detectada en una fase muy inicial y que el papa tendrá una semana de recuperación, pero no anunció cambios en la gira. La salud del pontífice queda así inevitablemente bajo la lupa.

El propio papa eligió comunicar la noticia al terminar el Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico. Dijo que los médicos encontraron recientemente un nódulo “en una fase muy inicial” y “bien localizado” y que, siguiendo sus indicaciones, decidió someterse a una intervención para extirparlo.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni , agregó después que la operación está prevista para los próximos días y que la internación posoperatoria será de aproximadamente una semana.

La información oficial termina, por ahora, allí. Y no es un dato menor. La Santa Sede suele difundir partes médicos cuando existe un episodio concreto que informar, pero no publica historiales clínicos de los pontífices. Tampoco hay, hasta donde se conoce públicamente, antecedentes de cuadros de salud relevantes de Robert Prevost durante sus años como obispo de Chiclayo, en Perú, ni durante su etapa como prior general de la Orden de San Agustín.

Eso deja un terreno incómodo para cualquier interpretación sobre su estado general. El dato disponible es un nódulo pulmonar detectado de manera temprana y la decisión médica de intervenir. No hay información oficial sobre su naturaleza, más allá de la descripción realizada por el propio León XIV.

Papa Leone XIV ha annunciato l'operazione a cui si sottoporrà per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il Pontefice ha ringraziato per la vicinanza spirituale e si è affidato alle preghiere dei fedeli pic.twitter.com/AwNFTrPKPm

Una agenda que sigue en pie

La otra pregunta es política y pastoral: qué ocurrirá con la primera gran gira internacional del pontificado por América Latina. El viaje a Uruguay, Argentina y Perú está previsto entre el 6 y el 17 de noviembre. La Argentina ocupa tres jornadas, del 8 al 11, con una agenda que incluye un encuentro con Javier Milei, una visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, una misa en Buenos Aires, actividades con trabajadores, una escala en Córdoba, una vigilia con jóvenes y el cierre en Luján.

Viene León XIV: el rompecabezas del financiamiento de la visita papal Vatican Media

Por ahora, no hay suspensión ni reprogramación anunciada. Más todavía: pocos minutos antes de informar su operación, León XIV saludó a integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros de Roma y agradeció las oraciones por la visita pastoral que realizará a Perú. Fue una señal explícita de que, al menos públicamente, el viaje sigue dentro de sus planes.

La cuestión no es menor para la Argentina. La visita fue diseñada durante meses y concentra en pocos días una agenda política y religiosa especialmente intensa. León XIV deberá recorrer distintas ciudades, mantener encuentros institucionales y pastorales y trasladarse en vuelos sucesivos antes de continuar hacia Perú.

La gira, además, llega en un momento en que el Vaticano ya construyó una agenda propia sobre pobreza, discapacidad, trabajo, inteligencia artificial y diálogo político que inevitablemente tendrá puntos de contacto con el gobierno de Milei.

El antecedente de Francisco

La noticia también reactiva, inevitablemente, la memoria médica del papa Francisco. Su sucesor será internado en la misma clínica romana que atendió reiteradamente al pontífice argentino: el Agostino Gemelli, donde el Vaticano dispone de un apartamento reservado para los papas desde la década de 1980.

Pero las diferencias son importantes. Francisco tenía antecedentes pulmonares conocidos desde su juventud y, en sus últimos años atravesó distintos episodios de salud que obligaron a modificar su agenda. En el caso de León XIV, no existe hasta ahora una historia clínica pública comparable.

La salud del papa Francisco Captura de redes

El primer susto médico del pontificado llega, además, cuando Prevost acaba de cumplir 71 años y después de 16 meses de una actividad pública intensa. Su imagen hasta ahora fue la de un Papa que procura sostener una rutina personal relativamente equilibrada, con deporte y días de descanso en Castel Gandolfo.

La operación introduce, entonces, una pausa inesperada. No alcanza por sí sola para poner en duda el viaje, pero obliga al Vaticano a administrar una incógnita que hasta ahora no existía: cómo responderá el cuerpo de León XIV a una intervención quirúrgica y a una recuperación inmediata antes de una gira que el propio papa presenta como uno de los grandes acontecimientos de su primer año de pontificado.