La Pampa: radiografía de Ribeiro SRL, la empresa que explotará Medanito y quiere quedarse para siempre

La firma Ribeiro SRL está radicada en La Pampa hace más de 50 años. Es una empresa familiar.

El negocio de la energía en La Pampa inicia una nueva era, la zona petrolera de Medanito ya no está en manos de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) , como hace 34 años. Ahora la explotación queda en manos de una sociedad entre la petrolera estatal Pampetrol y la empresa Ribeiro S.R.L.

La firma, radicada desde hace más de 50 años en la ciudad de Colonia 25 de Mayo , en el suroeste provincial, ganó la licitación para acompañar una transición hasta el 19 de febrero del año que viene , pero ya anticipa que pretende quedarse mucho más tiempo, porque participará de la compulsa de fondo, cuando se concesione el área por 25 años.

En medio del fuerte ruido institucional y partidario que genera el tema , la empresa familiar niega todo vínculo político. Este será su debut en la comercialización del hidrocarburo, después de pasar por distintos rubros asociados y de experimentar un crecimiento exponencial cuando en el año 2015 se convirtió en operadora de YPF .

Ribeiro nació hace más de cinco décadas en 25 de Mayo, la ciudad petrolera de La Pampa. Primero fue una empresa unipersonal, con Eduardo Ribeiro a la cabeza. En el ’97 se incorporaron sus tres hijos para conformar Ribeiro SRL. No hay más accionistas que la familia.

La empresa siempre estuvo ligada a actividades de la construcción, pero fundamentalmente al movimiento de suelos. Hizo trabajos en las márgenes del río Colorado , explotación de minería, emparejamiento y nivelación.

Pablo Ribeiro firmó el contrato con María Roveda, de Pampetrol, para la transición de los próximos ocho meses.

Con el tiempo incursionó en yacimientos y en la industria de la energía. Creció y amplió sus áreas. El ámbito de trabajo abarca también a Neuquén, Río Negro y Mendoza. Hoy tiene 630 empleados en todas sus áreas. Ese número tiene relativa estabilidad y varía de acuerdo al trabajo que se va generando.

Una de las fortalezas que quedó en evidencia en la licitación es que ya hacía tareas de operaciones y mantenimiento en Medanito Sudeste y Medanito Sur. No desaprovechó la oportunidad para cerrar el negocio con la producción y la comercialización del petróleo. En Neuquén tiene base central en Añelo, porque trabaja con distintas operadoras en Vaca Muerta.

Energía y petróleo, Ribeiro la vio

“Lo veníamos analizando y nos veníamos preparando, es un nuevo desafío y hay que asumir compromisos”, dice Juan Ponce, gerente de Relaciones Institucionales. Hace 13 años que está en la empresa. Nació en la norteña General Pico, segunda ciudad de la provincia, y ya hace 30 años que vive en 25 de Mayo.

La empresa quiso participar en la primera convocatoria, que quedó frustrada en el mes de febrero. Creyeron que no estaban dadas las condiciones. Ahora evalúan estar en la futura licitación. Ribeiro ya se imagina haciéndose cargo de los 25 años de concesión, que se pondrán en juego en un futuro.

“Es de nuestro interés, obviamente depende de las condiciones en que salga la licitación, habrá que considerar varios aspectos y sabemos que se está trabajando en el pliego”, dice Ponce.

medanitos El área Medanito es un yacimiento maduro, pero los especialistas dicen que es uno de los que más potencial tiene en el país.

La primera licitación tuvo puntos que ahuyentaban, como el bono de ingreso de 50 millones de dólares, las regalías móviles más altas que en el resto del mercado, y los altos compromisos de inversión que ponían en duda la rentabilidad para un yacimiento maduro convencional.

La aparición de YPF y la oportunidad del crecimiento

Ribeiro viene dando pasos firmes y continuos en la industria del oil & gas. Sus integrantes interpretan que la estructura de personal y técnica, más el sistema de gestión la preparó para el salto cualitativo.

