Detrás de la pelea entre La Pampa y Mendoza asoma el negocio de la privatización de las represas Los Nihuiles

Detrás del decreto con el que el gobierno de Javier Milei corrió La Pampa del reparto de regalías del sistema Los Nihuiles encierra detrás un negocio más importante. La reprivatización de la explotación hidroeléctrica en base a las aguas del río Atuel , que genera expectativas en Mendoza y pone a la defensiva a la política pampeana.

El gobierno de Sergio Ziliotto ya formalizó la presentación de una medida cautelar ante el Juzgado Federal para frenar la medida que perjudica a La Pampa y beneficia a la provincia que gobierna Alfredo Cornejo , aliado del Presidente. La multimillonaria licitación ya lanzada es en tándem. Mendoza tiene la propiedad de los activos del complejo y el derecho de uso del agua, al Estado nacional le corresponde la concesión para la generación de energía.

Detrás de lo que asoma como un conflicto potente desde lo simbólico y político, la primera apariencia es que desde lo económico no hay grandes variables. Pero, sin embargo, la avanzada sobre los derechos y recursos de La Pampa está atada al negocio de ceder la generación eléctrica a un privado, en el que incluso ya suenan nombres y apellidos.

Este lunes, Ziliotto formalizó la presentación judicial contra el decreto de Milei. Cornejo salió a cruzarlo en alto volumen y dijo que “es muy fácil hacer política con un río y convertirlo en slogan de gestión". "Lo difícil es invertir, hacer obras y construir acuerdos”, chicaneó. “Sería bueno que La Pampa también mostrara qué inversiones realizó para mejorar el aprovechamiento de los recursos que dice defender”, agregó el mendocino.

Ziliotto se le volvió a plantar, también en las redes sociales. “Nuestro reclamo es simple y objetivo: que se cumplan las leyes, los acuerdos y los fallos de la Corte. Que Mendoza honre su compromiso y cumpla el acuerdo que firmó”, le dijo y le recordó al gobernador radical que no cumple el fallo de la Corte. “Mendoza mantiene cortado el Rio Atuel hace casi 80 años”, sentenció.

Gobernador, más allá de opiniones subjetivas, nuestro reclamo es simple y objetivo: que se cumplan las leyes, los acuerdos y los fallos de la Corte Suprema de Justicia.



Que Mendoza honre su compromiso y cumpla el acuerdo que firmó en 1992, junto a Nación y La Pampa -homologado… https://t.co/ub5O5Fek7R — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) September 14, 2026

El caso se volvió en La Pampa un asunto de peso preelectoral, tiene alto impacto en la comunidad y el sistema político pampeano y además deja mal parado al vocero presidencial Adrián Ravier, presidente de La Libertad Avanza en La Pampa.

Un perjuicio a La Pampa

El decreto 982/2026 de Milei derogó el decreto 1.560/73, que repartía en partes iguales entre La Pampa y Mendoza las regalías de la generación hidroeléctrica de Los Nihuiles. Además de esa normativa, estaba vigente un acuerdo entre las provincias, del año 1992, homologado por la Corte Suprema de Justicia y con intervención del Estado nacional.

El pacto se dio a partir de que el río Atuel, del que provienen las aguas utilizadas para la generación energética, es interprovincial. Así lo estableció en sucesivos fallos la Corte, en el marco de un histórico conflicto.

Sergio Ziliotto llevó el conflicto por el decreto de Javier Milei a la Justicia Federal.

La Pampa acusa a Mendoza de haberse “robado” el río, porque la represa Los Nihuiles facilitó durante décadas que el agua se aprovechara en la provincia cuyana y se secara el curso del Atuel en territorio pampeano. La Corte ordenó que ese recurso hídrico tuviera en la frontera un caudal de 3,2 metros cúbicos por segundo, pero el fallo nunca se cumplió.

La quita de las regalías cerraría el círculo de ese “robo”, según plantean La Pampa y, entre otros, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. La consecuencia económica actual de ese manotazo no es significativa. Como contó Letra P, La Pampa recibe unos $300 millones al año, que destina a los municipios más perjudicados por el corte del Atuel: Algarrobo del Águila, Puelches, Santa Isabel, La Reforma, Limay Mahuida, Gobernador Duval, La Humada, Puelén y Chacharramendi.

El negocio de la energía en Mendoza

La verdadera tajada no está en el monto actual de las regalías, sino en lo que aparece detrás del decreto de Milei. La avanzada en ese sentido está atada a un negocio más importante: la reprivatización.

El Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles comprende los diques “El Nihuil” y “Valle Grande” y las presas “Aisol” y “Tierras Blancas”. El 27 de julio, el DNU 667/2026 dispuso dos cosas a la vez. Por un lado, otorgó una nueva concesión para la generación eléctrica de Nihuil I, II, III y IV, y vender el 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA), la sociedad provincial que se creó el año pasado y que se hará cargo del sistema tras el vencimiento de la concesión anterior.

La represa de Los Nihuiles está en Mendoza, pero aprovecha las aguas interprovinciales del río Atuel.

El complejo abastece la demanda eléctrica del sur mendocino, sobre todo los departamentos de General Alvear y Malargüe, además del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Según el propio gobierno nacional admite en su decreto, para avanzar en ese negocio era necesario sacarse de encima la presencia de La Pampa. La argumentación del decreto 982/2026 que le quita las regalías a la provincia patagónica indica la necesidad de “garantizar la seguridad jurídica en todos los aspectos que hacen a las concesiones de generación de energía hidroeléctrica”.

Con el cambio en el sistema de regalías, antes de entregar Los Nihuiles a un privado, el gobierno de Milei, en arreglo con Mendoza, procura cerrar lo que interpreta como un posible conflicto que puede afectar las condiciones económicas de la concesión. En este estado de cosas, obviamente, una vez adjudicada la licitación, con la expectativa de que se multiplique el negocio de la generación, La Pampa no recibirá regalías.

Una incógnita que flota respecto de la licitación es si la eliminación de la participación pampeana en las regalías mejora las condiciones del negocio. Por eso la provincia patagónica apuró una cautelar.

Además el tema ya está en discusión en la Corte. La misma normativa libertaria reconoce expresamente que el derogado Decreto 1560/73 era válido y legítimo, porque Mendoza y La Pampa aceptaron ese esquema en el acuerdo del ’92 que homologó la Corte. Pero la Nación decide dejarlo sin efecto mientras prepara la nueva privatización.

Jugadores y empresas

La anterior concesión de Los Nihuiles venció en 2024 y estaba a cargo de HINISA, vinculada a Pampa Energía. Después hubo prórrogas. En el período de transición queda a cargo Hidroelectricidad Mendocina S.A.

Se prevé una concesión por 30 años. La idea inicial fue transferir el 51% a un privado, pero el DNU nacional fue más allá y dice que se venden el 100% de las acciones. Además de Pampa Energía, anterior operador, aparece ahora el interés de Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos S.A. (CEMPPSA), controlada por Edison Energía.

El gobernador mendocino Alfredo Cornejo y el presidente Javier Milei, aliados también en la cuestión Glaciares, como en otros temas.

Esa firma ya está adentro de Nihuiles, desde el primer día del mes pasado cuando fue contratada para asistir en la operación y mantenimiento hasta que ingrese el nuevo concesionario. Las empresas mendocinas a cargo del sistema dijeron que fue una contratación de urgencia.

Expansión en energía y acelerador apretado

No es ningún secreto la expansión que viene haciendo Edison en el mercado de la electricidad. Opera en Mendoza Potrerillos/Cacheuta, Álvarez Condarco y El Carrizal. Asociado a otras firmas adquirió Alicurá y Cerros Colorados, complejos hidroeléctricos privatizados en el Comahue, por unos 226 millones de dólares. Ingresó además en el control privado de Transener, mediante una sociedad con Genneia. Y tiene distribuidoras en Jujuy, Tucumán y Río Negro.

Esa empresa, interesada ahora en ganar la licitación en Mendoza, ya puede acceder a información, conocer el estado de las instalaciones y su funcionamiento, las necesidades técnicas y el recurso humano. La oposición política mira esa situación de reojo.

Nihuil II y Nihuil III sufrieron severos daños durante un aluvión que hubo en enero de 2025. Habrá que hacer reparaciones parciales, o una reconstrucción total, que puede significar una inversión de hasta unos 100 millones de dólares.

La sucesión de fechas episódicas confirma que en un momento la Nación y Mendoza apretaron en conjunto el acelerador para aceitar el negocio. El 27 de julio se llamó a licitación; dos días después se aprobó el ingreso de CEMPPSA en Los Nihuiles; el 1 de agosto HEMSA tomó la explotación formalmente; el 4 de septiembre, trascendió el interés de Edison-CEMPPSA por participar en la licitación; el 10 de septiembre se modificó el régimen de regalías en perjuicio de La Pampa.