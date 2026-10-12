León XIV se interna este martes y la gira a la Argentina queda en observación

León XIV será internado este martes para ser operado de un nódulo pulmonar y la gira sudamericana de noviembre entra en una zona de incertidumbre. El Vaticano mantiene el itinerario, pero la recuperación médica, los 14 vuelos y la altura de Perú abren dudas. Argentina espera y Javier Milei ya ofreció hacer cambios de agenda si fuera necesario.

El papa ingresará este martes, a última hora de la mañana de Roma, al Policlínico Gemelli de Roma. La operación buscará extirpar el nódulo que los médicos detectaron durante una revisión de rutina. El Vaticano calcula una internación posoperatoria de aproximadamente una semana, aunque todavía no informó cuándo se realizará exactamente la intervención ni cuándo tendrá los resultados de los estudios posteriores.

Ese último dato es el que impide sacar conclusiones sobre noviembre. Consultada por Letra P , la médica cirujana Alicia González explicó que, con la escasa información difundida por la Santa Sede, la intervención tendría como objetivo extraer el nódulo para determinar si es benigno o maligno. Según su evaluación, la operación podría durar unos 35 minutos, pero la recuperación puede extenderse más de una semana.

“Hasta que se evalúe si es maligno o benigno es riesgoso un viaje de las características que va a emprender”, advirtió González. Si el resultado fuera benigno, explicó, las posibilidades de realizar el periplo serían mayores. Si apareciera una patología maligna, en cambio, el escenario sería otro y aumentaría el riesgo.

El punto no es solamente cuánto dure la internación. León XIV debería afrontar, apenas tres semanas después de la operación, una gira de 11 días por Uruguay, Argentina y Perú, con una agenda extensa y 14 vuelos. En Perú, además, el recorrido incluye Cusco, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, una exigencia adicional para alguien que acaba de atravesar una intervención pulmonar.

Lozano lo vio bien y se despidió con un “hasta pronto”

Por ahora, el entorno del papa transmite otra imagen. León XIV mantuvo este lunes buena parte de su actividad y recibió en audiencia a varias personas, entre ellas al argentino Jorge Lozano, arzobispo de San Juan.

El encuentro duró alrededor de media hora. Lozano contó que lo vio “en muy buen estado, muy sereno y tranquilo pese a la inminente operación” y que no observó signos de dolor o malestar. Según relató, hablaron también sobre la gira por Sudamérica y el papa en ningún momento puso en duda el viaje.

“Bueno, no es que me dijo ‘voy a viajar’, pero me preguntó cosas y de cómo se estaba preparando y todo eso, dando a entender que va”, explicó Lozano. El arzobispo también aclaró que habrá que esperar qué dicen los médicos después de la cirugía.

Ese matiz es el que sostiene la posición oficial del Vaticano: no hay una cancelación, pero tampoco una garantía médica sobre el cumplimiento de un itinerario que todavía está a casi un mes de distancia.

Javier Milei deja abierta la puerta a mover las fechas

La Casa Rosada, en tanto, tampoco quiere precipitarse. Milei expresó su preocupación por la salud del papa y dijo que el Gobierno está dispuesto a adaptar la agenda si la evolución médica obliga a modificar el cronograma.

"Hice pública la preocupación al respecto (sobre la salud del papa) y que estábamos orando por él para que pueda venir a la Argentina. Y si la situación demanda un corrimiento en las fechas, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios", planteó el Presidente en declaraciones a radio Mitre.

Milei también buscó darle una dimensión política a la situación. Señaló que León XIV es el líder espiritual de buena parte de los argentinos y recordó que, además, es un jefe de Estado. La Casa Rosada, por lo tanto, se prepara para acompañar una eventual decisión de la Santa Sede y no para presionar por el cumplimiento del calendario original.

Javier Milei y Karina Milei con el papa León XIV en el Vaticano Vatican Media

La Iglesia vernácula hizo lo propio desde otro lugar. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) convocó a rezar por la intervención y por una pronta recuperación. En Uruguay, donde la gira comenzará el 6 de noviembre, la Iglesia comunicó que los preparativos continúan y que la agenda permanece sin cambios “por el momento”.

Francisco ya había tenido que cambiar sus planes

La historia reciente del papado ofrece un antecedente concreto. El argentino Francisco debió postergar en 2022 su viaje a República Democrática del Congo y Sudán del Sur por los fuertes dolores que sufría en la rodilla. La gira terminó realizándose a comienzos de 2023.

Un año después, la salud volvió a obligarlo a modificar una agenda internacional. En noviembre de 2023 canceló su participación en la COP28 de Dubái por indicación médica, después de atravesar una inflamación pulmonar y un cuadro gripal.

El antecedente no permite anticipar qué ocurrirá ahora. Pero muestra que una gira papal puede modificarse incluso cuando existe una decisión previa de sostenerla. En el caso de León XIV, la diferencia está en los tiempos: la operación será en octubre y el viaje está previsto para noviembre.

Por ahora, el papa mantiene su voluntad de viajar y los organizadores continúan trabajando. Pero el resultado de la intervención, la recuperación posterior y la evaluación de los médicos serán los que definan si puede afrontar una agenda que incluye vuelos sucesivos, grandes concentraciones, traslados internos y una escala a más de 3000 metros de altura.

La Argentina, mientras tanto, quedó en una posición inédita para esta visita: prepara la llegada del papa, pero también empieza a preparar alternativas. El “hasta pronto” con el que Lozano se despidió de León XIV resume mejor que cualquier comunicado el estado actual de la gira: por ahora, el papa viene. La última palabra la tendrán los médicos.