Tienen en claro que el área petrolera es una industria particular, que demanda preparación bajo muchos requisitos y exigencias, que van desde la calidad de la tarea hasta cuestiones medioambientales, pasando por la seguridad y la salud ocupacional.

El salto más importante de ese crecimiento se produjo en 2015, cuando Ribeiro comenzó a tener contratos sistemáticos con YPF. Se convirtió en cliente continuo después de pasar la serie de auditorías para evaluar la capacidad económica-financiera y de infraestructura. Fue el gran golazo de Ribeiro.

El debut fue en Rincón de los Sauces y desde ahí no paró. “YPF para nosotros siempre ha sido un cliente excepcional, que cumplió con todos los requisitos, pagos y situaciones financieras. Ha sido un cliente perfecto, que nos ha permitido crecer también a partir de las auditorías sobre la gestión. Tuvimos que ir adaptándonos a la operadora para competir en el mercado”, destaca el gerente Ponce.

El vínculo con el gobierno de La Pampa

Ribeiro SRL ya tenía vínculos con el gobierno pampeano a través de la obra pública, en especial a partir de contratos con Vialidad Provincial. También hace obra pública en Río Negro.

Dentro de la UTE Pampetrol-PCR, prestó servicios de movimientos de suelos, sobre la infraestructura donde se asientan los pozos. La empresa también es clienta de PCR hace más de 30 años.

PCR MEDANITO Petroquímica Comodoro Rivadavia tuvo a cargo la explotación de Medanito hasta el 18 de junio.

Hay también un largo vínculo comercial y de confianza con Pampetrol. Ponce descarta intereses políticos, como denuncian desde el partido opositor Comunidad Organizada. Dice que "no entiende a qué se refieren" y asegura que para él "todos los vínculos son comerciales”.

“A la empresa no se la conoce demasiado, pero ha tenido un desarrollo constante y esto es un desafío más, el de participar en la comercialización del hidrocarburo, que no lo veníamos haciendo”, añade el gerente.

Hoy, como contó Letra P, el mayor patrimonio de la empresa es el equipamiento. Entre unidades pesadas móviles y livianas, tiene unas 650 unidades. El 90% del equipamiento que utiliza es propio, lo cual es extraordinario en un mercado que tiene la costumbre de rentar motoniveladoras, retroexcavadoras, o topadoras. También se hace fuerte el componente del cuidado y mantenimiento.

Durante los próximos ocho meses, la firma será contratista de Pampetrol. El pliego licitatorio pedía mantener a todos los contratistas con la estructura de personal que ya tengan. Además pueden incorporarse operarios, o generarse un pasaje de trabajadores de Petroquímica Comodoro Rivadavia.

En esta etapa no están previstas inversiones importantes. Según la empresa, en Medanito no hay 400 trabajadores en actividad, como en general se repite en fuentes sindicales y municipales. Son 40 contratistas con 250 empleados.

La comercialización del petróleo y el gas

La licitación implica la exploración y explotación, con la comercialización del petróleo a cargo de Ribeiro. Hay un valor fijo de regalías del 15% y un precio de retribución producto de la operación. La oferta de Ribeiro fue la que propuso dejarle a Pampetrol una tajada más importante, y por eso ganó.

El petróleo que se saca del yacimiento Medanito va hacia la Unidad de Medición de Petróleo, a 30 kilómetros de 25 de Mayo. Una compañía recibe el hidrocarburo y se comercializa, primero a través de los oleoductos montados en la zona y luego va a puertos. No está definido aún el comprador de ese hidrocarburo en los próximos meses. Pero la demanda es alta y la empresa tiene la seguridad de ubicar el recurso.

En Medanito también hay producción de gas, en un nivel mucho menor. Ribeiro SRL no interviene en ese caso, porque Pampetrol ya tiene acordada una comercialización directa. Obviamente, la contratista no tiene responsabilidad en los pasivos ambientales que deja PCR.