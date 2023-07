Desde que el domingo 16 ganó las PASO , Maximiliano Pullaro no paró. El mismo lunes a la mañana se subió al auto y salió a recorrer uno por uno los 19 departamentos de la provincia, en un raid que terminaría este sábado en el departamento San Martín. Intercaló miles de kilómetros de asfalto con reuniones con el equipo de campaña para establecer prioridades, definir rumbos y ordenar el trabajo rumbo a las elecciones generales del 10 de septiembre, dentro de 45 días.

En el pullarismo sostienen que la elección por la intendencia de Rosario está "mirame y no me toques", en referencia a que el resultado está abierto en un escenario poco habitual, propio de un ballotage. La polarización hizo que sólo los frentes Unidos y Juntos Avancemos superaran el piso electoral y llegaran a la general. En consecuencia, será un mano a mano entre el intendente Pablo Javkin , que busca la reelección, y Juan Monteverde , el líder de Ciudad Futura que protagonizó un batacazo al derrotar a Roberto Sukerman , el candidato del peronismo.

La apuesta Clara

En las próximas horas terminará el escrutinio definitivo y el radical José Corral ya no podrá demorar más la admisión de que fue derrotado por la socialista Clara García, que será quien encabezará la lista de Unidos para la Cámara de Diputados y Diputadas. Corral será segundo. Pullaro le hizo el juego a su socio Corral hasta aquí, pero una vez consumado el número final y oficializada García como ganadora, apuntará todos los cañones para ganar la Cámara baja. El eje, según adelantan en el pullarismo, no estará tanto en la virtud de la candidata que lidera la lista sino en términos de blanco o negro: "Es la lista de Pullaro o la lista de Omar Perotti, no hay otra".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsebachale%2Fstatus%2F1683086106366029827&partner=&hide_thread=false @TNETok Rosario necesita cambios urgentes en el plano provincial. La ciudad siente mucho cuando no hay acompañamiento de pcia. No hay tolerancia ni tiempo para la transición @danidepaola @MaBelenAlvares @radio2rosario — Seba Chale (@sebachale) July 23, 2023

A lo largo de toda la campaña, en el socialismo insistieron en que era importante que la viuda del ex gobernador Miguel Lifschitz ganara las primarias "porque era la única que podía ganarle a Perotti" en la categoría. A la luz de los resultados, se vio que el recuerdo del exmandatario incidió, pero a la vez se agrega que Pullaro, exministro de Seguridad de Lifschitz, logró casi medio millón de votos y superó solo a todos los precandidatos del peronismo juntos.

En Santa Fe, quien gana en la categoría para la Cámara de Diputados y Diputadas, aunque sea por un voto, se lleva automáticamente una mayoría de 28 bancas sobre 50 que componen el recinto. Las 22 restantes se reparten proporcionalmente entre el resto de las listas.

Cámara de Senadores

Unidos tiene la posibilidad de arrebatarle al peronismo nada menos que siete bancas en el Senado provincial. "Pullaro se va a poner al hombro esas campañas, va a estar a la par de esos candidatos a senadores en sus departamentos. Sería un tremendo espaldarazo poder tener primera minoría en el Senado, y ni hablar si ganásemos las siete y nos quedamos con 14 departamentos, lo que implica mayoría propia directamente", afirman en el entorno del candidato a gobernador.

En esos departamentos hay situaciones dispares. En algunos, el senador peronista en ejercicio fue el más votado individualmente en las PASO, pero en la suma frente contra frente el triunfo le correspondió a la oposición. En otros casos, como en Rosario, el aspirante de Unidos fue el más votado.