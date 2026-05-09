"Fuentes Preferidas" de Google: qué son y cómo sumar a Letra P en tus búsquedas de noticias

La incorporación una nueva función de Google marca un cambio en el consumo informativo digital. Las “Fuentes Preferidas” permiten a los usuarios seleccionar medios específicos como Letra P para que aparezcan con mayor visibilidad en las noticias destacadas y en los resultados personalizados dentro del buscador.

EFECTO CASCADA Adorni bate récord: los números del vocero en la conversación digital

La herramienta comenzó a implementarse a nivel global y modificó la lógica tradicional del algoritmo. Hasta ahora, la plataforma definía qué portales priorizar. Con esta actualización, cada persona puede intervenir de forma directa en la búsqueda de contenidos periodísticos y priorizar los medios qué son de su mayor interés.

El sistema se integra dentro del módulo de “Noticias Destacadas” . Allí, el usuario encuentra un ícono en forma de estrella que habilita la configuración de medios priorizados . Esa opción permite elegir portales de confianza para destacarlos en futuras búsquedas.

El proceso no requiere descargas adicionales ni configuraciones complejas . Sólo hay que ingresar a una búsqueda de actualidad, acceder al apartado de noticias y seleccionar el medio deseado dentro del menú de preferencias.

En ese esquema, Letra P puede ser incorporado como fuente destacada . Una vez confirmada la elección, el buscador comienza a mostrar sus publicaciones con mayor frecuencia en temas relevantes.

Paso a paso para sumar a Letra P en noticias destacadas

El primer paso consiste en realizar una búsqueda sobre un tema de interés en Google. Luego, dentro del bloque de noticias, se debe seleccionar la estrella ubicada en la parte superior del módulo.

Letra P - Google - Fuentes preferidas 01 "Fuente preferida" en Google: Para incorporar Letra P, primero hay que seleccionar el ícono con la estrella.

A continuación, el sistema despliega un menú para agregar sitios periodísticos. Allí, el usuario ingresa el nombre del portal y confirma la selección para priorizarlo en los resultados.

Letra P - Google - Fuentes preferidas 02 Para incorporar Letra P como "Fuente preferida" en Google, luego buscar el medio y seleccionarlo.

De esta manera, quienes configuran esta opción pueden acceder más rápido a las coberturas, análisis y actualizaciones publicadas por Letra P, con mayor presencia en cada búsqueda vinculada a la actualidad.

Qué cambia con la personalización informativa

La actualización apunta a ofrecer una experiencia más alineada con los intereses de cada usuario. La posibilidad de elegir medios reduce la dependencia exclusiva del algoritmo y otorga mayor control sobre la información consumida.

La compañía explicó que la herramienta busca fortalecer el vínculo entre lectores y medios confiables. En un contexto atravesado por la sobreinformación, esta opción permite ordenar el acceso a contenidos verificados.

El cambio consolida un escenario donde las audiencias tienen un rol más activo en la construcción de su agenda informativa, con herramientas que priorizan la confianza y la relevancia por sobre la automatización.