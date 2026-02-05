La Oficina de la Autocensura de Milei

A tono con la dependencia de Estados Unidos elegida para el país por Javier Milei , buena parte de la dinámica política y económica de la Argentina se resume en una palabra: seguidismo . Y no en todos los casos –o casi en ninguno, para serte sincero– para mejor. Al respecto, la última ocurrencia de la extrema derecha nacional –lo de "nacional" es un modo de decir, claro– fue copiar la estrategia autoritaria de Donald Trump para escalar en el condicionamiento al periodismo .

Hace poco te hablé de la inclinación del Presidente a emular los rasgos más objetables del jefe de la Casa Blanca: el regreso del "falta envido" de los insultos y las descalificaciones de efecto disciplinador , que habían sido puestos en pausa durante la última campaña electoral; la novedad de la prédica fantasiosa contra los inmigrantes y exhibiciones de fuerza en operativos de dudosa efectividad; la mentira cada vez más marcada como modus operandi para justificar acciones de efectivos de seguridad reñidas con la democracia o directamente de intención homicida, y ahora este rebusque para imponer la autocensura en los medios de comunicación.

Inspirada por Santiago Caputo , debutó ayer en X la cuenta de la Oficina de Respuesta Oficial (ORO), destinada a "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política ". Lenguaje de guerra o de "batalla cultural".

De los datos de inflación pasada y futura, o de pobreza que revolea Milei sin ton ni son, el ente aún no dijo nada. De las falacias sobre la "mejora" de salarios y jubilaciones, o sobre una reforma laboral que se presenta como favorable a los trabajadores, tampoco. De las mentiras y ocultamientos sobre asuntos como el Karinagate , los audios de Diego Spagnuolo , las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y otras dependencias, el Libragate y, esta misma semana, la intervención de facto del INDEC , menos aun.

"El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración", dijo el posteo de presentación –replicado y elogiado por Milei, por un Toto Caputo peleado con la verdad en los últimos días y otros funcionarios–, lo que constituye un mal comienzo para quien promete esclarecer.

La Oficina de Respuesta Oficial es un remedo –incluso estético– de la cuenta Rapid Response 47, con la que el 47º presidente de los Estados Unidos también refuta en las redes sociales lo que se publica y no le gusta.

Las peleas de Trump con los medios y con los periodistas son cosa de todos los días. Ayer mismo todo Estados Unidos habló de la pregunta que le hizo la corresponsal de CNN en la Casa Blanca, Kaitlan Collins, sobre el caso del tratante de mujeres y niñas, y pederasta suicidado Jeffrey Epstein, una espina que el republicano, íntimo del mencionado, no podrá sacarse mientras se resista a difundir sin censura los documentos del caso. "Sos una mujer joven, creo que nunca te vi sonreír", empezó Trump. "No sonreís porque sabés que no estás diciendo la verdad", siguió. "Sos muy mala. Sos la peor reportera. No me extraña: CNN no tiene audiencia por gente como vos", remató.

También acá habrá que acostumbrarse a esto, parece.

Indicios poco prometedores

La oficina de marras sería conducida, según trascendió, por el director nacional de Comunicación Digital Juan Pablo Carreira, hombre de Santiago Caputo y una de las estrellas de la Oficina del Odio de X bajo el seudónimo de "Juan Doe". Ojalá que no nos refute.

Entrar a la cuenta personal de Carreira es un ejercicio poco edificante: entre reposteos y propaganda, es común encontrar que el funcionario señala a otros como "pelotudo", "boludo", "kuka" o "domadito".

Aunque todas las áreas del Gobierno deberán informarle al ente lo que consideren fake news, el aparente responsable del mismo negó un engorde de la de por sí abultada estructura burocrática del área comunicacional del Gobierno.

El anuncio no promete nada demasiado enriquecedor y, de hecho, sus primeros pasos confirman la sospecha.

Puesta de inmediato manos a la obra, la ORO embistió contra un artículo de Clarín sobre política social, que el medio eliminó de las redes por admitirla errónea. Desde el Estado, lo que se promete como esclarecimiento recibió, en realidad, el mote descalificador de "burda operación".

Aunque Clarín pareció ceder a la presión, el autor de la nota, Bernardo Martín Vázquez, la ratificó en su totalidad. ¿El poderoso medio se entregó demasiado velozmente a la autocensura?

Luego le tocó a Vanina Biasi, quien no es periodista, sino legisladora porteña de la izquierda combativa. "FALSO", así, con un grito en mayúsculas, se (des)calificó.

