El futuro de Santiago Caputo: un megaministerio o ¡afuera!

Son horas frenéticas y de incertidumbre para Santiago Caputo , quien supo ser uno de los funcionarios inobjetables de la Casa Rosada . Mientras todo el gabinete se rediseña a su alrededor, con Karina Milei como artífice de salidas y reacomodos, su futuro está atravesado por una nebulosa en la que se juega a todo o nada: asumir en un megaministerio creado a las apuradas o quedar afuera del gobierno.

El primero de los caminos es el que busca Javier Milei . El Presidente quiere desde hace tiempo que su asesor ingrese de manera formal al gabinete. Incluso se lo propuso en marzo del 2024, apenas salió eyectado del cargo de jefe de Gabinete Nicolás Posse , pero se lo reiteró con mayor insistencia en las últimas tres semanas, después de haber escuchado la presión en este sentido de Patricia Bullrich y otras figuras de peso en su mesa política.

Luego de que la secretaria general de la Presidencia lograra imponer a Manuel Adorni como el reemplazo de Guillermo Francos en la coordinación ministerial este viernes, en una muestra clara de poder hacia el interior de la administración libertaria, el jefe de Estado le ofreció a su mano derecha quedarse con el Ministerio de Interior , que hasta este sábado sigue acéfalo tras la renuncia de Lisandro Catalán .

El asesor todavía no aceptó el cargo y, todo indica, que tampoco lo hará, al menos, con su organigrama actual. Quienes lo conocen aseguran que así como está pensada la cartera tendría poco margen para hacer política y muchas posibilidades de caer, en el corto plazo, en un lugar meramente decorativo de la gestión, como le pasó al propio Catalán en sus 47 días en el cargo . En otras palabras, y en clave interna, sería un blanco fácil para sus enemigos internos.

Por eso, Caputo busca incorporar al Ministerio de Interior nuevas competencias, que dejen en claro que es él quien toma las decisiones y no otros. Se habla incluso que busca cambiarle el nombre a la cartera (suenan Ministerio de Política o Ministerio de Gobierno ) y añadirle áreas sensibles como Transporte, Obras Públicas, vínculos con el sector privado e, incluso, con el circulo rojo internacional.

En su equipo niegan que se trate de una discusión de fierros, sino, más bien, de rediseño del área que le permita quedarse con algo del poder que supo concentrar durante todo el 2024. No por nada, busca que debajo de él asuman, también, hombres y mujeres de su extrema confianza, como ya sucedió en Salud, con Mario Lugones; Justicia, con Sebastián Amerio; la SIDE, con Sergio Neiffert o la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal. A través de estas figuras ya controla gran parte de la administración.

"El que quiere que entre es Javier, y lo que se está definiendo ahora es cómo hacerlo de la mejor forma", comentó a Letra P un operador libertario muy relevante. En el ecosistema mileísta niegan que Caputo presione para quedarse con todo o nada, sobre todo porque si algo no funciona en la cabeza de Milei es la extorsión política. De todos modos, quienes conocen bien el vínculo entre ambos dejan entrever que, de no ponerse de acuerdo, Caputo tiene un pie fuera del Gobierno.

Hermetismo en torno al futuro del asesor

Como suele suceder en la gestión libertaria, toda la información sobre el rediseño del gabinete circuló sólo entre un grupo muy reducido de funcionarios alrededor del triángulo presidencial, que se encargaron de moverse en todo momento con un metódico hermetismo. Tan exclusivo era este grupo político que muchos funcionarios con firmas relevantes se iban enterando de las novedades a través de los medios. Incluso, dos de ellos, uno con despacho en Casa Rosada y otro afuera de ella, compartían un asado y varios vinos entre amigos, alejados por completo de la frenética rosca presidencial.

No fueron los únicos que se quedaron al margen de la toma de decisiones. Al cierre de esta nota, Daniel Scioli no tenía certezas sobre su futuro. La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes que encabeza se encuentra absorbida por el Ministerio de Interior, que este viernes por la noche también quedó acéfalo tras la renuncia de Lisandro Catalán, y aún así todavía nadie le aviso a Pichichi si se queda o se va.

karina-milei-santiago-caputo-telam-2jpg.jpg Santiago Caputo y Karina Milei.

De todos modos, Scioli continúa trabajando como si nada hubiera sucedido. Justo en el momento en que se anunciaba que su área de competencias estaba siendo desguazada por las salidas de Francos y Catalán, él se encontraba bajando de un avión que lo trajo desde Chile, el país trasandino al que viajó para acompañar a la comitiva de deportivas que participan de los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025.

En ningún momento Scioli recibió un llamado para hacerle saber cómo seguiría, aunque, es probable que lo haya intuido: el domingo electoral, mientras una porción de la cúpula libertaria festejaba en el Hotel Libertador, y otra en la sede de La Libertad Avanza en la calle Reconquista, Scioli se retiró en silencio junto a Francos y Catalán. El periodista Beto Baldéz contó que los tres se fueron a una reconocida pizzería, anticipando de alguna manera los desenlaces de este viernes.

No fueron los únicos que esquivaron los festejos del último domingo. Santiago Caputo, quien en la elección porteña se había ido a celebrar con Gordo Dan y otros tuiteros, en esta oportunidad se fue directo a su casa e ingresó, el lunes posterior al batacazo electoral, muy temprano a su despacho de Balcarce 50. Lo mismo hicieron Lule Menem.

Con competencias de Carlos Corach, pero con perfil tuitero

Lo más probable es que Caputo acepte esta vez una oferta de Milei, aunque nadie en la administración libertaria se anima ni a predecir cómo será el vínculo del potencial ministro con Adorni, el vocero que llegó ahí siendo consciente que cada uno de sus pasos, firmas y decisiones serán, en realidad, los de Karina.

Hasta ahora, el integrante del triángulo de hierro utilizó el Salón Martín Fierro no sólo como su despacho, el segundo más importante después del presidencial, sino, también, como un búnker de refugio de tuiteros e influencers, como Gordo Dan, Sagaz y Peluca Milei, quienes en varias oportunidades merodeaban alrededor de reuniones relevantes de Caputo con ministros, gobernadores, integrantes del Congreso y figuras de la justicia.

Testigos de aquellas cumbres las describen, casi, de manera distópica. Las charlas en las que se debatían medidas de gobierno estaban decoradas con objetos atípicos para la política tradicional, como un bate de beisbol del personaje Harley Quin de la película Escuadrón Suicida, una daga al estilo romana o, incluso, un casco de fútbol americano, revuelto entre cajas de Marlboro y latas vacías de Red Bull.

"Lo que nos vamos a reír cuando lo veamos serio, de traje y corbata, hablando como si fuera un político", anticipaban en la mesa chica de Caputo. Las risas todavía no resuenan.