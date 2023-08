“José C. Paz no tiene los recursos para afrontar la suma fija; estamos de acuerdo con otorgarla, pero para eso el Gobierno nacional debería mandar los fondos”, dice a Letra P el funcionario Pablo Mansilla , secretario de Gobierno del distrito que conduce Mario Ishii .

La contracara es el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien en declaraciones a Radio 10 no sólo dijo que va a pagar la suma fija, sino que instó a sus pares a hacerlo: “Hay que pagarlo, lo voy a pagar y juntar como corresponde (...) Hay municipios que son muy competitivos y el que no puede pagar 60 mil pesos es porque no es competitivo. Hay que hacerle al ministro (Massa)... es nuestro candidato”. “Rompé el chanchito, loco, hacé lo que tengas que hacer (...) demandamos que tome decisiones y después no las queremos bancar, me parece loco ¿no? Estamos hablando de 60 mil pesos. No hagamos de esto un teatro”, lanzó el ultrakirchnerista.