Pullaro le ganó a Losada en los 19 departamentos de la provincia. No solo eso, también le aguó la fiesta a Marcelo Lewandowski, cuyo objetivo era ser el candidato más votado individualmente: solo lo logró en el departamento Rosario, pero la diferencia que sacó ahí no le alcanzó para equilibrar la distancia que cosechó Pullaro en el resto de los departamentos. Así las cosas, fue el ex ministro de seguridad el más elegido y, en el sello contra sello, Unidos más que duplicó al peronismo: 952 mil votos contra 421 mil.