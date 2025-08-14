Neuquén: La Libertad Avanza se prepara para anunciar a Pablo Cervi como candidato a senador

Pablo Cervi, que ganó su banca como diputado desde la UCR por Neuquén, intentará saltar al Senado acompañando a la libertaria Nadia Márquez.

A días del fin del plazo fatal para la presentación de candidatos, La Libertad Avanza convocó a un congreso partidario en Neuquén . Este viernes se definirán los nombres para las listas de aspirantes a la Cámara de Diputados y el Senado . Esta última será encabezada por Nadia Márquez . Si no hay sobresaltos, la completará el radical con peluca Pablo Cervi .

De esa reunión deberán participar todos los dirigentes de la pata neuquina de La Libertad Avanza para luego salir a anunciar su apuesta completa en esta elección donde el presidente Javier Milei medirá cuánto apoyo mantiene en su haber tras 22 meses de gestión.

La expectativa de ganar en las dos bancas de la mayoría en el Senado que hoy ocupa el peronismo. Para eso, todo indica que la apuesta será por dos caras conocidas para los neuquinos, con demostrado alineamiento con la Casa Rosada y con el visto bueno de Buenos Aires.

Tanto Márquez como Cervi estuvieron en la reunión que se llevó adelante el martes pasado en la quinta de Olivos entre el presidente Milei y varios legisladores oficialistas. Además de traerse anotadas las claves para dar batalla en las próximas elecciones, Cervi se habría traído el visto bueno para completar la lista a la cámara alta.

El dato es que el radical, que siempre se mostró dispuesto a dar el salto al armado violeta, fue el único de sus compañeros del bloque Liga del Interior, el de los radicales con peluca, en asistir al evento.

Aunque la candidatura de Márquez ya estaba clara, el seguro apoyo de Cervi para blindar los vetos contra las jubilaciones y la emergencia en discapacidad le habría garantizado su último golpe de suerte.

javier-milei-asado-quinta-olivosjpeg.jpeg.webp Los neuquinos Nadia Márquez y Pablo Cervi fueron convocados al convite.

Con todo, al regreso de la reunión presidencial, aún quedan muchos nombres por definir en Neuquén y eso se sabrá mañana.

La danza de nombres

Son varias las manos que siguen levantadas en el campo de la La Libertad Avanza neuquina y que esperan ser llamadas a la contienda. Uno de los nombres que sigue fuerte entre las opciones es el de Alejandra Durdos, la flamante vicepresidenta de la fuerza libertaria en Neuquén. Mano derecha de Márquez podría ser una de las candidatas a diputada para las elecciones del 26 de octubre.

Otro de los nombres que sigue sonando fuerte es el de Gastón Riesco, un joven dirigente que ya cuenta con una amplia trayectoria en la política local. Fue funcionario del exintendente Horacio “Pechi” Quiroga, y se desempeñó como coordinador regional de la Fundación de YPF.

Karina Milei y Gastón RIesco Gastón Riesco, uno de los que pide pista en el Congreso de la Nación.

Este libertario tendría una de las cualidades que habría sido requerida desde Buenos Aires, que es la de ser una joven apuesta.

Hay otro referente del interior, vecino de San Martín de los Andes, Gabriel Gómez, que también sigue entre los nombres para completar el esquema violeta. Se trata de un profesor que está desde el principio con el movimiento libertario, y representa una cara nueva.

Nadia Márquez y David Schlereth, las caras de La Libertad Avanza en Neuquén.png

El listado es largo y algunos quedarán afuera. Como ya contó Letra P, David Schlereth, el pastor que hace poco saltó desde el PRO y se subió a La Libertad Avanza. Fue diputado entre 2017 y 2021 y también concejal en Neuquén.

La lista continúa con Gabriela Muñoz, la cantante y militante libertaria de la primera hora quien se desempeña como jefa de Anses en Neuquén. Ella es la suplente de Márquez en el Congreso, con lo que quizás deje este posible lugar para sentarse en el sillón de diputada, si es que la pastora se va para el Senado.