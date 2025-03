La Iglesia, ¿acéfala?: incertidumbre ante el cuadro clínico del papa Francisco

Estos indicios, sumados a su hospitalización prolongada y a que su cuadro clínico sigue siendo reservado, reabren una pregunta incómoda en foros eclesiásticos: ¿qué ocurre si un papa no puede gobernar, pero tampoco ha muerto o renunciado?

Un Vaticano sin sustituto

En la estructura vaticana, que Bergoglio ha intentado reformar para que sea más deliberativa, el papa sigue concentrando todo el poder. Si muere o renuncia, el camarlengo, actualmente el cardenal Kevin Farrell, administra la Santa Sede hasta que un nuevo pontífice es elegido en un cónclave, pero cuando el papa sigue con vida, aunque no pueda ejercer plenamente sus funciones, el derecho canónico no plantea alternativas.

En la práctica, la Curia romana y el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, asumen la administración cotidiana de la Iglesia. El purpurado italiano, virtual "primer ministro" del Vaticano, supervisa asuntos diplomáticos y administrativos; pero no puede tomar decisiones que son exclusivas del pontífice, como el nombramiento de obispos.

pietro-parolin-papa-francisco El papa Francisco y el cardenal Pietro Parolin, "primer ministro" de la Iglesia Vatican Media

"Si el papa no estuviera consciente, todo seguiría más o menos igual", explica Filipe Domingues, especialista en asuntos vaticanos. "Cada cardenal tiene su propio rol en el Vaticano, pero no existe un 'vicepapa' que pueda reemplazarlo", grafica.

Un vacío normativo sin resolver

El canon 335 menciona que la Santa Sede puede estar "vacante o totalmente impedida", pero no define qué significa "impedida" ni establece qué hacer si el papa queda incapacitado.

Por contraste, para los obispos sí existe un protocolo: si un prelado enferma gravemente o queda incapacitado, su vicario general asume el mando; pero para el líder de la Iglesia universal, no hay reglas claras.

La carta de renuncia de Jorge Bergoglio

En 2013, Benedicto XVI resolvió su propio deterioro físico con la renuncia, un hecho inédito en siglos. Para evitar una crisis similar, Francisco reveló en 2022 que dejó escrita una carta de renuncia en caso de incapacidad irreversible.

El problema radica en que el derecho canónico establece que la dimisión papal debe ser "libre y manifiesta". Si Francisco entrara en coma o sufriera una demencia avanzada, ¿quién activaría su renuncia?

Algunos expertos sugieren que la Secretaría de Estado debería hacer pública la carta y presentar un informe médico, pero no hay precedentes claros.

¿Habrá una reforma?

En 2021, un grupo de canonistas propuso que, en caso de incapacidad prolongada del papa, el Colegio Cardenalicio debería nombrar una comisión para gobernar la Iglesia y evaluar periódicamente la salud del pontífice. Si se confirmara su incapacidad permanente, se activaría el proceso para elegir a su sucesor.

papa francisco cardenales El papa Francisco con cardenales VATICAN MEDIA

Sin embargo, hasta ahora el Vaticano no quiso avanzar en este sentido. Domingues cree que la razón es teológica. "El papa no es sólo un cargo temporal, sino el 'Vicario de Cristo', el líder espiritual de la Iglesia. Por eso no encaja la idea de 'nombrar a otro' mientras sigue con vida", señaló.

Por ahora, siempre sobre la base de la información oficial del Vaticano, Francisco sigue gobernando desde el hospital, pero su salud plantea interrogantes sobre el futuro del papado.

Si su estado empeora y queda incapacitado sin renunciar, la Iglesia enfrentará un dilema sin precedentes.

Mientras tanto, el Vaticano continúa funcionando, aunque en un limbo legal. La pregunta es inevitable: ¿es momento de reformar el derecho canónico para evitar una crisis en el liderazgo de la Iglesia?