La oposición de Santa Fe mide sus pasos en el nuevo escenario que plantea la crisis de violencia en Rosario

Las buenas migas sirvieron. El interbloque parlamentario opositor acompañó todas las herramientas que Pullaro pidió en las sesiones extraordinarias, varias de ellas relativas a la Justicia penal. Aunque en número de votos no eran imprescindibles por la mayoría propia del oficialismo, sí en el mensaje de apoyo que necesita Pullaro en la lucha contra el narcotráfico.

bullrich Petri.jpg Patricia Bullrich. En rueda de prensa en Rosario, prometió la llegada de 450 agentes federales a la provincia. NA

La posición no es sencilla para el sector del peronismo que gobernó hasta el mes de diciembre y que no tuvo los resultados esperados en materia de Seguridad. Sus principales referentes, incluido Perotti y los exministros y ahora diputados provinciales Marcos Corach, Celia Arena y el diputado nacional Roberto Mirabella no se expresaron públicamente en las últimas horas.