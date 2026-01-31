La perinola del conflicto permanente de Javier Milei

Javier Milei es un experto del conflicto permanente, una estrategia que despliega a nivel global la derecha internacional desde el primer arribo de Donald Trump a la Casa Blanca de la mano de Steve Bannon . La táctica paraestatal violeta -alimentada por trolls libertarios- suele rendir frutos para controlar la agenda mediática, pero pocas arremetidas presidenciales emocionaron tanto a la Casa Rosada como la de esta semana contra Paolo Rocca , un blanco que -juran en Balcarce 50- no fue buscado adrede.

Viendo números y con el diario del lunes, algún oficialista podría haberse colgado la cucarda del plan. La consultora Ad-hoc , que analiza con regularidad la conversación digital en la Argentina, reveló que se tuiteaba más sobre la compulsa que perdió Techint ante la india Welspun que de los incendios descontrolados en la Patagonia, por los que, en virtud de la presión de los gobernadores del sur, el Gobierno tuvo que decretar la emergencia ígnea .

"Entre el 25 y el 27 de enero, la polémica sobre la licitación de caños generó 34.662 menciones en redes sociales y portales de noticias", calculó la consultora. Y hay un plus con el que el Gobierno llevará agua para su molino, además de la manipulación de la agenda pública: la tropa libertaria 2.0 (la paraestatal y la inorgánica) aprovechó para linkear a la empresa y al peronismo, con la obra pública (algo que Milei desactivó) como vaso comunicante.

En el oficialismo celebraron el impacto positivo, lo cual explica la insistencia de Milei en exprimir la polémica, al punto de bautizar a Rocca como "Don Chatarrín" , que remite al anterior round de la Casa Rosada violeta con el ceo de Tenaris . "Es totalmente funcional al argumento del Gobierno de que abriendo la competencia los precios bajan y nos permite defender la plata de los argentinos. Aprovechamos la oportunidad", confesó una fuente al tanto de las tácticas libertarias.

En este gráfico se puede ver como algunos usuarios libertarios publicaron o compartieron menciones al tema más de 20 veces en 24 hs. Esta intensidad marcó una negatividad alta en el tono de la conversación, con el propio Milei criticando a la empresa. pic.twitter.com/lzbckZByxw

Hace poco más de un año, Rocca ya había sido blanco del Gobierno, también con Federico Sturzenegger como vocero ejecutor. En diciembre de 2024, el ministro de Desregulación puso fin a un decreto que prohibía la exportación de chatarra y desde 2009 venía siendo renovado. La medida golpeó de lleno a la siderúrgica nacional.

Fue el momento del divorcio total entre Rocca y Milei, matrimonio nacido, como contó Letra P, cuando una firma del holding Techint pasó de financiar la campaña presidencial de Patricia Bullrich a donar a la de Milei para el ballotage de 2023.

Paolo Rocca.jpg Paolo Rocca. NA

En octubre de 2024 el romance continuaba y, a pesar del recelo industrial, durante el Alacero Summit el empresario elogió el rumbo de la economía libertaria por "la reducción del peso del Estado, la cancelación del déficit y la sustancial reducción de la complejidad de regulaciones".

Meses antes, el ceo de Tenaris había estado en la Casa Rosada. Según los registros oficiales, Rocca ingresó el 11 de agosto a la 11.46 para una audiencia con Milei, acompañado por Eduardo Eurnekian. Ocho días después volvió para ver a Guillermo Francos. La última visita a Balcarce 50 de un directivo de Techint fue también para reunirse con el exjefe de Gabinete: David Uriburu, director institucional de la empresa, estuvo allí en mayo de 2025.

Los planes no existen, pero que los hay...

Mientras Francos siempre fue el libertario diplomático, Sturzenegger no ocultó su enfrentamiento con Rocca, a quien considera "parte de la casta", confió alguien que lo conoce. Después del round del año pasado, llegó la adjudicación a favor de Welspun para proveer caños al proyecto de exportación de Gas Natural Licuado de Southern Energy (SESA), un conglomerado integrado por PAE, Pampa, la noruega Golar, la inglesa Harbour Energy e YPF. El ministro se subió al dato revelado por La Nación para pegarle a Techint, siendo que la licitación no estuvo bajo su área de competencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2015767676560331188&partner=&hide_thread=false LOS TUBOS DE TECHINT. Comparto unas reflexiones sobre esta nota, donde se habla de la adjudicación de caños para un gasoducto importante de Vaca Muerta a una firma india. La noticia es que se deja de lado a @GrupoTechint, uno de los productores de caños más importantes del mundo.… https://t.co/wud1VHi73A — Fede Sturzenegger (@fedesturze) January 26, 2026

A su vez, Milei se sumó a la polémica, primero también en Twitter, pero después aprovechando el escenario del Derecha Fest para hablar de "una gran piedra" en su camino, en un juego de palabras con el apellido Rocca.

"No hubo ningún plan", descartaron en la Casa Rosada cualquier planificación de la escalada discursiva oficial contra Techint. Con YPF en el medio, podría pensarse que el asesor Santiago Caputo, que tiene intereses en la petrolera a través de Guillermo Garat, estaría al tanto de la oferta de la firma nacional, 40% por encima de lo presupuestado por la empresa india. Lo mismo Milei, que además de vestir el mameluco de YPF tiene una excelente relación con el ceo de la firma, Horacio Marín.

Sin embargo, la táctica de la provocación constante del mileísmo suele ser errática y sin demasiada planificación, juran en la administración violeta quienes siguen los vaivenes de la cuenta de Twitter del mandatario. Es más a prueba y error, confiesan. Por eso a veces hay una sobresaturación temática cuando el Presidente, en modo tuitero, abre varios frentes de batalla simultáneos: un estado de conflicto permanente, con una polémica que enseguida tapa a la otra; la dinámica vertiginosa de los trending topics de Twitter llevada a la agenda pública.

La pelea con Rocca, uno de los industriales más poderosos del país desde hace décadas, le sirvió al Gobierno también para marcarle la cancha al Círculo Rojo y enviarle un mensaje a su electorado, al que busca fidelizar con la indignación como política de Estado.

Es parte de la idiosincrasia de la nueva derecha. En la primera campaña de Trump, el estratega Bannon fijó tres ejes que la administración Milei cumple -a sabiendas o no- al pie de la letra: comunicación saturada (publicar noticias más rápido de lo que se las pueda desmentir), polarización emocional (dividir el campo político en fieles y enemigos) y legitimidad providencial (envolver el liderazgo en una narrativa moral o religiosa).

La perinola del insulto

A pesar de que Milei se ensañe con distintas figuras, sus blancos siempre pertenecen a las mismas categorías. En su perinola están "los zurdos", "los periodistas ensobrados", "los empresarios prebendarios" y "los kukas". Salvo ligarlo a la izquierda, el Presidente encajó a Rocca en los restantes tres ítems.

El último es el verdaderamente importante para la narrativa oficial. Según un relevamiento de Fopea, de 113.649 posteos de Milei (tuits y retuits) analizados entre el 10 de diciembre de 2023 y el 15 de septiembre de 2025, 16.806 contenían insultos hacia distintos blancos. Entre ellos, hay 271 palabras utilizadas como agravios que se repiten en el léxico presidencial: la principal es "kuka", repetida 2283 veces de forma despectiva, y la segunda es "casta", con 1815, que no sólo es usada para la clase política, sino para "todo aquel que se oponga a su plan de gobierno", señala el informe.