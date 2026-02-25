PJ bonaerense: los 16 municipios donde el peronimo no pudo esquivar la interna

Fernanda Raverta lleva a Esteban Di Bartolo a la pelea con las tribus que responden a Axel Kicillof en Mar del Plata.

La Junta Electoral del PJ bonaerense oficializó la lista provincial que lleva a Axel Kicillof como presidente , pero también las nóminas que competirán en los diferentes municipios. En 16 de los 135 distritos los sectores en pugna no lograron acuerdos y habrá competencia.

De esta forma, el órgano partidario presidido por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini , que se tomó hasta el último minuto para negociar, logró reducir considerablemente la cantidad de municipios de Buenos Aires donde habrá competencia el próximo 15 de marzo, ya que al momento de presentación de listas eran 32 los municipios donde había más de una nómina. Los que tendrán internas son Tres de Febrero , Morón , San Miguel , San Antonio de Areco , Zárate , Lincoln , Mar del Plata , Lobería , Coronel Suárez, Tornquist, Navarro, San Nicolás, Magdalena, Junín, Roque Pérez y Saladillo.

Tres de las internas de mayor peso se darán en la Primera sección electoral. En Tres de Febrero se enfrentarán Alejandro Federico Collia, por el Movimeinto Derecho al Futuro, y el actual presidente del partido, Juan Debandi , dirigente de La Cámpora. Las facciones discutieron hasta último momento, ya que un sector del kicillofismo consideraba que había que llegar a una lista de unidad y otro quería competir. Se impuso el segundo.

En Morón se da un caso particular ya que sería el único municipio gobernado por Fuerza Patria donde habrá competencia . Se enfrentarán Claudio Roman y Paula Natalia Majdanski . El primero es el actual presidente del partido y responde al intendente, Lucas Ghi ; la segunda es de La Cámpora y encabeza la lista apoyada por Martín Sabbatella .

La elección, dijo un dirigente del distrito a Letra P , “será una moneda al aire”, ya que Ghi y Sabbatella están afiliados a Nuevo Encuentro y gran parte de la militancia de ese distrito está afiliada a ese partido y no al PJ. El trabajo con el padrón local será clave.

En San Miguel habrá tres listas, dos de ellas del kicillofismo. Se enfrentan Juan José Castro, Héctor Fernández y Santiago Fidanza. Castro conduce el PJ actualmente y reporta al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. También Fidanza reporta al kicillofismo, aunque es línea directa de Andrés Larroque. Fernández está alineado con CFK.

En Mar del Plata se dará una pelea dura y competitiva entre La Cámpora y el MDF. Kicillof logró que las dos listas cercanas a su sector se unieran para enfrentar a la apoyada por Fernanda Raverta. Los candidatos son Daniel Esteban Di Bartolo y Adriana Francisca Donzelli.

Como adelantó Letra P, una de las internas que prometía ser de las más picantes fue desactivada. La Junta Electoral decidió bajar la lista de Julio Zamora en Tigre, por lo que quedó una única nómina que incluye a todos los demás sectores del peronismo.

Internas en el interior

En municipios del interior bonaerense también habrá varias internas. En la Segunda sección, en San Antonio de Areco, se enfrentarán Martín Lobos y Ramiro Ramallo, y en Zárate competirán Ana María Almirón y Leandro Matilla.

En la Cuarta sección habrá interna en Lincoln, donde se enfrentan Jorge Abel Fernández y Nicolás Miguel Rosas, y en Junín, donde compiten tres listas que encabezan Fernando Burgos, Cristina Tejo y Claudio Camilo.

En la Quinta sección, además de en Mar del Plata, habrá disputa en Lobería, donde también competirán tres listas encabezadas por José Hernán Orbaiceta, Natalia Lorena Beraza y Eva Leticia Toledo.

Finalmente, en la Sexta sección habrá interna en Coronel Suárez, donde competirán María Alesandra Santarossa y Damián Alberto Meier, y en Tornquist, con el enfrentamiento entre Alberto José Musso y Juan Carlos Gisler.