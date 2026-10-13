León XIV fue operado: le extirparon un lóbulo del pulmón, tiene cáncer y su visita queda stand by

León XIV fue operado con éxito este martes en el Policlínico Gemelli, en Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho y confirmaron un adenocarcinoma pulmonar. La intervención duró unos 90 minutos y no registró complicaciones. El papa despertó con normalidad y regresó a su habitación tras un breve período de observación, informó el Vaticano .

El boletín médico se difundió a las 21.53 de Italia, horas después de la cirugía. El comunicado precisó que la intervención se realizó mediante una técnica asistida por video y que el examen histológico intraoperatorio confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, el tipo más frecuente de cáncer de pulmón, que ya se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios.

La operación estuvo a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora . Aunque la intervención quirúrgica duró alrededor de una hora y media , León XIV, de 71 años, permaneció unas tres horas en el quirófano. El parte oficial indicó que el procedimiento se desarrolló según lo previsto y sin complicaciones.

Tras despertar de la anestesia, el pontífice regresó a su habitación en la décima planta del hospital romano, donde permanecerá bajo observación médica.

El adenocarcinoma pulmonar, como se dijo, es un tipo de cáncer de pulmón. El boletín del Vaticano confirmó el diagnóstico a partir del análisis del tejido durante la operación, pero no brindó detalles sobre el estadio de la enfermedad ni sobre los tratamientos que podrían ser necesarios después de la cirugía.

El papa León XIV es recibido por los médicos del Policlínico Gemelli Vatican Media

La intervención tuvo como objetivo lograr una resección radical mediante la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho. La información oficial difundida hasta el cierre de esta nota no precisó si León XIV deberá someterse a otros tratamientos ni cuánto tiempo demandará su recuperación.

El anuncio de la operación había sido realizado por el propio papa el domingo, después de la oración del Ángelus. León XIV explicó entonces que los médicos habían detectado un nódulo pulmonar “en una fase muy temprana” durante unos controles y que le habían recomendado extirparlo.

La hospitalización representa el primer episodio de salud de esta magnitud desde que el cardenal estadounidense Robert Prevost fue elegido pontífice, el 8 de mayo de 2025.

Quién gobierna el Vaticano mientras el papa se recupera

La internación de León XIV no implica una transferencia de poderes dentro de la Iglesia católica ni del Estado de la Ciudad del Vaticano. El Código de Derecho Canónico no contempla un “vicepapa” ni una figura de regencia para los casos en que el pontífice está enfermo, anestesiado o temporalmente imposibilitado de ejercer sus funciones.

El papa conserva su cargo y sus atribuciones. Mientras se recupera, los responsables de los dicasterios y de los organismos de la Santa Sede continúan con las tareas administrativas que les corresponden. La Secretaría de Estado mantiene su papel en la coordinación de los asuntos cotidianos.

Las decisiones que requieren la intervención personal del pontífice, como determinados nombramientos episcopales o actos que necesitan su aprobación, quedan pendientes hasta que pueda retomarlas. La continuidad administrativa no supone que otro cardenal asuma la autoridad papal.

Tampoco el cardenal camarlengo, Kevin Farrell, se convierte en sustituto de León XIV. Sus funciones específicas están vinculadas al período de sede vacante, que comienza cuando termina un pontificado por fallecimiento o renuncia. Una operación o una internación no activan ese mecanismo.

Milei expresó su apoyo y ofreció modificar la agenda

El gobierno de Javier Milei expresó sus deseos de una pronta recuperación para León XIV tras la operación en el Policlínico Gemelli de Roma. El vocero presidencial, Adrián Ravier, transmitió el mensaje oficial y celebró que la intervención hubiera concluido con éxito.

“Desde el Gobierno nacional recibimos con alegría la noticia de que la operación concluyó exitosamente y le deseamos al Santo Padre una pronta y completa recuperación. Le enviamos nuestro afecto y acompañamiento con el deseo de que pronto pueda retomar plenamente sus actividades”, expresó.

El papa León XIV y el presidente Javier Milei Vatican Media

La Casa Rosada también dejó abierta la posibilidad de modificar el cronograma de la visita papal a la Argentina, prevista para noviembre, si la evolución médica lo exige. Milei había manifestado su preocupación por la salud del pontífice y afirmó que el Gobierno está dispuesto a adaptar las fechas.

“Y si la situación demanda un corrimiento en las fechas, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios”, sostuvo el Presidente en declaraciones a radio Mitre. También señaló que había expresado públicamente su preocupación y que estaban orando para que León XIV pudiera viajar a la Argentina.

La agenda y el viaje a Sudamérica

El Vaticano había informado que las actividades públicas de León XIV quedarían suspendidas hasta el 20 de octubre. Entre los compromisos cancelados figura una misa por la clausura de una asamblea mundial sobre la familia, que será celebrada por el cardenal Luis Tagle en su lugar.

León XIV y la gira sudamericana Vatican Media

La recuperación también mantiene bajo observación el viaje que el papa tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. La gira incluye numerosos traslados y una agenda con celebraciones religiosas y encuentros institucionales.

Por ahora, la información médica difundida confirma que la operación concluyó sin complicaciones y que León XIV despertó con normalidad. El Vaticano no precisó todavía el alcance de los próximos pasos clínicos ni si habrá cambios en el calendario internacional del pontífice.