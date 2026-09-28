La Pampa: Ravier y Berhongaray rompieron el diálogo, tiran de la cuerda y tensionan la alianza opositora

"No hay ningún diálogo con la UCR", dijo el vocero presidencial Adrián Ravier: tironeos y sacudones en el rejunte opositor de La Pampa.

La Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza de La Pampa cortaron el diálogo. El vocero presidencial, Adrián Ravier , y el candidato a la gobernación del radicalismo, Martín Berhongaray , tiran de la cuerda y compiten para ver cuál de los dos tiene más larga la lista de méritos para la postulación presidencial.

Desde el mismo momento en que la Convención de la UCR abrió la puerta para un diálogo formal con fuerzas opositoras al peronismo con las que no hubiera hecho alianzas anteriormente, no hubo más conversaciones entre referentes de una y otra fuerza para aceitar el armado con el que sueñan desbancar al PJ.

Así lo confirmó el propio Ravier, que además sacó pecho y al menos por ahora morigeró las expectativas boinablanca respecto de la predisposición libertaria a apoyar la candidatura de Berhogaray. La UCR no se quedó atrás en la respuesta. “No nos van a venir a imponer nada”, advirtió el principal armador, Poli Altolaguirre , que además es el jefe del bloque legislativo radical en la provincia.

Ravier sorprendió al revelar que el diálogo está roto. “Hubo en su momento diálogos por WhatsApp con Berhongaray y Altolaguirre, en los meses previos a la Convención, pero desde entonces, nadie de la UCR nos llamó. No hay ningún diálogo . Que la UCR quiera ser parte del frente, por ahora no está claro”, señaló el dirigente libertario, elegido diputado nacional el año pasado.

El armado de una alianza antiperonista en La Pampa tiene muchas patas. Además del vínculo entre la UCR y LLA, juegan su partido la Casa Rosada y el PRO , que también lanzó la candidatura de María Alejandra Mac Allister para la gobernación.

Al margen de la idea de agrupar a otros partidos menores, pero con exigencias de representación, como el Movimiento Federalista Pampeano (MoFePa) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), genera mayúsculos ruidos internos la figura del presidente de Comunidad Organizada, Juan Carlos Tierno.

Adrián Ravier hizo un pacto con Juan Carlos Tierno, sin permiso de la Casa Rosada, que ahora le complica el vínculo con la UCR.

Ravier anunció un “entendimiento” con Tierno, pero hay sectores históricos y representantivos del radicalismo que no quieren extender la alianza hasta un límite semejante. “Voy a hacer todo lo posible para que Tierno no se junte con la UCR”, blanqueó sin medias tintas el exintendente de Santa Rosa Francisco Torroba, líder de la Línea Azul, uno de los sectores internos mayoritarios.

También Marita Mac Allister dijo que veía “muy complicada” una alianza con el exintendente de Santa Rosa que duró 87 días en su cargo y fue condenado por abuso de autoridad. Hay sectores que creen que Tierno puede ahuyentar algunos votos tradicionales de esos espacios. Además, a partir de los antecedentes, genera dudas sobre problemas para una hipotética gobernabilidad.

Martín Berhongaray se planta

Por momentos, el radicalismo de alguna manera ningunea a Ravier y juega a que Berhongaray sea bendecido directamente desde Buenos Aires, pero el estilo político de LLA no otorga certezas ni decisiones previsibles.

Poli Altolaguirre y Martín Berhongaray, armador y candidato del radicalismo.

Por eso Altolaguirre, que es lo mismo que decir Berhongaray, marcó la cancha: “Los candidatos de La Pampa los tenemos que decidir en La Pampa, nadie tiene que venir a imponernos nada. Hay que hablar con la gente de nuestra provincia. Los que conocemos, los que vivimos acá, los que tenemos nuestras familias acá, los que trabajamos acá, los que andamos en la calle acá somos los que tenemos que elegir quiénes nos van a gobernar”.

El cortocircuito se produce después de semanas en las que la UCR tuvo una posición diferente al silencio libertario respecto de las regalías de Los Nihuiles con agua del Río Atuel. También salió al cruce de los ajustes en la educación pública y en la emergencia por Discapacidad y rechazó el recorte que impactará en la boleta del gas, con el nuevo esquema de Zona Fría. El senador de la UCR Daniel Kroneberger es uno de los que votó en contra.

Adrián Ravier, empoderado

La trama de dimes y diretes del rejunte soñado tiene distintas interpretaciones, que van desde la más pura realidad hasta elucubraciones algo fantasiosas, con el azar en el medio. Como sea, Ravier tiró de la cuerda en las últimas horas, al volver sobre un discurso que parecía apagado: “El candidato del frente lo pone La Libertad Avanza”, aseveró sin dejar espacio a las dudas.

Adrián Ravier junto a Nicolás Boschi: La Libertad Avanza en La Pampa sufre tironeos y busca pactos. FOTO: www.radiokermes.com

El vocero presidencial logró la semana anterior conformar el partido provincial, aunque suenan por ahora en voz baja algunos cuestionamientos que quizá se trasladen el ámbito judicial. Ravier tampoco tiene un respaldo altisonante y explícito de Karina Milei y Lule Menem, que, como contó Letra P, miran de reojo sus movimientos.

“La UCR tiene que saber, los intendentes ya lo saben, porque también tengo mucho diálogo con ellos, que el gobernador del frente que se está armando lo va a poner LLA”, insistió Ravier en forma de chicana.

Se agarró a la fortaleza violeta. “Nos fue muy bien en la última elección. En las encuestas hay una polarización entre el PJ y LLA. Entonces, el candidato a este frente lo pone La Libertad Avanza. Hay que ser claro, porque es lo que estamos proponiendo en reuniones cerradas y lo comentamos públicamente también”, completó en declaraciones a Mirá Streaming.

El PRO sostiene su candidatura

El tironeo del rejunte opositor tiene otro capítulo abierto con la insistencia de Mac Allister para liderar la boleta. La presidenta del Tribunal de Cuentas avisó que no se baja. Tiene el respaldo explícito de Mauricio Macri y además dijo que desconfía de una interna porque “después nunca el que pierde trabaja para el que gana”.

Marita Mac Allister tiene el respaldo de Mauricio Macri, dice que no se baja y no confía en una interna.

Altolaguirre le pidió “desdramatizar”. El diputado radical también refrescó que “para bailar se necesitan dos” e hizo notar que “los candidatos no se constituyen de un día para el otro”.

Berhongaray tiene un largo recorrido como dirigente de la UCR, fue diputado provincial y nacional y en las elecciones de 2023, como candidato a gobernador, estuvo a cinco puntos de evitar la reelección del gobernador peronista Sergio Ziliotto.

Una de las debilidades que se le señalan a Ravier es su poco conocimiento de la provincia. De origen porteño, el referente de la Fundación Faro de Agustín Laje empardó el año pasado la elección del peronismo subido a la ola libertaria nacional.