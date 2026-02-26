Ley de Glaciares: Patricia Bullrich volvió a romper al PJ y el Senado aprobó los cambios que piden las mineras

Patricia Bullrich, jefa del bloque de la La Libertad Avanza en el Senado.

Después de una semana de negociaciones muy duras, Patricia Bullrich logró una mayoría para aprobar la reforma de la ley de glaciares, que flexibiliza las condiciones para realizar inversiones mineras. Fue clave el apoyo de dos miembros del peronismo , mientras que la UCR votó dividida porque no se tomaron todos sus reclamos.

Como anticipó Letra P , el aporte lo hicieron Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca), quienes gobernaron sus provincias, con fuerte actividad minera. El proyecto fue aprobado con 40 votos a favor -tres más que el cuórum-, 31 en contra y la abstención de la neuquina Julieta Corrozo .

Las provincias patagónicas se unieron en el rechazo, cómo fue el caso de la dupla de Santa Cruz ( José María Carambia y Natalia Gadano ) y chubutenses de todos los bloques.

Tampoco ayudó al Gobierno la mayoría del nuevo interbloque Impulso País, que reúne al PRO y a Provincias Unidas. Sólo votaron a favor Carlos Espínola y el macrista Enrique Goerling . Por la UCR hubo dos de sus 10 miembros que rechazaron: Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger .

Dos bloques aliados resultaron decisivos: el de Misiones ( Sonia Rojas Decut y Carlos Arce ); y Convicción Federal, los exPJ que tienen dos referentes mineros, como Carolina Moisés (Jujuy) y Guillermo Andrada (Catamarca). Completa el grupo la tucumana Sandra Mendoza . El Gobierno debería hacer un festejo medido: si el cuadro político se repite en Diputados no está fácil llegar a la mayoría para una eventual sanción.

El acuerdo de Patricia Bullrich

El proyecto modifica la ley sancionada en 2010, que protege los glaciares y los periglaciares, el ambiente que los rodea y actúa como "regulador de recurso hídrico". Con la modificación, las provincias tendrán potestad plena para definir cómo preservar estas zonas, una exigencia de los gobernadores mineros.

Se trata de un cambio que podría derivar en planteos judiciales de organizaciones ambientalistas, que consideran que está reforma erosiona el recurso hídrico.

El debate legal no será sencillo. Es que si bien la Constitución, en el artículo 124, les otorga a las jurisdicciones la potestad sobre sus recursos naturales, en el 41 habilita a la Nación a realizar presupuestos mínimos. Él proyecto aprobado le da prevalencia al rol de las provincias y así las inversiones mineras tendrán más chances de prosperar.

Como explicó Letra P, Bullrich hizo muchos esfuerzos para lograr una mayoría y la consiguió con lo justo. Recién este jueves, durante la sesión, la jefa del bloque de LLA concilió una versión final con un sector de la UCR, que alertó sobre los cursos de aguas que podrían no llegar a provincias desérticas, como La Pampa.

Bullrich logró sumar tres votos radicales que daba por perdidos con un cambio menor: se habilitó a que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) realice estudios técnicos-científicos, en caso de que un glaciar no cumpla sus funciones previstas. Las provincias deberán notificar a este organismo.

También se incorporó que el informe de impacto ambiental tome en cuenta los parámetros del régimen de gestión ambiental de aguas, lo que obligaría a un control minucioso del recurso hídrico.

Mineros vs. patagónicos

El debate duró seis horas y casi todos los discursos se abocaron a las bondades de la minería y la defensa del agua, que llegó de la mayoría de los referentes patagónicos y del peronismo.

Desde los palcos, siguieron la votación la secretaria General, Karina Milei; Martín y Lule Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli y el secretario de Minería, Luis Lucero.

“Con este proyecto se mantienen todas las actividades prohibidas en los glaciares y el ambiente periglaciar. Se está resolviendo un asunto que este mismo Senado planteó desde diferentes espacios políticos", abrió la discusión le libertario Agustín Coto.

Alicia Kirchner, exgobernadora de Santa Cruz, le respondió. "Con este proyecto hay retroceso institucional. El agua es un recurso estratégico, si quieren hacer las cosas bien, el proyecto tiene que volver a comisión porque no tiene seguridad jurídica", planteó la senadora.

Las miradas estaban puestas en Luis Juez, actual miembro de La Libertad Avanza, quien votó en 2010 la ley reformada y defendió su cambio de postura. “Solamente establece la posibilidad cierta y concreta para que las provincias puedan ejercer un derecho natural que le consagra la Constitución", se defendió.

Anabel Fernández Sagasti defendió el rechazo peronista. “Si hoy habilitamos a que se pueda explotar un glaciar, desaparece. El 70 por ciento de nuestro territorio es árido. Se trabaja y se vive porque nieva en la cordillera y hay agua. Los glaciares dan estabilidad económica”, dijo la mendocina.

Números justos en diputados

Bullrich cerró el debate, como ya es costumbre. Sostuvo que la ley vigente paraliza la producción y que con la reforma, el país podrá ingresar "en un cambio energético enorme que está sufriendo la humanidad y que va a ser a favor de nuestra gente”.

Con estos acuerdos, para alcanzar la sanción, el Gobierno tiene que ajustar los aliados en Diputado. Será clave cerrar filas con el PRO, que en el Senado tuvo dos desertoras: Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa).

Si bien se trata de provincias afectadas por la pérdida de caudal de los glaciares, lo cierto es que, sin el respaldo de Provincias Unidas el gobierno necesita de los 12 votos del PRO para alcanzar una mayoría. Y el bloque amarillo ya demostró que no siempre oficiará de aliado silencioso.

El proyecto comenzará a tratarse la próxima semana en las comisiones de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Presupuesto; ambas creadas en el verano. No será una discusión sencilla.