CFK vs. Axel Kicillof: qué tiene cada uno en la Legislatura bonaerense

El peronismo tendrá, desde el 10-D, 39 bancas en Diputados y 24 en el Senado. La correlación de fuerzas estará mucho más equilibrada que en la actualidad, entre todas las tribus de FP: el Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora, el Frente Renovador y el intendentismo.
Cómo se divide el bloque de Fuerza Patria en Diputados
En la Cámara de Diputados el peronismo tendrá 39 escaños, dos más de los que tiene en la actualidad. De ese número, 13 son de La Cámpora, 11 del MDF, 10 del FR, cuatro de los intendentes y uno de Juan Grabois.
Por la agrupación de Máximo Kirchner estarán Evelyn Flores Yanz, Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza, María Eva Limone, Maite Alvado, Ariel Archanco, Luis Vivona, Martín Rodríguez, Soledad Alonso, Micaela Olivetto, Recalde Margarita, Noelia Saavedra y Avelino Zurro. El intendentismo, también referenciado en CFK, quedará con Leonardo Moreno, Alejandro Dichiara, Juan Pablo de Jesús y Marcela Basualdo.
El MDF, el espacio de Kicillof, contará con Diego Nanni, Mariano Cascallares, José Galvan, Romina Barreiro, Esteban Acerbo, Lucía Iáñez, Silvina Nardini, Viviana Guzzo, Laura Aloisi, Ana Luz Balor y Gustavo Pulti.
El massismo anotará a Carlos Puglelli, Ayelén Rasquetti, Roberto Vázquez, Sofía Vannelli, Juan Martín Malpeli, Ricardo Lissalde, Luciana Padulo, Alexis Guerrera, Ruben Eslaiman y Germán di Cesare. Mientras que Grabois estará representado por Cintia Romero.
Cómo es el bloque de Fuerza Patria en el Senado
En la Cámara alta el peronismo tendrá el número mágico para obtener el cuórum propio: 24 bancas. De esas, 13 se referencian en CFK, siete en Kicillof, tres en Sergio Massa y otra en Grabois.
En la tribu de la expresidenta estarán Sabrina Bastida, Sergio Berni, Laura Clark, Amira Curi, Marcelo Feliú, Emmanuel González Santalla, María Rosa Martínez, Fernanda Raverta, Adrián Santarelli, Mónica Macha, Diego Videla, María Inés Laurini y Evelyn Díaz.
Kicillof tendrá mayor representación que hasta ahora con Pedro Borgini y Ayelén Durán. Se sumarán a ellos Gabriel Katopodis, Germán Lago, Mario Ishii, Jorge Paredi y Fernando Coronel. El FR contará con Malena Galmarini, Valeria Arata y Marcos Pisano, y Patria Grande con Federico Fagioli.