"Siete distritos del país ya avisaron que no aplicarán ese pago debido a están desarrollando sus propias negociaciones", precisó Noticias Argentinas. De a uno:

- Santa Fe. Omar Perotti. Peronismo enjabonado. En los papeles, Massa es el candidato presidencial del santafesino. En los hechos, el gobernador juega su propio partido.

- Misiones. Oscar Herrera Ahuad. Frente Renovador para la Concordia, la fuerza que comanda Carlos Rovira, en los papeles, uno de los provincialismos aliados del ministro de Economía al punto de haberse en este turno electoral a Unión por la Patria.

- Entre Ríos. Gustavo Bordet. Unión por la Patria orgánico. Uno de los mandatarios más cercanos a Massa. Un dato: el jefe de la Aduana, Guillermo Michel, mano derecha del ministro, es candidato a diputado nacional por esta provincia mesopotámica.

- La Pampa. Sergio Ziliotto. Ídem anterior.

A esas provincias se sumaban otras tres:

- Tucumán. Juan Manzur. Unión por la Patria orgánico. El gobernador fue jefe de Gabinete hasta febrero de este año y compañero de fórmula presidencial de Wado de Pedro por 24 horas, antes de la consagración de Massa.

- Catamarca. Raúl Jalil. Unión por la Patria orgánico.

- Neuquén. Omar Gutiérrez. MPN. Neutro.

Mientras el resto de las jurisdicciones analizaba qué hacer, Massa, al menos hasta el cierre de esta nota, perdía por goleada: solo Mendoza, La Rioja y Santiago del Estero habían adherido al refuerzo salarial.

Dale, Axel

A la lista de deserciones es lícito sumarle, también, nada menos que al bonaerense Axel Kicillof, el único héroe en el lío peronista de las PASO, sostén clave de Massa en la campaña nacional a partir de la montaña de votos que le aporta desde la provincia de Buenos Aires. El gobernador no dijo que no pagará la suma fija. Tampoco dijo que sí. El silencio no es salud para el ministro candidato.

No es el único problema que tiene Massa en la madre de todas las batallas. Con los intendentes, como contó Letra P, viene dejando jirones de su candidatura: el hincha de Tigre les reclama que rompan el chanchito para reforzar los magros salarios de sus plantas de personal. Algunos jefes locales se cuadran. Otros le responden: ningún problema, pero con la tuya.

Con delay, después de amagues y postergaciones, con medidas que no alcanzan para compensar el daño de la devaluación que había convalidado "por imposición del Fondo Monetario Internacional", Massa intentó retomar la iniciativa a menos de dos meses de unas elecciones que, a juzgar por la evidencia empírica de las PASO, lo tienen afuera de todo. El envión duró nada, frenado en la cancha embarrada por la tropa propia. El peronismo y sus circunstancias cada vez más curiosas.