Andrés Larroque vs. Gabriel Katopodis, la interna menos pensada del peronismo en San Miguel

La interna dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que no logró ponerse de acuerdo para unificarse en una lista, desató una fuerte tensión al interior del espacio con dos sectores que se lanzan acusaciones cruzadas y protagonizarán la batalla por la presidencia del PJ local. Aún con la división de los sectores kicillofistas, la tercera lista del kirchnerismo no tendría la fuerza suficiente para plantar pelea al nivel de las otras dos listas, que con aliados suman el mayor caudal de volumen.

Cabe mencionar que San Miguel es uno de los pocos municipios donde en la elección de 2025 el kirchnerismo no tuvo representación. Fue una lista integrada por el kicillofismo, Barrios del Pie, el Frente Renovador pero sin fuguras alineadas con la expresidenta.

El MDF tiene dos listas en el distrito. Una es la que encabeza el actual presidente del PJ local, Juanjo Castro , quien también encabezó la lista de concejales en 2025 y a su vez es vicepresidente del Comité de Cuenca del Río Luján, organismo bajo la órbita del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis .

Tiene el apoyo de su histórico rival, Franco Laporta, ex jefe de Gabinete del ministerio de Infraestructura cuando era conducido por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; y también de otros sectores como el Movimiento Evita.



El dirigente ya está en campaña y viene recorriendo diferentes barrios como Santa Brígida, Trujui y Santa María. Basa su campaña en marcar que la suya es la lista oficial de Kicillof. “Este 15 de marzo, vota la lista oficial del Partido Justicialista”, publica en cada uno de sus posteos en redes sociales.





Juanjo Castro



La otra lista del MDF la encabeza Santiago Fidanza, subsecretario de Organización Comunitaria del ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Responde directamente a Andrés Larroque. Este sábado hizo el lanzamiento de su campaña. “Quiero que el peronismo de San Miguel vuelva a tener conducción, método y organización”, dijo ante la militancia.



“Con Kicillof marcando el rumbo del peronismo en la provincia, asumimos la responsabilidad de fortalecer nuestro distrito y ser parte de la construcción nacional (…) Más que nunca, San Miguel necesita un peronismo nuevo, fuerte y protagonista”, cerró.

Sin lugar para el acuerdo

Ante la consulta de Letra P, desde ambos sectores confirmaron que nadie se baja y que habrá competencia, incluso entre los dos sectores que están alineados con Kicillof. Ambos creen que pueden ganar pero acusan a la lista rival de jugar con ventajas. Una apunta a los fondos del gobierno provincial, la otra, a los provenientes del oficialismo local conducido por el intendente Jaime Méndez.

“La idea era encontrar acuerdos en todos lados y si hay internas dejar que ocurran sin meterse”, dijeron cerca de Katopodis ante la consulta sobre un posible apoyo del ministro a Castro, su funcionario. Ese sector acusa a la lista rival de tener a funcionarios del ministerio de Desarrollo de la Comunidad caminando el distrito, haciendo campaña con recursos del gobierno bonaerense como becas y diferentes planes. “Nosotros lo hacemos sin recursos y por convicción”, afirma una fuente de la lista de Castro.

En la vereda de enfrente hay enojo. En el sector de Fidanza acusan a Castro de no haber cumplido acuerdos previos. “Había un acuerdo precedente desde la elección anterior y Juanjo Castro lo rompió, no pasa nada, se empacó, competiremos”, dijo una fuente del espacio de Fidanza.





Santiago Fidanza



También detalló que Castro encabezó la lista en septiembre -perdió con la boleta corta del intendente Méndez- cuando la idea, afirma, era que encabezara Bernarda Maglia, del espacio de Larroque en el distrito. “Cedimos en función de la unidad en ese momento, pero ya no da para más, en la interna anterior del PJ también acordamos que iba él, pero por un período”, sostiene. Enfrente retrucan: “Juanjo medía 27 puntos, Bernarda 8, la definición vino de arriba”, aseguran.

Desde ese sector también acusan al de Castro de tener un acuerdo con el gobierno local. “Dicen que lo banca Joaquín de la Torre y que no lo dejan bajarse, es el candidato perfecto para ellos, si es así jugaremos en contra del intendente y la muni”, cerró la fuente.

Cerca del actual presidente del PJ local niegan rotundamente que se esté incumpliendo un acuerdo previo. “El partido no estaba sujeto a ninguna negociación”, afirman. No obstante, sostienen que es “ilógico” que haya dos listas, y que después de la elección interna tienen que “estar todos juntos”.

Un hueco para el kirchnerismo

Con la pelea entre los dos principales sectores del peronismo en el distrito, el kirchnerismo encontró un hueco donde decir presente. Sin embargo, será un desafío para el candidato de ese espacio, el secretario General de Peronismo Militante, Hectór Fernández. Los dos sectores kicillofistas dicen no preocuparse ante la posibilidad de que la división le de un triunfo a la lista de CFK, ya que la gran mayoría de la dirigencia del distrito está alineada con el gobernador en la pelea grande del peronismo de la provincia de Buenos Aires.

No obstante, el espacio dará la pelea. En declaraciones a la prensa, el “Gallego” Fernández cuestionó la dispersión opositora en el distrito y aseguró que, de ganar, convocará a una mesa de diálogo en el distrito.