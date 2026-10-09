La UCR de Salta estira su interna con el fantasma de La Libertad Avanza y Gustavo Sáenz al acecho

La rosca de la UCR de Salta está tan álgida que la Junta Electoral del partido estiró una semana el cierre de listas. Así, continúan las negociaciones entre la presidenta, Soledad Farfán , y el titular de la Convención, Natalio Iglesias . De fondo, asoma como parteaguas el vínculo con Gustavo Sáenz y La Libertad Avanza .

Por ahora, no hay fumata blanca. Iglesias confirmó a Letra P que la posibilidad de una lista única todavía está en etapa de conversación . “Recién armamos la mesa política para empezar a charlar, y ver si llegamos a un acuerdo”, señaló. El dirigente agregó que la intención es alcanzar un entendimiento, aunque dejó abierta la definición. “Esa es la intención de todos, pero veremos si se concreta”, dijo.

Farfán busca renovar su mandato al frente del Comité Provincial . La dirigente llegó a la conducción de la UCR salteña en 2024, en una construcción que tuvo como referencia nacional al sector encabezado por Martín Lousteau , entonces presidente del Comité Nacional y presente en su asunción .

Su sector sostiene una posición diferenciada del oficialismo libertario y, dentro de la interna provincial, cuenta entre sus principales respaldos con el concejal radical y secretario del Sindicato de Empleados de Comercio , Ángel Ortiz , quien había reconocido que existían conversaciones entre distintos referentes y no había descartado una lista común.

Del otro lado está Iglesias, productor agropecuario y actual presidente de la Convención Provincial , quien encabeza el espacio Intransigencia y Renovación y pretende desplazar a Farfán de la conducción partidaria. A diferencia de la actual presidenta, Iglesias no aparece públicamente ligado a una referencia nacional única que pueda identificarse como su conducción política.

Gustavo Sáenz y La Libertad Avanza

La discusión que excede los nombres propios. En el radicalismo salteño está en juego qué posición tendrá el partido frente a Sáenz y La Libertad Avanza de cara al próximo escenario electoral. Esa discusión atraviesa las conversaciones para intentar construir una conducción común y explica parte de las diferencias entre los sectores.

El armado de Iglesias se concentra en la disputa provincial y en una posición crítica tanto de la conducción actual de la UCR como del vínculo de Farfán con Sáenz. Además, en las últimas semanas cuestionó los requisitos establecidos por la Carta Orgánica para competir en la interna.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta.

La pulseada tiene un antecedente reciente en relación a las alianzas. Farfán e Iglesias fueron protagonistas de la estrategia electoral de la UCR en las legislativas nacionales de 2025, cuando el partido volvió a competir con su propia identidad después de casi 15 años. El productor agropecuario encabezó la lista de senadores nacionales y la legisladora provincial, la de diputados.

Una semana para intentar cerrar la interna

La resolución de la Junta Electoral, difundida en las últimas horas del martes, dispone el traslado de todas las etapas del proceso por siete días. De esta manera, la elección pasó del 25 de octubre al 1 de noviembre.

El nuevo cronograma establece que la presentación electrónica de listas será el 13 de octubre, mientras que la documentación respaldatoria deberá entregarse el 14. El período de impugnaciones y observaciones cerrará el 16 y la oficialización de las listas será el 20 de octubre.

La postergación no surgió de la nada. Según la resolución, los apoderados de las listas internas en formación y dirigentes de distintos departamentos habían pedido trasladar el cronograma para continuar el diálogo y buscar consensos que contribuyeran a la unidad partidaria. La Junta consideró que un plazo adicional favorecía la participación de afiliados y listas en igualdad de condiciones.

Con la prórroga, los sectores tienen ahora una semana adicional para intentar resolver una disputa que hasta hace pocos días parecía encaminada directamente a las urnas. La mesa política es el primer escenario formal para medir si la negociación puede traducirse en un acuerdo.