“Los primeros que ponen el grito en el cielo son los intendentes” . Todavía no había iniciado el año electoral cuando el cristinismo le pedía a Alberto Fernández que definiera el otorgamiento por decreto de una suma fija que ayudara a paliar el golpe de la inflación en los bolsillos. La Casa Rosada no avanzaba y, en sus conversaciones, el Presidente chocaba invariablemente con dos paredes que se oponían a la decisión, la CGT y los municipios, que pagan los salarios más bajos del mercado laboral.

Los intendentes volverán a poner el grito en el cielo, pero esta vez no habrá contemplaciones. “Que saquen la plata que tienen en plazos fijos”, apuntan en el búnker de campaña de Unión por la Patria (UP), donde tienen conocimiento pleno de las cuentas municipales, en particular de la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo perdió 20 puntos respecto de las elecciones de 2019. Ya en marzo de este año, hubo fuego cruzado entre la ministra de Trabajo nacional, Kelly Olmos, y su par bonaerense, Walter Correa. "El sector salarial más retrasado el de los municipales de la provincia de Buenos Aires”, dijo la funcionaria nacional. "La ministra no está informada", le respondió Correa.