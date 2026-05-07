La Universidad de Córdoba marcha unida contra Milei y fija una tregua en la campaña que tensiona al PJ

La comunidad de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) participará el martes de la cuarta marcha federal para exigir a Javier Milei la aplicación de la ley de financiamiento de la educación pública superior. Pese a la campaña por las elecciones en el Rectorado y el Consejo Superior del 20 y 21 de mayo, el oficialismo y la oposición fijaron una tregua, aunque parcial.

El rector Jhon Boretto - que buscará su reelección frente al decano de la Facultad de Matemática , Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Pedro Pérez - encabezará la marcha con toda la escudería alineada detrás de su figura. La oposición le reclama al radical mayor virulencia a la hora de defender el reclamo, un pedido que escapa del perfil del exdecano de Ciencias Económicas.

Como ocurrió en ediciones anteriores de la protesta, las autoridades del Rectorado, de cada una de las facultades y referencias de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), de los gremios docentes y no docentes, se sentaron a la mesa política y acordaron pausar la interna propia de la campaña en un reclamo unánime al gobierno libertario.

El rector de la UNC, Jhon Boretto; la vicerrectora, Mariela Marchisio y la presidenta de la FUC, Cecilia Alfano Villalba marchando en las calles de Córdoba.jpeg

Hacia afuera, la foto de familia debiera quedar expuesta sin mayores inconvenientes, pero es precisamente ese doble registro de una pata del peronismo –el filokirchnerista- el que irrita al otro peronismo, el cordobesista, que banca al rector y toda la batería de acciones que desplegó para reclamar por fondos y sortear las desventuras del ajuste.

Es que a pesar del apoyo del gobernador Martín Llaryora a Boretto y sus reclamos al gobierno de Milei en el marco de un acto de gestión provincial, una expresión del cordobesismo y el delasotismo eligió jugar con Pérez, el candidato al rectorado de Vamos y discípulo de Francisco Tamarit, extitular de la alta casa estudios.

La división del peronismo universitario de Córdoba

Como contó Letra P, no sólo la diputada de Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, juega con algunos de sus adláteres en el armado opositor Vamos, con acento en la disputa por las bancas estudiantiles en el Consejo Superior.

La misma foto se repite con otros armadores silvestres que, a diferencia de la diputada, todavía integran el esquema oficial del cordobesismo, como el caso del concejal de la bancada que responde al intendente Daniel Passerini, Nicolás Piloni, que banca para el Superior a Virginia Zuvic.

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@YaniPassero https://t.co/XA7djWqw4h — LETRA P (@Letra_P) April 23, 2026

El odontólogo integra el armado que en Graduados juega en la vereda contraria de la lista que lidera Juan Cruz Herrador, tesorero del Colegio de Abogados y parte del armado en el que están otros actores del llaryorismo como el ministro de Justicia de Córdoba, Julián López, que promueve a Alicia Salusso.

Este comportamiento inorgánico del peronismo no complicaría las chances del rector de acceder a un nuevo mandato, pero es un indicio de que la campaña universitaria empezará a calentarse. "No la ven, juegan la chiquita cuando tenemos que estar unidos detrás de un rector que gestiona bien la universidad en medio de una tremenda crisis”, lamentan en una de las esquinas armadoras.