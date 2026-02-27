Legislatura bonaerense: sin movilización, Axel Kicillof confrontará su modelo con el de Javier Milei

Este lunes, Axel Kicillof inaugurará el período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense . Será sólo la ceremonia protocolar, sin acto con la militancia ni movilización. “No da el contexto”, explican cerca del gobernador, quien ya tiene preparado un discurso de fuerte confrontación con el modelo de Javier Milei .

En lo que se espera será una larga alocución, como es habitual en el gobernador, no habrá grandes sorpresas. Destacará los principales hechos de su gestión, reclamará por los fondos que el Gobierno nacional le recortó a la provincia y se enfocará en contrastar su proyecto político con el que lleva adelante el Presidente.

Sin embargo, las nuevas desavenencias en el campo de batalla legislativo que derivaron en un triunfo del kirchnerismo con Mario Ishii en la vicepresidencia primera -de ahora en más, segundo en la línea sucesoria de Kicillof-, podrían generar un pequeño viraje. Al menos, como concedió una fuente del gobierno bonaerense, alguna referencia a lo que, entienden, fue un incumplimiento del acuerdo interno por parte de La Cámpora respecto a las autoridades de las cámaras baja y alta.

Con todo, y salvo que el ánimo del mandatario bonaerense tras lo acontecido en el Senado se cuele en el texto, no se esperan grandes novedades en el formato y la línea que tomarán las palabras del gobernador: un discurso estimado en dos horas de lectura, donde hará un repaso puntilloso de la gestión ya que considera que es el "momento y ámbito para mostrar lo que se hizo”, a pesar del “ahogo financiero” que sufre la provincia como consecuencia de los fuertes recortes de recursos de la Casa Rosada.

De fondo, lo que buscará Kicillof a lo largo de su discurso será enfrentar modelos. Plantar el contrapunto de una forma de gobernar y otra. “Va a mostrar que hay otro modelo posible de desarrollo para el país”, afirmó una persona al tanto del discurso que prepara el gobernador.

No habrá pedidos particulares a la legislatura bonaerense para el año, no planteará grandes temas respecto de la reforma electoral que requiere la provincia de Buenos Aires y que se discutirá este año, ni sobre las vacantes en la Suprema Corte bonaerense. Todos temas candentes en los que sí se espera avanzar en el año, pero que no tendrán protagonismo en las palabras de Kicillof “salvo que se ponga creativo el fin de semana”, apuntó alguien de su equipo.

Sin acto militante ni movilización

A diferencia de lo que fue la apertura de sesiones ordinarias de 2025, cuando Kicillof habló dentro del recinto y también en un acto posterior frente a las puertas de la gobernación -donde estrenó el Movimiento Derecho al Futuro (MDF)-, esta vez la actividad se reducirá a lo protocolar.

No solo no habrá un escenario montado afuera para que el gobernador hable una vez finalizada la asamblea legislativa, sino que tampoco habrá movilización de la militancia a las puertas de la legislatura. Cerca de Kicillof explican que “no hay contexto” para eso.

“No lo hacemos por el clima social que hay; con un acto militante a veces de la impresión de que vos estás en Narnia, que no se dimensiona la gravedad de la situación económica y social, por eso decidimos no hacerlo”, afirmó alguien del equipo del mandatario.

Todo contra Javier Milei

La misma lógica impera para otras cuestiones políticas a definir. Al menos por ahora, la decisión es que Kicillof no encabece un acto de asunción como flamante presidente del PJ bonaerense y, en cambio, se limite a reunir al consejo partidario después del 15 de marzo cuando se hayan llevado adelante las 16 internas en los municipios.

En La Plata consideran que Milei está en un momento de conflictividad, cuestionado por la reforma laboral, con cierres diarios de empresas importantes. Por eso, creen que "no hay que distraer de esa situación, ni diversificar. “La energía toda puesta en confrontar con Milei”, dice una persona que integra la mesa chica del gobernador.

Con los gremios en pie de guerra

Este año será la primera vez que Kicillof tenga que dar el discurso sin el inicio de clases en tiempo y forma. El mismo lunes 2 de marzo Cetera convocó a un paro a nivel nacional con diversos reclamos que apuntan a la gestión de Milei, pero a su vez los gremios docentes bonaerenses suman el reclamo por la paritaria a la administración bonaerense.

No solo ellos: ATE reclamó esta semana un llamado "urgente" a la mesa paritaria mientras que los judiciales (AJB) pidieron que todos los gremios estatales confluyan en un paro en la provincia de Buenos Aires que exprese el rechazo generalizado al aumento de 3% que ofreció Kicillof para febrero.

En el gobierno bonaerense sostienen que están en diálogo con los gremios y no esperan que haya novedades antes de la apertura de sesiones en la legislatura. “Nos sentaremos formalmente de nuevo la semana que viene”. Las fuentes consultadas insisten en que “no hay plata” y el propio ministro de Economía Pablo López le puso números a la falta esta semana cuando planteó que el gobierno nacional le adeuda a la provincia 22 billones de pesos.