En busca de baqueanos cordobesistas, Massa sondea a dos delasotistas VIP

El plan para captar fieles tiene varias etapas y una de ellas supone instalar la “devaluación” del gobernador Juan Schiaretti como opción de poder real. El gobernador electo, Martín Llaryora , dejó dicho que se prepara para un eventual desembraco minarquista y le cerró con estruendo la puerta a Massa . Sin embargo, el ministro que quiere ser presidente sospecha que esa idea no es compartida por todo el espectro del oficialismo provincial y fijó dos objetivos que trabajará en persona: el intendente electo de la capital, Daniel Passerini , y la diputada Natalia de la Sota .

La hija del tres veces gobernador de la provincia envió señales veladas a Massa al mostrarse cerca de la red de intendentes -liderada por el villamariense Martín Gill - que trabajará para el oficialismo nacional para el 22 de octubre. Por respeto a una relación longeva, cuida las formas con el gobernador, pero nunca negó su relación con el líder del Frente Renovador, que se consolidó en 2015, en el marco de la sociedad que trabó José Manuel de la Sota con el tigrense. El arrime tiene sus complicaciones, pero no asoma imposible .

Passerini, de militancia de origen en el delasotismo y de presente indiscutible en las filas del llaryorismo, fue uno de los dirigentes que habló públicamente de la unidad del peronismo. Ese discurso fue tomando diferentes temperaturas en función de la coyuntura inmediata, pero la idea medular no cambió. Massa lo sabe. Especula con una reunión en un punto neutral: no será en Córdoba, aseguran fuentes de UP.