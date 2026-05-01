Fórmula Santilli-Pareja: el karinismo le reclama al Colorado que deje el PRO y se afilie a La Libertad Avanza

La eventual fórmula de La Libertad Avanza para la Gobernación bonaerense en 2027 compuesta por Diego Santilli y Sebastián Pareja tiene un asterisco que impone la tropa libertaria: si el Colorado quiere ser el candidato, “que se afilie” al partido de Javier Milei . Así lo hace saber la dirigencia que responde a Karina Milei , que preferiría un binomio con los nombres invertidos.

La secuencia se da luego del acto que la secretaria general de la Presidencia organizó en Suipacha, donde llevó adelante la inauguración de la escuela de formación política del espacio. No obstante el propósito formal, la invitación que se le extendió al ministro del Interior, con participación en el escenario incluida, dio un mensaje claro en términos políticos: Santilli y Pareja son los dos precandidatos de la Casa Rosada para suceder a Axel Kicillof .

Según pudo saber Letra P , hay una idea de un sector libertario para que ambos integren una misma fórmula, con el hombre de origen PRO como candidato a gobernador y el diputado a vicegobernador. Sin embargo, la tropa karinista prefiere que el primero de la lista sea Pareja y exige que, si fuera al revés, el Colorado debería teñirse de violeta.

Uno de los interrogantes que tienen dirigentes de LLA es si, en esa hipótesis, Santilli sería el candidato libertario, empujado por los hermanos Milei, o si funcionaría como un dirigente del PRO ultra alineado al Gobierno , y con eso le pagaría al partido amarillo en una remake de la alianza del año pasado.

El sector violeta más radicalizado cree que el ministro siempre será una figura foránea y que para acompañarlo el Presidente debería exigir su afiliación a LLA, como hizo Patricia Bullrich. También piden el pase al bloque violeta de las cuatro bancas que responden al ministro en la Legislatura bonaerense.

A su vez, surge una incógnita: a la conducción bonaerense del PRO encabezada por Cristian Ritondo, ¿le bastaría con Santilli candidato a gobernador o buscaría además influir en las construcciones distritales? Tiene más fuerza esta última premisa: hay una dirigencia territorial que ya ve al Colorado teñido de violeta hace mucho y no se daría por pagada. Con todo, para intendentes y legisladores amarillos sería mucho más fácil explicarle a su electorado la conveniencia de cerrar una alianza si el candidato es Santilli en lugar de Pareja.

Santilli PRO Diego Santilli-PRO

No obstante, el karinismo admite que si El Jefe ordena acompañar la candidatura del ministro, así lo harán. Es un esquema de verticalidad total al que nadie se atreve a cuestionar. Más: dirigentes territoriales ven en Karina Milei a una figura que no erró en las estrategias de 2025 en otras provincias y que cree que puede repetir en Buenos Aires el éxito que tuvo en sociedades electorales del interior. Consideran que Santilli podría ser un gobernador con origen PRO pero sin margen de maniobra propia, a la sombra de los Milei y rodeado de ministros y funcionarios libertarios.

Diego Santilli y amigos

Un dirigente pro libertario ve en Karina Milei una diferencia con el Presidente: “Ella no es dogmática, donde sabe que tiene poco, construye”, explica. Considera que la alianza que LLA llevó adelante en Chaco con la UCR y en otros distritos con partidos provinciales puede acercarle al Gobierno una parte del electorado con la que no cuenta y que Santilli puede seducir.

Allí hay, naturalmente, PRO, radicales y hasta peronistas no K, que sin el Colorado al tope de la boleta dudarían en votar al candidato del oficialismo nacional. También se preguntan si Santilli afiliado a LLA cuenta como PRO y sigue seduciendo a ese electorado y a esas otras fuerzas políticas, o si es más conveniente respetarle su pertenencia amarilla, siempre que se mantenga cien por ciento alineado a la Casa Rosada, como hasta ahora.

Como contó Letra P, la carrera por la candidatura principal seguirá hasta el final y probablemente no salga de Santilli y Pareja. Los libertarios tienen una disputa interna entre el karinismo y el santiagocaputismo, aunque estos últimos no tienen fuerza para imponer un postulante a la Gobernación. En cambio, el Colorado tiene el camino más allanado puertas adentro de su partido. Las otras figuras que aspiraban a ese título fueron quedando relegadas.