Encuesta: Karina Milei, la dirigente con peor imagen del Gobierno

Una encuesta nacional de la consultora brasileña Atlas Intel encendió señales de alarma en la Casa Rosada : Karina Milei es la funcionaria con peor imagen dentro del gabinete nacional. La secretaria general de la Presidencia tiene un 75% de percepción negativa y solo un 16% de positiva, lo que arroja un diferencial de 59 puntos, el más bajo del relevamiento.

El sondeo, realizado entre el 24 y el 28 de abril en base a 4.844 casos, muestra un escenario complejo para el oficialismo ya que ninguna de las seis figuras evaluadas de La Libertad Avanza (LLA) logró un balance favorable en la opinión pública. De hecho, el presidente Javier Milei acumula un 62% de imagen negativa y una positiva de 36% .

Como viene informando Letra P , la figura del jefe de Estado atraviesa un marcado desgaste desde comienzos de año: en enero, su imagen positiva se ubicaba en el 45% y, desde entonces, mantiene una tendencia descendente sostenida, que alcanzó su nivel más bajo desde el inicio de su gestión.

El Jefe tuvo un rol central desde el inicio de la gestión libertaria, aunque al principio lo hizo con un bajo perfil. Con el correr del tiempo, lo fue levantando. Se mueve en tándem con Martín y Lule Menem , acompaña al Presidente en cada acto oficial y ejerce una influencia directa en las decisiones del gobierno.

Su nombre quedó involucrado en el escándalo por el presunto pago de coimas en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En los audios atribuidos al exdirector ejecutivo Diego Spagnuolo se menciona a la secretaria general de la Presidencia.

En ese contexto, las encuestas mostraron que una porción significativa de la sociedad consideraba que la hermana del Presidente debía correrse de su rol. Un estudio de las consultoras Trespuntozero y La Sastrería fue particularmente contundente para el oficialismo: el 85% de las personas encuestadas sostuvo que había incurrido en actos de corrupción. Desde entonces, el deterioro de la imagen pública de Karina Milei fue constante.

Patricia Bullrich, la dirigente con mejor imagen del Gobierno

Al igual que en otros relevamientos, dentro de LLA, la senadora Patricia Bullrich vuelve a superar a Milei, en este caso por solo un punto, con el 37% de imagen positiva y 60% de negativa. De esta manera, se convierte en la dirigente con mejor valoración dentro del gobierno.

En ese contexto, sus aspiraciones de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aparecen condicionadas por esa dinámica de imagen. La proyección electoral de Bullrich depende no solo de su nivel de instalación, sino también de su capacidad para revertir o estabilizar su valoración pública en el territorio porteño.

Tras la caída en desgracia de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, la exministra de Seguridad planea reactivar sus recorridas por distintos barrios de la Ciudad para afinar la estrategia violeta. Así lo contó Francisco Basualdo en un nota de Letra P.

La imagen del resto de los dirigentes de La Libertad Avanza

Entre el puesto seis y el 15 se ubican el titular de Diputados, Martín Menem (29% de positiva y 66% de negativa); el asesor presidencial Santiago Caputo (24% de positiva y 66% de negativa) y la vicepresidenta Victoria Villarruel (18% de positiva y 67% de negativa).

El trabajo fue realizado por la consultora brasileña Atlas Intel, que cobró notoriedad en las elecciones de 2023 al ser la primera en pronosticar la victoria de Milei, tanto en las PASO de agosto de ese año como en el ballotage de noviembre con Sergio Massa.