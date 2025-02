La Pampa: el PRO arma un scrum con los gremios para forzar el acuerdo petrolero con el PJ

Cual novela turca, la licitación del área El Medanito ofrece un capítulo más en La Pampa . La urgencia por resolver la continuidad del área petrolera más importante de la provincia tensa las relaciones en Juntos por el Cambio , que por ahora finge solidez. El oficialismo pone fichas en el bloque del PRO : confía en que esta vez haya unidad "amarilla" y eso habilite el cuórum que no se logró a fines del año pasado.

El macrismo y el PJ llegaron a un principio de acuerdo hace varios meses , pero ese arreglo no fue completo: quedó en evidencia una grieta dentro del PRO , porque sólo dos de sus seis legisladores ( Laura Trapaglia y Enrique Juan ) accedieron a tratar el tema, y eso no alcanzó para facilitar el cuórum. Si esta vez lo hiciera el bloque completo, la Legislatura podría poner el tema formalmente en discusión en el recinto, independientemente de lo que haga la UCR.

Respecto del rol de la UCR, consultada por Letra P, la jefa del bloque PRO, Trapaglia, se mostró esquiva en responder sobre el tema y se limitó a decir que desde diciembre no han vuelto a hablar de Medanito con sus aliados.

Monsalve no llegará solo: se presentará en la Legislatura con representantes de los sindicatos petroleros de Bahía Blanca y Río Negro. En la comitiva también estarán sindicalistas de la UOCRA y dirigentes de las empresas de servicios del petróleo. Según el alcalde veinticinqueño, la posición del radicalismo “es letal” para el municipio. En junio de 2026, vence la concesión a Petroquímica Comodoro Rivadavia y la empresa ya habría dejado de hacer inversiones y estaría despidiendo personal. El intendente incluso se animó a lanzar una sentencia: “Ya no nos importa cuál es porcentaje de las regalías, solo queremos que se pueda licitar”. En la zona, operan más de 20 empresas de servicios, que representan 500 puestos de trabajo directo.

Adelante radicales en la Patagonia

Cansada del calificativo de “furgón de cola macrista”, la dirigencia radical se muestra incólume frente a los argumentos de los interesados. El jefe de bancada, Hipólito “Poli” Altolaguirre, respondió que el informe que defiende Ziliotto “solo habla de explotación secundaria, no detalla potencialidad y no hace certificación de reservas”. Además, culpa al oficialismo de dilatar la cuestión. “Si el data room se hubiera ordenado en diciembre, ya tendríamos los resultados”, dijo. También rechaza las acusaciones que los señalan como responsables de las consecuencias del retardo.

467019512_18059713024875051_2875944335309362001_n.jpg diputada radical, Andrea Valderrama

Ziliotto entró a jugar fuerte la última semana, con varias apariciones en medios, en los que reclamó que la Legislatura entre en actividad y convoque al secretario de Energía, Matías Tosso, hombre de su riñón, para que se “saquen las dudas”. La respuesta no se hizo esperar: la presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios, Andrea Valderrama, le dijo al gobernador que tiene que esperar a que empiece el periodo ordinario. En las redes sociales, el principal asesor de la gobernación, Juan Carlos Matilla, tiroteó a la radical con un posteo en Facebook: “Le fueron pocos los meses de vacaciones y pide más tiempo para empezar a trabajar. Que esperen los petroleros y los municipios, ella descansa”.

Marcela Coli, diputada nacional por el radicalismo y principal referenta de las mujeres radicales, vive en 25 de Mayo y conoce la zona a la perfección. Sin embargo, no ha expresado una sola línea sobre el tema. Ni a favor de la irreductible posición del bloque provincial, ni en contra de los reclamos del oficialismo local. Los intentos de este medio por conocer su opinión fueron igual de infructuosos que las negociaciones para conseguir el cuórum en la Cámara.

Patricia Bullrich: advertencia para La Pampa

Los trabajadores del petróleo cosechan incertidumbre frente al PRODE que juegan las dirigencias en tiempos eleccionarios. Urgidos por las indefiniciones que suceden en la capital, grupos de desocupados llevan adelante medidas contra las empresas que operan en El Medanito y el Corcovo, que ya empiezan a despedir y suspender personal.

Las movilizaciones de la tercera semana de febrero pusieron en jaque las relaciones institucionales entre las carteras de seguridad provincial y nacional. Fuentes del lugar confirmaron que el grupo especial antipiquetes, creado por Patricia Bullrich, estuvo presente en las inmediaciones del conflicto. Aunque todo ocurrió en territorio pampeano, se supo que agentes de la Gendarmería esperaban órdenes al otro lado del puente dique, sobre la provincia de Río Negro.

El Ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli, se hizo presente en el lugar y la cosa no pasó a mayores. Monsalve negó a este diario haber convocado a las fuerzas nacionales, pero dejó entrever que "tal vez es un recurso que usan las empresas". El pampeano Martín Matzkin es subsecretario de Programación Federal y uno de los alfiles más cercanos a la ministra.

bullrich-y-matzkinjpeg.webp Bulrrich y Matzkin

Juan Muñoz, referente de los desocupados que cortaron la ruta provincial 34, explica que los empresarios comenzaron a hacer contrataciones por fuera de los convenios. Dice que son 50 familias afectadas y que cuentan con el apoyo del intendente. A propósito, tiene expectativas sobre el cónclave del próximo miércoles.

Muñoz cuenta que hay otro grupo de autoconvocados movilizados, pero que ese reclamo se “ensucia” por las injerencias del ex intendente y concejal David “Sapo” Bravo, que justamente inició su carrera política a partir de los piquetes petroleros. El ex jefe comunal fue condenado por la justicia federal en 2023 a cinco años de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual, aunque la condena aún no está firme y espera ser resuelta en la Corte Suprema de Justicia. El mismo año, la justicia provincial lo absolvió del delito de peculado y violación de los deberes de funcionario público.