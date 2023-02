Santa Fe: pegar por la seguridad, la amalgama del frente de frentes

SANTA FE (Corresponsalía) La más fuerte amalgama que une a la oposición de esta provincia es la crítica a las políticas de seguridad del gobernador Omar Perotti. La presentación del ministro, Rubén Rimoldi, en la Legislatura para explicar el pedido de prórroga de la emergencia mostró al arco no peronista que negocia la conformación del frente de frentes como un bloque homogéneo, sin matices.

La Comisión Bicameral de Seguimiento de Seguridad Pública citó al ministro de Seguridad para que informorme cómo trabajó su cartera con la emergencia de 2022. Hay un disgusto generalizado por el proyecto oficialista para prorrogarla y hay quienes afirman que “tal cual está hoy, no sale”. El frente opositor prepara una reunión para la semana próxima con el objetivo de unificar criterios y fijar posturas parlamentarias en común sobre este tema. La idea es evitar cualquier tipo de cruce. En más de un espacio se habla de que sería necesario armar una nueva ley.

Las coincidencias al interior del frente de frentes fueron prácticamente totales. “Queremos que el que se haga cargo sea el gobernador”, dijo el diputado Juan Cruz Cándido de la tribu radical ligada a Maximiliano Pullaro. En esa sintonía, la legisladora socialista Lionella Cattalini afirmó que “lo que dice el gobierno no es real, ya que el 99% de la emergencia no está cumplida. El ejemplo son los chalecos que significaban más del 10% y hoy no están”.

En la vereda de la UCR vinculada a la senadora Carolina Losada tampoco ahorraron dureza en las críticas: “Nos deja una sensación de desidia en la administración de los recursos vinculados a la seguridad", indicó el diputado Julián Galdeano, aunque advirtió que no serán "irresponsables de no entender" que la provincia está en emergencia”.

La postura homogénea del arco no peronista contrasta con lo sucedido a mediados de noviembre del año pasado, también por una reunión de funcionarios provinciales con legisladores y legisladoras, que mostró un escenario más complejo para la oposición.

Aquel encuentro tuvo como eje los pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial enviados por Perotti y generó fuertes cruces entre el socialismo y el NEO, la rama radical comandada por Pullaro.

Este martes la situación fue totalmente diferente. Si bien aún persisten algunos matices entre las diferentes tribus, se movieron coordinadamente y sin fisuras. “No tuvo nada que ver con lo que pasó cuando vino (la ministra de Gobierno Celia) Arena”, deslizó, sonriente, una fuente socialista a Letra P.

A Rimoldi, en tanto, le tocó la difícil tarea de poner la cara frente a una tribuna con un alto porcentaje de opositores. Le reconocieron, al menos, la predisposición y la actitud. Hubo “muy buen tratamiento por parte de los legisladores, terminó muy acorde a lo que nosotros pretendíamos”, detalló el ministro. La socialista Cattalini también dijo que “trajeron documentación, mejor que la que recibimos el año pasado”. Sin embargo, eso no evitó que parte de la gestión oficialista recibiera críticas por ciertos actos administrativos.

A pesar de que la cartera de Seguridad está continuamente en el foco y recibiendo cuestionamientos, el ministro Rimoldi se mostró sólido y defendió su trabajo: “La policía está trabajando de una manera distinta de la forma en que lo venía haciendo y el resultado es la agresión que está recibiendo las comisarías”, afirmó. A su vez, dio detalles de cómo se venía trabajando y explicó que “estamos recomponiendo las estructuras policiales”.