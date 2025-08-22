CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

CFK acusó a Javier Milei de encubrir pago de coimas a Karina Milei: "Spagnuolo te avisó y ¡NO HICISTE NADA!"

La expresidenta recordó las denuncias en su contra en la causa Vialidad, por la que está presa, y señaló la responsabilidad del Presidente.

Por Letra P | Periodismo Político
Cristina Fernández de Kirchner, tras la condena en la causa Vialidad.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó al presidente Javier Milei de encubrir un esquema de pago de coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional del Gobierno, Hernán “Lule” Menem.

“Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA!”, acusó la exjefa de Estado desde la prisión domiciliaria que cumple por la condena por corrucpión en la causa Vialidad.

La exmandataria recordó el argumento judicial utilizado para su condena y señaló que, de aplicarse el mismo criterio, Milei debería afrontar responsabilidades penales por estar al tanto del esquema de retornos por la provisión de medicamentos destinados a personas con discapacidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1958861778130964540&partner=&hide_thread=false

“Las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal”, apuntó CFK en Twitter.

La denuncia pública se produce tras la difusión de audios en los que Diego Spagnuolo, abogado personal de Milei y hasta hace poco titular de la ANDIS, afirmaba haber informado personalmente al Presidente sobre los hechos de corrupción que involucraban a su entorno más cercano.

El vínculo con Mauricio Macri y las críticas de CFK al Poder Judicial

Según el tuit, una de las droguerías implicadas en el circuito de retornos es “La Suizo Argentino S.A.”, cuyo directivo Jonathan Kovalivker fue vinculado por la extitular del Senado con el expresidente Mauricio Macri, a quien mencionó como “su amigo personal”.

“Todo tiene que ver con todo”, remarcó la expresidenta, que también aludió a un vínculo del dispositivo de corrupción con antiguos funcionarios del gobierno de Cambiemos, como Daniel Garbellini, mencionado en los audios como parte de la operatoria.

Además, CFK apuntó contra el Poder Judicial, al que acusó de actuar como “instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros”. “Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido…”, concluyó.

