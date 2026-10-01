El peronismo quiere modificar la Constitución de Chaco para que Zdero no pueda desdoblar las elecciones

El peronismo del Chaco impulsa una enmienda constitucional que permita unificar las elecciones para la gobernación con las presidenciales en 2027. El senador Jorge Capitanich está al frente de la movida, junto a los diputados Sebastián Benítez Molas y Pía Cavanna . Buscan meter presión sobre el gobernador radical con peluca Leandro Zdero .

El artículo 133 de la carta magna chaqueña prohíbe de manera expresa que las elecciones para la gobernación coincidan con las presidenciales. Chaco es, junto con Río Negro y Tierra del Fuego, una de las tres únicas provincias del país con esa restricción.

"Queremos que termine la restricción del artículo 133 de la Constitución provincial con respecto al tema de las elecciones por separado. Queremos una enmienda constitucional", planteó Capitanich, también presidente del PJ Chaco.

Mientras Zdero se encuentra fuera del país acompañando al presidente Javier Milei en la muestra Argentina Week en París, el peronismo chaqueño avanza en la iniciativa que busca modificar el calendario electoral provincial pero, sobre todo, se propone poner en evidencia el alineamiento total del gobernador con la Casa Rosada y marcar la contradicción del argumento que el oficialismo provincial enarboló para eliminar las PASO locales .

La eliminación de las PASO fue resuelta por el oficialismo hace dos semanas con el argumento de propiciar un ahorro fiscal de unos 5000 millones de pesos y contó con un voto peronista que generó ruido puertas adentro de la propia oposición. Ahora, el cálculo del PJ es que unificar las generales provinciales con las nacionales duplicaría ese ahorro, hasta unos 10.000 millones de pesos.

"Dijeron que iban a eliminar las PASO porque ahorraban una elección; ahora les podemos ahorrar mucho más, así que vamos a ver si efectivamente lo quieren hacer", señaló el senador.

Chicanas en Chaco

El camino para lograr la enmienda constitucional, de todos modos, no es sencillo. Para incorporarse de forma inmediata y sin pasar por una consulta popular, la modificación necesitará unanimidad en la Cámara de Diputados provincial. Es decir, 32 votos sobre 32. El peronismo cuenta con 16 bancas, el radicalismo con 14 y La Libertad Avanza con 2. Por lo tanto, esa instancia queda en manos del bloque oficialista.

Con todo, el PJ apuesta a mellar a Zdero, a quien acusan de haberse subido al avión de Milei para la muestra de París para extender a dos semanas su estadía en Europa, pese a que la agenda oficial dura solo tres días. El Ejecutivo chaqueño está, mientras tanto, a cargo de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado.

El trasfondo político de la jugada peronista tiene reflejo en una encuesta reciente que marca una brecha de más de 20 puntos entre la imagen del gobernador y la del Presidente en Chaco.

En el PJ citan el último relevamiento de CB Global Data, que en septiembre registró una imagen positiva del 51,1% para Zdero en Chaco, mientras Milei cosecha el 31,3%, con un rechazo del 66,8% , una de las cinco peores marcas del país para el Presidente.

Pegar las elecciones provinciales y nacionales supone un riesgo para Zdero: ser arrastrado por la caída de la aceptación popular que Milei padece en los sondeos.