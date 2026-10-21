Ziliotto salió al cruce del ataque de Milei a La Pampa, pero al peronismo no lo unió ni el espanto

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, acusado por Javier Milei de que llegar a la provincia es como cruzar el Muro de Berlín.

Al peronismo de La Pampa no lo une ni el espanto. Tras un nuevo ataque del presidente Javier Milei a la provincia, el gobierno de Sergio Ziliotto le salió al cruce con los tapones de punta, pero sus rivales internos del PJ eligieron un sugestivo silencio.

Milei usó su presencia en el Argentina Gas&Oil de Neuquén para fustigar a la provincia donde el peronismo está invicto. Aunque no conoce La Pampa, el presidente dijo que pasar de Neuquén y la zona de Vaca Muerta hacia la provincia del norte de la Patagonia es “como cruzar el muro de Berlín”.

El gobierno de Ziliotto eligió responder con un documento oficial que explica la real incidencia que podría tener una adhesión al RIGI . Se sumó con firmeza a la defensa provincial el senador Daniel Bensusán , que está anotado en la carrera por la sucesión. Pero no dijeron ni una palabra el intendente de Santa Rosa , Luciano di Nápoli , ni los soldados que responden al exgobernador Carlos Verna .

En Neuquén, Milei hizo un discurso donde les apuntó a sus contrincantes políticos de distintos ámbitos y colores. Así como arremetió contra “kukas”, “econochantas” y “estúpidos”, volvió a poner en el blanco a La Pampa, una provincia desde la que el peronismo resiste sus políticas de ajuste.

El presidente embistió, textualmente: "La Pampa está acá al lado y se ubica en el centro geográfico del país, conecta la Patagonia con el norte y conecta las montañas con los puertos. Podría funcionar como un hub logístico de gran relevancia para el país, proveyendo servicios para todas estas industrias en expansión. Y, sin embargo, decidió enemistarse con el crecimiento económico y la generación de riqueza".

El presidente Javier Milei, durante su discurso en Neuquén: le apuntó a La Pampa peronista.

Comparó y advirtió: "hoy cruzar de una provincia a la otra se asemeja a cruzar el muro de Berlín. Pero bueno, digamos… le pondremos un buen candidato y, digamos y pintaremos a La Pampa también de violeta. No se olviden que mi vocero no solo es economista de la escuela austriaca, sino que además es de La Pampa", cerró, bendiciendo a Adrián Ravier.

Al PJ no lo unió ni Perón ni el espanto

Al peronismo de La Pampa, en tensa disputa, ya no lo había unido ni Juan Domingo Perón, porque Verna y Di Nápoli le hicieron el vacío el acto del 17 de octubre que organizó Ziliotto con un abanico de líneas internas que sí participaron.

Frente al espanto del presidente libertario comparando a la provincia con un territorio comunista, Ziliotto dejó en claro que “promover las inversiones no es renunciar a la autonomía”. El gobernador gambeteó un choque fuerte con la Casa Rosada y no hizo declaraciones, pero sí difundió un posicionamiento público a través de un documento oficial.

En otras tribus del PJ reinó el silencio. No hubo posicionamientos públicos de la mayoría de las intendencias y tampoco de los líderes que pelean por espacios de poder y ponen en las gateras postulaciones para el año que viene.

Ziliotto había hecho el sábado un discurso relativamente conciliador. Los otros sectores en pugna no se hicieron eco. Tampoco apareció algún posicionamiento del sello Fuerza Pampa, que representa en la provincia al peronismo blue. El sector sí convocó a elecciones formales de su mesa de conducción. La asamblea será a fin de mes en el Centro de Estudios Pampeanos (CEPAM), que desde hace años es base de operaciones de Di Nápoli.

La Pampa no es una isla

Uno de los que sí cruzó al presidente fue Bensusán, el representante del ziliottismo en el Congreso. "Milei pretende explicarnos a los pampeanos cómo crecer, mientras su política económica destruye empresas, empleos y poder adquisitivo", chicaneó.

El senador Pali Bensusán defendió al gobierno de La Pampa que comanda Sergio Ziliotto.

Insistió en que "La Pampa no está aislada ni le cierra las puertas a las inversiones", ratificó que “defendemos el camino de una provincia que crece con su gente adentro" y completó: “nuestro pueblo no se arrodilla ante nadie".

Otra voz que sonó fue la de la diputada Liliana Robledo, del Nuevo Espacio de Participación vinculado a la UOCRA. "Milei demuestra todos los días lo que es: un bravucón, nada más que eso, irrespetuoso absoluto de las instituciones, los pueblos y las representaciones", redondeó.

Aclaró que "lo que más me preocupa, y no deja de sorprenderme, es el acompañamiento de algunos compañeros. También me pregunto qué hacía toda esa gente que estaba ahí avalando todo eso", apuntó. El tramo del discurso que atacó al gobierno de La Pampa, el Presidente recibió el aplauso del público, integrado por libertarios pero también por representante de otras provincias de patagónica, sobre todo de Neuquén.

La posición de Sergio Ziliotto

La Pampa es una provincia opositora, que no se sumó al toca y daca en el Congreso. Pero está lejos de funcionar como un soviet, a contramano de la caracterización que pretende Milei. Ziliotto tampoco volteó las posibilidades de diálogo con Nación.

El gobernador tiene buena relación con el jefe de Gabinete Diego Santilli. La Pampa fue la primera en firmar el “Plan Canje” con el ministro de Economía Toto Caputo, pero el trámite quedó en un cajón porque la provincia no tiene deudas, sino que es acreedora.

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto tiene buena relación con Diego Santilli.

La Pampa accedió a fondos que Nación adeudaba del déficit previsional a partir de una conciliación tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Pero según los números que maneja la provincia, la deuda del gobierno libertario por distintos conceptos, y en especial por obra pública, se aproxima a los $500.000 millones.

“La posición de La Pampa es clara: promover inversiones, generar empleo y agregar valor no exige renunciar a la autonomía provincial”, insistió Ziliotto en el documento oficial de respuesta. La Provincia no adhiere formalmente al RIGI y el gobierno local asegura que esa decisión no impide que haya inversiones.

Incluso dos proyectos aprobados bajo el RIGI nacional incluyen obras en territorio pampeano: la ampliación del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno, presentada por Transportadora de Gas del Sur (TGS) y la ampliación del Complejo Industrial MEGA, que contempla infraestructura vinculada al poliducto Loma La Lata–Bahía Blanca y una nueva estación de bombeo en La Adela.