Elecciones 2026

La Universidad de Córdoba marcha unida contra Milei y fija una tregua en la campaña que tensiona al PJ

Boretto encabezará el martes la protesta contra el ajuste con respaldo opositor. Puja por el Rectorado y el Consejo Superior entre el cordobesismo y los K.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Jhon Boretto encabezará la marcha universitaria en Córdoba

Jhon Boretto encabezará la marcha universitaria en Córdoba

La comunidad de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) participará el martes de la cuarta marcha federal para exigir a Javier Milei la aplicación de la ley de financiamiento de la educación pública superior. Pese a la campaña por las elecciones en el Rectorado y el Consejo Superior del 20 y 21 de mayo, el oficialismo y la oposición fijaron una tregua, aunque parcial.

Notas Relacionadas
Jhon Boretto y Mariela Marchisio, autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba
Elecciones 2026

La Universidad de Córdoba, en campaña: Boretto va por la reelección montado en obras contra el ajuste de Milei

Por 
Letra P | Yanina Babiachuk
Yanina Babiachuk

El rector Jhon Boretto -que buscará su reelección frente al decano de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Pedro Pérez- encabezará la marcha con toda la escudería alineada detrás de su figura. La oposición le reclama al radical mayor virulencia a la hora de defender el reclamo, un pedido que escapa del perfil del exdecano de Ciencias Económicas.

Jhon Boretto, a la cabeza de la marcha universitaria

Como ocurrió en ediciones anteriores de la protesta, las autoridades del Rectorado, de cada una de las facultades y referencias de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), de los gremios docentes y no docentes, se sentaron a la mesa política y acordaron pausar la interna propia de la campaña en un reclamo unánime al gobierno libertario.

El rector de la UNC, Jhon Boretto; la vicerrectora, Mariela Marchisio y la presidenta de la FUC, Cecilia Alfano Villalba marchando en las calles de Córdoba.jpeg
Jhon Boretto en la primera marcha universitaria contra el ajuste de Javier Milei en Córdoba

Jhon Boretto en la primera marcha universitaria contra el ajuste de Javier Milei en Córdoba

Hacia afuera, la foto de familia debiera quedar expuesta sin mayores inconvenientes, pero es precisamente ese doble registro de una pata del peronismo –el filokirchnerista- el que irrita al otro peronismo, el cordobesista, que banca al rector y toda la batería de acciones que desplegó para reclamar por fondos y sortear las desventuras del ajuste.

Es que a pesar del apoyo del gobernador Martín Llaryora a Boretto y sus reclamos al gobierno de Milei en el marco de un acto de gestión provincial, una expresión del cordobesismo y el delasotismo eligió jugar con Pérez, el candidato al rectorado de Vamos y discípulo de Francisco Tamarit, extitular de la alta casa estudios.

La división del peronismo universitario de Córdoba

Como contó Letra P, no sólo la diputada de Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, juega con algunos de sus adláteres en el armado opositor Vamos, con acento en la disputa por las bancas estudiantiles en el Consejo Superior.

La misma foto se repite con otros armadores silvestres que, a diferencia de la diputada, todavía integran el esquema oficial del cordobesismo, como el caso del concejal de la bancada que responde al intendente Daniel Passerini, Nicolás Piloni, que banca para el Superior a Virginia Zuvic.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2047125804526801240&partner=&hide_thread=false

El odontólogo integra el armado que en Graduados juega en la vereda contraria de la lista que lidera Juan Cruz Herrador, tesorero del Colegio de Abogados y parte del armado en el que están otros actores del llaryorismo como el ministro de Justicia de Córdoba, Julián López, que promueve a Alicia Salusso.

Este comportamiento inorgánico del peronismo no complicaría las chances del rector de acceder a un nuevo mandato, pero es un indicio de que la campaña universitaria empezará a calentarse. "No la ven, juegan la chiquita cuando tenemos que estar unidos detrás de un rector que gestiona bien la universidad en medio de una tremenda crisis”, lamentan en una de las esquinas armadoras.

Temas
Notas Relacionadas
Jhon Boretto relazón la Fundación UNC
Libertarios vs. Federales

Boretto arma una mesa con el Círculo Rojo para financiar proyectos estratégicos de la Universidad de Córdoba

El rector relanzó la Fundación UNC. Puso al mando a referencias del mundo empresarial, judicial y político. El ajuste de Milei y la elección de mayo, en foco.
Pedro Pérez y Liliana Córdoba, la fórmula de VAMOS UNC para disputarle la silla a Jhon Boretto.
Elecciones 2026

Universidad de Córdoba: la oposición eligió la fórmula Pérez-Córdoba para pelearle el rectorado a Boretto

El decano de FAMAF y la vicedecana de Ciencias Sociales representarán a Vamos el 20 y 21 de mayo. Perfil alto contra el ajuste de Javier Milei. El objetivo.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El peronismo, cuesta arriba: la interna es una guerra y la herencia de Javier Milei será una bomba difícil de desactivar.
DISCUSIÓN 2027

Cómo gobernar una Argentina post Milei: los dilemas del peronismo

Por  Marcelo Falak
Javier Milei y Manuel Adorni.
CON LAS BOTAS PUESTAS

Adorni no se va: Milei sostiene al vocero, pese al escándalo y las advertencias de parte del gabinete

Por  Pablo Lapuente
Martín Menem. 
LA INTERNA METE LA COLA

Martín Menem apura una sesión para cambiar la agenda Adorni y alejar rumores de su pase al gabinete

Por  Mauricio Cantando
El campo y la industria reclaman obras de infraestructura para sostener el boom exportador 
SIN DÓLARES NO HAY PARAÍSO

El campo y la industria piden obras urgentes para evitar un colapso logístico ante el boom exportador

Por  Lorena Hak