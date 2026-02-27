Tensión en el Senado: La Libertad Avanza estira el debate de minoridad y demora la reforma laboral

La sesión en el Senado para debatir los cambios en la ley penal juvenil y la reforma laboral comenzó al mediodía, pero las votaciones se postergaron más de lo previsto debido a que la lista de oradores para el primer proyecto nunca se dio por cerrada. El bloque de La Libertad Avanza optó por prolongar el debate tras los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso .

Desde las primeras horas de la jornada, manifestantes de gremios vinculados a la Confederación General del Trabajo (CGT) y organizaciones de izquierda se concentraron para rechazar la reforma laboral. Los sindicatos se ubicaron en columnas hacia el fondo de la plaza, mientras que los grupos de izquierda se apostaron desde temprano frente a las vallas, donde se produjo un enfrentamiento con la policía que dejó cuatro detenidos y tres efectivos heridos.

Cuando los canales de televisión mostraron esos disturbios, los oradores del debate sobre ley penal juvenil del oficialismo que se habían bajado de la lista volvieron; y hasta se agregaron otros, como Luis Juez . La votación está prevista para después de las 18 y el Gobierno no tendría inconvenientes en convertir en ley el proyecto, que baja la edad punible a 14 años, con 15 años de prisión como máximo.

La reforma de la ley penal juvenil se aprobó en Diputados con una mayoría holgada, que se repetiría en el Senado, aunque con un reclamo recurrente: fondos para que las provincias puedan ampliar su infraestructura carcelaria, un tema que molestó a los aliados de los partidos provinciales.

En el peronismo no tienen expectativas de torcer esta votación y menos la de reforma laboral, que llegará después y sería ley con los 42 votos que Bullrich logró el 11 de marzo para que fuera aprobada. En Diputados se eliminó el artículo 44, que definía un nuevo sistema de licencias con la posibilidad de no cobrar el 25% del sueldo a quienes tengan una enfermedad.

El número no bajará en esta sesión, pero no está claro cuándo se votará: si LLA pone oradores, probablemente la discusión se prolongará varias horas. La especulación en el Senado es que Bullrich medirá los tiempos en función de la desconcentración callejera, que viene siendo bastante rápida.

El Congreso amaneció con un operativo de seguridad de la Gendarmería similar al que hay cada miércoles con o sin sesión. Es un trabajo de rutina. Este viernes, los patrulleros verdes retornaron, junto a efectivos de la Policía Federal.

Terminan las extraordinarias

Con la sesión de este viernes terminarán las sesiones extraordinarias, en las que el Gobierno habrá logrado la sanción de los dos temas que se tratan en el Senado: reforma laboral y ley penal juvenil. También avanzó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, mientras que la reforma de la ley de glaciares, sólo se aprobó en la cámara alta.

Diputados empezará a tratar la iniciativa el martes, pero el dictamen llegaría la semana próxima para que sea aprobada en el recinto el 20 de marzo. Sólo quedó pendiente la reforma del presupuesto universitario, un proyecto que envió Milei al Congreso y ni siquiera tiene agenda en Diputados.

Se trata de un cambio a la ley sancionada el año pasado para aumentar los sueldos docentes de las casas de altos estudios y nunca aplicada por el Gobierno. En el oficialismo reconocen que tal vez el proyecto sea un gesto del Gobierno para dirimir los reclamos judiciales por no poner en marcha la norma.