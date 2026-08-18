La Pampa: con la reaparición de Martín Maquieyra, el PRO quedó al borde de la ruptura

Foto de archivo del PRO de La Pampa, con protagonistas actuales en distintos roles: el diputado provincial Enrique Juan, la senadora Victoria Huala, Martín Maquieyra (director de YPF), la senadora Patricia Bullrich y el diputado nacional Martín Ardohain.

El antiperonismo de La Pampa se llenó de ruidos a partir de una sucesión de anuncios, zancadillas y entendimientos que generaron nuevas pujas y reacciones, y que dejan al PRO al borde una ruptura. Con la rosca así de viva, el presidente de la UCR , Martín Berhongaray , hace silencio y cree que así cuida su quintita.

Nunca como este fin de semana el partido amarillo quedó al borde de la ruptura. A los hermanos Marita Mac Allister y Carlos Mac Allister se les formalizó una rebelión, que incluyó la aparición del exdiputado Martín Maquieyra . La conducción del partido reaccionó con los tapones de punta y les abrió la puerta de salida a los dirigentes rebeldes y los invitó a dejar el partido y pasarse a La Libertad Avanza .

Como contó Letra P , Maquieyra, director de YPF , estaba desaparecido de la escena de la rosca pampeana, pero contribuyó con su presencia a una cumbre que el viernes relativizó la postulación de Mac Allister, y que agitaron especialmente las diputadas Noelia Viara y Celeste Rivas .

Ese espacio interno pisa fuerte sobre todo en General Pico , la segunda ciudad de la provincia. Al encuentro asistieron también referencias de Santa Rosa, Toay, Macachín, 25 de Mayo, Realicó y Victorica . Reafirman su posicionamiento “filolibertario”, muy dispuesto a teñirse de violeta y a contramano de la reivindicación de la identidad amarilla que hacen los Mac Allister, la senadora Victoria Huala , el diputado Martín Ardohain y el grueso del bloque legislativo que comanda Laura Trapaglia .

Ardohain, como presidente formal del partido, y Trapaglia como jefa de bloque tiraron de la cuerda como nunca hasta ahora. "Nadie está obligado a permanecer en un lugar donde ya no quiere estar. Si algunos dirigentes decidieron que su futuro está en otro espacio, tienen todo el derecho de hacerlo", dijeron. Completaron contra el team Maquieyra: "si quieren dar el portazo, que lo hagan".

Martín Berhongaray, a boca cerrada

En medio de esas guerras, Berhongaray juega otra vez a las desapariciones públicas. No hace olas ni declaraciones, no protagoniza actos ni se hace ver. Evita así definiciones sobre los límites de la coalición y sobre las versiones de que la Casa Rosada y Karina Milei podrían bendecirlo como postulante.

También gambetea una respuesta a los desafíos del senador Daniel Kroneberger y a los dardazos que le tiró Adrián Ravier, presidente de la pata provincial de La Libertad Avanza que salió a advertir que la boleta la encabezará un nombre violeta.

Las escasas presencias en el ruido político y mediático ya son parte del estilo de Berhongaray. Cree que le salió bien sacarle el cuerpo a las legislativas del año pasado, cuando no jugó y la UCR apenas cosechó el 8% de los votos. Hoy su representación ante la opinión pública la comanda Poli Altolaguirre, que es su armador y jefe del bloque legislativo.

Poli Altolaguirre junto a Martín Berhongaray, son los popes de la Línea Celeste de la UCR.

Una duda que genera la estrategia, entre sus propios correligionarios, es hasta qué punto le conviene guardarse y cuál es el momento para marcar la cancha con mayor decisión. En boca cerrada no entran moscas, pero el que calla otorga. Incluso esas tibiezas envalentonaron a Kroneberger a lanzar su nombre como posible alternativa.

El silencio del “candidato natural” deja espacios también para algunos pelotazos en contra. La jefa comunal de Intendente Alvear, Agustina García, no tuvo mejor idea este fin de semana que decir que en su ciudad “son todos libertarios”. No es una confesión que ayude a la posición radical en el tironeo negociador con La Libertad Avanza.

El aliado de Adrián Ravier despierta pasiones

Ravier también aprovechó ese vacío público que deja Berhongaray para hacerse notar, cuando la semana pasada reinstaló su posicionamiento y le dio generoso espacio a la controversial figura de Juan Carlos Tierno, que antes de hacer su propio rancho tuvo un largo recorrido en el PJ pampeano.

El pasado nada lejano del presidente de Comunidad Organizada despierta pasiones. Sus desempeños como funcionario público han sido sucesivos fracasos: duró apenas 87 días como intendente de Santa Rosa y el exgobernador Carlos Verna lo echó dos veces del Ministerio de Seguridad.

“Es un indigente cognitivo. Cada vez que le dan algo, la choca”, salió al cruce Federico Guidugli, expresidente de la UCR y candidato a diputado nacional el año pasado. Habló en representación del sector dirigencial del radicalismo que pone a Tierno como “límite” de una alianza.

Federico Guidugli, siempre cerca del intendente Abel Sabarots, le salió con los tapones de punta a Juan Carlos Tierno: "un indigente cognitivo".

También recordó que Tierno “ha sido una persona violenta”, en referencia a las denuncias que recibió por violencia de género y a sus posicionamientos manoduristas. La UCR siempre cuestionó institucionalmente el estilo autoritario del exministro, que tras su breve paso por la intendencia fue condenado por abuso de autoridad.

Comunidad Organizada viene perdiendo votos elección tras elección. En su mejor momento, en 2011, Tierno superó el 15% (26.954 votos). En 2023, sumó dos bancas legislativas gracias a 12.816 votos (el 6,28%). Pero esa porción de sufragios puede volverse clave si se refresca que en 2023 el gobernador peronista Sergio Ziliotto obtuvo la reelección por una diferencia de 5,56% y 11.343 sufragios ante Berhongaray.

El PRO y la UCR, de las mechas en Santa Rosa

La oposición tuvo otro episodio de confrontaciones en el Concejo Deliberante de Santa Rosa. Aunque la UCR y el PRO tienen bloques separados, normalmente funcionan en tándem para ponerle palos en la rueda a la gestión del intendente peronista Luciano di Nápoli.

La designación de la jefa del Cuerpo de Relatores, que es el organismo que controla las cuentas, abrió una grieta a la que el oficialismo le sacó provecho. La renuncia de María Victoria Vilches obligó a designar una reemplazante, para un cargo que por ordenanza ocupa la oposición.

La oposición del Concejo de Santa Rosa, capital de La Pampa, en pleno: Marcelo Guerrero, Fernanda Oddi (PRO), Diego Camarco, Luján Mazzuco, Romina Paci (UCR), Nancy Castañiera (Comunidad Organizada).

Pero la UCR y el PRO no se pusieron de acuerdo. La candidata radical Ana Rita Herlein tenía el aval de los tres concejales radicales y de la tiernista Nancy Castañiera. Pero la propuesta del PRO, Silvia Bongiovanni, sumó a los dos ediles de su bloque el espaldarazo de la mayoría justicialista.

La UCR bramó: “es un atropello y un arrebato”, redondeó el concejal Diego Camargo. Desde el PRO, Fernanda Oddi tuvo que admitir que lucían ante la comunidad como “una bolsa de gatos”: “la gente ve a políticos peleándose por un cargo”, reconoció.

El tiernismo también acusó al partido amarillo de “cerrar trato con el oficialismo, es el que le garantiza los votos a di Nápoli”. Flota la pregunta de cuántos sapos deberán tragar la UCR, el PRO y Comunidad Organizada para compartir boleta el año que viene.