Santa Fe: Maximiliano Pullaro presentó un presupuesto XS y con una porción de torta menos para la Corte

El gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , presentó el Presupuesto 2026 al que su ministro de economía, Pablo Olivares , calificó como un cálculo “austero y con equilibrio fiscal”. En consonancia con los tiempos que corren , el proyecto que envía la Casa Gris a la Legislatura es talle XS.

El Presupuesto 2026 prevé un total de recursos por $ 14,13 billones que, a valores reales, representa un 15 por ciento más sobre el presupuesto ejecutado este año, y además tiene gastos estimados en $14,12 billones. La diferencia entre el total de recursos y los gastos arroja un equilibrio técnico financiero de $ 6.911 millones: modo equilibrio fiscal activado. El ranking de ministerios que se llevan la porción más importante de la torta están Educación, Seguridad y Salud, en ese orden.

El armado del presupuesto santafesino tiene como estructura las variables macroeconómicas de la Casa Rosada , que, para algunos, a esta altura del año son demasiado optimistas. Luis Toto Caputo proyectó un crecimiento del 5%, una inflación interanual promedio del 14% y una variación diciembre 2025-diciembre 2026 del 10,1%. Además, con un tipo de cambio de $ 1.423 pesos por dólar, más barato que el precio que tienen hoy la divisa norteamericana.

Son las variables que, en las últimas horas, ya recibieron críticas en el Congreso y llevaron al presidente Javier Milei a buscar estirar el debate para que sea sancionado después del 10 de diciembre, cuando llegue la nueva composición . En este sentido, Olivares detalló que, de todas las variables macroeconómicas, la que menos incide en los gastos y recursos provinciales es el tipo de cambio, que sólo modifica de manera directa en los servicios de la deuda, pero sí miran con mucha más atención los números de la inflación.

En el presupuesto de Pullaro aparece también uno de los reclamos más fuertes que su gobierno mantiene con la Nación: los 20 mil millones de pesos mensuales que calcula la provincia que el presidente Javier Milei debería transferir en concepto de la deuda previsional. “Ese déficit hoy lo cubre la provincia, pero no se puede desconocer en el presupuesto una deuda que estamos reclamando”, dijo Olivares.

Una caja más chica para la Corte Suprema

El nuevo presupuesto también materializa cambios que dejó la reforma constitucional. El núcleo que más perdió fue la Corte Suprema, pero no por ajuste sino por una redirección de las partidas. Casi el 25% de su caja, tras la reforma constitucional, ahora se la lleva y la maneja de manera independiente el Ministerio Público, lo que le suma un capítulo más a la guerra fría por la renovación del máximo tribunal.

Corte Suprema de Santa Fe completa La Corte de Santa Fe, con menos fondos tras la reforma constitucional.

El Tribunal de Cuentas, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público también tienen ahora sus propios apartados. El detalle es que, este último, compuesto por el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa se llevó cerca de la cuarta parte del monto que antes le correspondía al Poder Judicial. En números, casi unos 81.4 mil millones de pesos para gastos en personal que salen de la caja del poder Judicial.

La negociación entre el secretario de Gobierno de la Corte, Eduardo Bordas, mano derecha del juez Rafael Gutiérrez en el gobierno del Poder Judicial, y Guillermo Rabazzi, su par del nuevo Ministerio Público, fue tensa y extensa y no escapó a la tensión de la guerra fría entre los cortesanos y la Casa Gris por la modernización del máximo tribunal. La clave fue afinar cuántos cargos se llevaba la nueva estructura, que finalmente consiguió unos 900 para las fiscalías y 300 para la defensa. Cuentan quienes estuvieron en algunas de esas reuniones que el respaldo de la provincia a la mega obra de los nuevos tribunales provinciales permitió cerrar una discusión que estaba trabada.

Prioridades

Seguridad. Para 2026 el gobierno proyecta una inversión de $1,66 billones, de los cuales $1,5 billones corresponden al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Unidad Ejecutora. Esto representa un incremento del 45% respecto del ejercicio 2025.

Salud. Los recursos previstos ascienden a $1,54 billones. El Ministerio de Salud dispondrá de $1,11 billones, mientras que $49.637 millones se destinarán a la compra de medicamentos. Durante 2025, la compra centralizada permitió reducir en un 87% el valor de los medicamentos respecto del precio de venta al público, lo que posibilitó ampliar el volumen de adquisiciones.

Educación. Contará con $2,57 billones, y se prevén $220.010 millones para gasto de capital destinado a infraestructura educativa. Además, se contemplan $81.975 millones para el Boleto Educativo Gratuito, $88.910 millones para comedores y copa de leche, y $46.715 millones para el programa 1.000 Aulas, el Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI) y mejoras edilicias en todos los niveles.

Infraestructura productiva. El presupuesto asigna $673.045 millones, con $296.639 millones destinados al Ministerio de Desarrollo Productivo. Para obras públicas y transferencias de capital, se proyectan $1,8 billones. Además de la continuidad de los proyectos en ejecución, se incluyen inversiones para el recambio de redes de distribución de Aguas Santafesinas.