CFK vs. Axel Kicillof: qué tiene cada uno en la Legislatura bonaerense

El peronismo en la Legislatura, atravesado por la interna entre los sectores de CFK y Kicillof

El cachetazo electoral que el peronismo sufrió el 26 de octubre desató nuevamente la interna entre los sectores de CFK y de Axel Kicillof . La expresidenta, que este viernes calificó como un “error político” el desdoblamiento impulsado por el gobernador, pidió preservar la unidad, aunque habrá que ver cómo se sostiene, al menos, en la Legislatura bonaerense entre ambas tribus.

Uno de los grandes ganadores de la elección provincial de septiembre fue Kicillof , que consiguió más bancas referenciadas en su figura de las que ponía en juego. El gobernador perderá en diciembre siete de los 11 escaños de su team en la cámara baja, pero sumará casi lo mismo y bastante más en el Senado . Se lo debe a la gran elección de Fuerza Patria en la Primera, la Tercera y la Cuarta sección electoral.

El peronismo tendrá, desde el 10-D, 39 bancas en Diputados y 24 en el Senado . La correlación de fuerzas estará mucho más equilibrada que en la actualidad, entre todas las tribus de FP: el Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora, el Frente Renovador y el intendentismo.

En la Cámara de Diputados el peronismo tendrá 39 escaños, dos más de los que tiene en la actualidad. De ese número, 13 son de La Cámpora, 11 del MDF, 10 del FR, cuatro de los intendentes y uno de Juan Grabois .

Bloque del peronismo en Diputados. Hay representantes de CFK, Kicillof, Massa, intendentes y Grabois.

Por la agrupación de Máximo Kirchner estarán Evelyn Flores Yanz, Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza, María Eva Limone, Maite Alvado, Ariel Archanco, Luis Vivona, Martín Rodríguez, Soledad Alonso, Micaela Olivetto, Recalde Margarita, Noelia Saavedra y Avelino Zurro . El intendentismo, también referenciado en CFK, quedará con Leonardo Moreno, Alejandro Dichiara, Juan Pablo de Jesús y Marcela Basualdo .

UP El bloque del peronismo en Diputados. Entre CFK, Kicillof y Massa pasarán de controlar 37 a 39 bancas en diciembre.

El MDF, el espacio de Kicillof, contará con Diego Nanni, Mariano Cascallares, José Galvan, Romina Barreiro, Esteban Acerbo, Lucía Iáñez, Silvina Nardini, Viviana Guzzo, Laura Aloisi, Ana Luz Balor y Gustavo Pulti.

El massismo anotará a Carlos Puglelli, Ayelén Rasquetti, Roberto Vázquez, Sofía Vannelli, Juan Martín Malpeli, Ricardo Lissalde, Luciana Padulo, Alexis Guerrera, Ruben Eslaiman y Germán di Cesare. Mientras que Grabois estará representado por Cintia Romero.

Cómo es el bloque de Fuerza Patria en el Senado

En la Cámara alta el peronismo tendrá el número mágico para obtener el cuórum propio: 24 bancas. De esas, 13 se referencian en CFK, siete en Kicillof, tres en Sergio Massa y otra en Grabois.

En la tribu de la expresidenta estarán Sabrina Bastida, Sergio Berni, Laura Clark, Amira Curi, Marcelo Feliú, Emmanuel González Santalla, María Rosa Martínez, Fernanda Raverta, Adrián Santarelli, Mónica Macha, Diego Videla, María Inés Laurini y Evelyn Díaz.

Bloque UP.jpeg Bloque UP Senado bonaerense. Pasará de 21 a 24 bancas en diciembre.

Kicillof tendrá mayor representación que hasta ahora con Pedro Borgini y Ayelén Durán. Se sumarán a ellos Gabriel Katopodis, Germán Lago, Mario Ishii, Jorge Paredi y Fernando Coronel. El FR contará con Malena Galmarini, Valeria Arata y Marcos Pisano, y Patria Grande con Federico Fagioli.