¿Un Ministerio de la Verdad?

¿Alcanza lo dicho para trazar un paralelo entre la ORO y el Ministerio de la Verdad de 1984?

No sería suficiente en tanto la Oficina no pretenda controlar y manipular la información, imponer una historia de este tiempo a medida del relato oficial o crear una "realidad" de fantasía en beneficio del poder y su ideología. Todo eso puede presumirse, pero está por verse.

Otro elemento para hablar de un Ministerio de la Verdad sería que se busque disciplinar a los críticos. Esto parece bastante probable toda vez que las refutaciones, la imposición de la etiqueta de lo "falso", el enchastre sin pruebas de las "operaciones" o los "periodistas ensobrados" serán seguidos, de inmediato, por el acoso organizado de la trolera. De ahí a la autocensura hay un solo paso, y puede ocurrir que los periodistas terminen defendiendo, sin respaldo de sus medios, la información que consiguen y publican.

Hay medidas que no deben analizarse aisladamente, sino como un conjunto conformado por otras.

Para sumar un elemento en este sentido, cabe recordar –porque todo pasa demasiado rápidamente en la Argentina– la reciente reforma del aparato de inteligencia por decreto, que declara secretas "todas las actividades" de ese complejo, lo que podría facilitar el fisgoneo interno. Además, la posibilidad de que los agentes de la SIDE detengan a ciudadanos en cualquier lado sin orden judicial.

¿Ministerio de la Verdad, entonces?

Como sea, la ORO no parará, al menos hasta el incierto momento en que estas prácticas harten a un sector social mayoritario. O hasta que la interna entre el karinismo y el santiaguismo vuelva a eclosionar en grande, como sugirió en las últimas horas un nuevo cruce entre Sebastián Pareja y el inefable "Traductor te ama".

EE.UU. y Argentina, socios desiguales

Todo gira alrededor de los Estados Unidos. El canciller Pablo Quirno selló ayer el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con ese país, que consta de austeras 37 páginas que serán remitidas al Congreso en los próximos días.

¿Recíproco? Cuando el texto –difundido allá y no todavía acá– se debata en el parlamento podrán confirmarse o eliminarse las sospechas de asimetrías, pero por ahora los indicios indican que hay pocas equivalencias.

Las ventajas para el acceso de carne argentina al mercado norteamericano parecen el ítem más destacado, aunque no el único, mientras que las restricciones al acero y el aluminio nacionales serán revisadas más adelante. Habrá que creer.

Lo demás está dado, más notablemente, por concesiones argentinas en materia de patentes y por la remoción de aranceles para un universo de 221 productos estadounidenses.

¡Cómo mata el viento norte!

Mientras, desde el norte sigue llegando viento financiero fuerte. Los principales índices de Wall Street –el tecnológico Nasdaq, el industrial Dow Jones y el general S&P500– sufrieron una tercera rueda de pérdidas, de hasta 1,6%, mucho para un mercado tan grande.

Para Argentina, como me pregunté ayer, ¿resfrío, gripe... o hay que preocuparse, doctor?

Las causas externas son las repasadas: temor a que el auge de las tecnológicas y la inteligencia artificial sea una burbuja a punto de estallar y, como reverso, el destino funesto que se augura para muchas grandes compañías que se verían arrasadas por la IA.

Acá, pega por ahora lateralmente la desconfianza por la decisión de Milei de que el INDEC siga dibujando lo que sin dudas es una inflación de fantasía –¿qué dirán sobre eso los auditores del FMI que llegaron al país?–.

Más concreta es la percepción de que las empresas argentinas no pueden ser valiosas en una economía que Milei y Toto Caputo achican o, en el mejor de los casos, estancan.

Así, la bolsa de Buenos Aires cayó 2,8% más, totalizando una retracción de 8,3% en los primeros días del mes –una paliza– y borrando todo el avance de un enero positivo. De hecho, el saldo parcial de 2026 da casi 4% abajo.

En tanto, algunas acciones nacionales perdieron más del 10% en Wall St. y el riesgo país se acomodó más claramente por encima de los 500 puntos básicos.

Hasta el 2 de marzo

Comienzo hoy mis vacaciones. Por eso me despido, pero solamente hasta el lunes 2 de marzo, cuando vas a volver a encontrar desPertar, como siempre, a primera hora en tu casilla de correo.

Que tengas un excelente fin de semana.