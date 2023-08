La devaluación como imposición del FMI, un mal menor malísimo

Para explicar la devaluación del 22,5% que convalidó el lunes 14 de agosto, al día siguiente de la derrota histórica que sufrió el peronismo en las PASO, el gobierno prefirió jugar el rol de víctima para no asumir el de victimario. En medio de un proceso electoral en el que corre de atrás y enfrenta el riesgo de quedarse incluso sin la chance de disputar un desempate, eligió revelarse débil, incapaz de no hacer lo que no quería, permeable a presiones externas, apenas en condiciones de hacer menos de lo que le exigen. Consideró que ese es el mal menor, aunque sea malísimo.