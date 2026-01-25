Ensayo general para la farsa actual

Vos, que tenés la gentileza de leer desPertar todos los días, habrás notado desde que empezó el año un cambio temático en varias ediciones, habitualmente dedicadas a la información y el análisis de los temas argentinos y ahora más volcadas a lo internacional. Calma: no se trata de una mudanza permanente, sino la constatación de que algo, verdaderamente profundo, está cambiando en el ecosistema internacional , que eso no deja de ninguna manera indiferente a la Argentina y que, de hecho, brinda buenos motivos para advertir sobre un posible contagio local de lo peor de lo que pasa afuera .

Si lo que ocurriera no fuera tan descorazonador, podría decirse que tenemos el privilegio de ser testigos de un cambio de época .

¿Cómo no prestar entonces atención a eventos como el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela –el primero en América del Sur–, el secuestro del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores , la ocupación –sin tropas, pero indudable a los efectos prácticos– de ese país, la ruptura de la Alianza Atlántica y sus efectos por la porfía de Donald Trump en¡ capturar Groenlandia, el modo en que esas torpezas disparan por la culata y afirman la influencia de China , y hechos de política interna de Estados Unidos de profundo impacto global ?

Si la Argentina de Javier Milei se convierte en una colonia –por deseo personal de su presidente , por la indolencia de buena parte del Círculo Rojo y por la complicidad de muchos que deberían decir algo–, es necesario interesarse más por la dinámica política de la metrópoli .

Si el copamiento al Capitolio en Washington del 6 de enero de 2021 fue el guion que preludió el violento asalto del 8 de enero de 2023 a las sedes de los tres poderes en Brasilia, corresponde prestar atención.

Ambos fueron intentos de golpe de Estado perpetrados por extremas derechas –la trumpista primero, la bolsonarista después– en desconocimiento de procesos electorales impecables que les habían resultado adversos. El Presidente no llegó al extremo de hacer propia la falsa denuncia de fraude de Trump –no podría haberse animado a tanto–, pero sí calificó el proceso judicial por golpismo contra Jair Bolsonaro como una "persecución política". Peligroso precedente.

Si lo de 2021 fue un ensayo general para lo de 2023, ¿qué cabría esperar en el llamado "patio trasero" si el avance del autoritarismo prosperara en el centro de irradiación –política, de disponibilidad y uso de big data con fines electorales, y de financiamiento de campañas– de la extrema derecha continental?

A todo lo mencionado hay que sumar la instrumentación de cuerpos policiales regulares como grupos de choque al servicio de intereses partidarios. Los indicios de que eso ya ocurre en la Argentina deben inquietar.

Más allá de las evidentes diferencias ideológicas entre ambos, Milei literalmente adora a Trump. ¿No resulta un mal precedente que el gobierno argentino rompa toda su tradición diplomática y respalde la captura imperialista de un país de Sudamérica? ¿Qué dice eso del apego de Milei a la democracia y el derecho internacional?

Y ahora tiro yo porque me toca

El asesinato del enfermero Alex Pretti en Minneapolis a manos de agentes migratorios; los puntos de contacto de ese hecho horroroso con lo que le tocó el 7 de este mes a Renee Nicole Good –si hay reiteración, hay método–; el marco de esos homicidios dado por el envío de miles de efectivos federales a un estado demócrata hasta el tuétano, con la excusa de una absurda y abusiva política de expulsión de inmigrantes; la ocupación territorial ejercida por miles de matones encapuchados y armados para una guerra; el modo en que se pasean por las calles, entran en negocios y empresas sin orden judicial para cazar gente sin papeles; la violencia extrema y la detención de personas sólo por perfil racial en busca de cuotas predeterminadas de arrestos; al modus operandi de retener a niños –incluso de dos o de cinco años– para usarlos de carnada y lograr que sus padres salgan de sus casas y poder detenerlos; que esos niños en ciertos casos queden detenidos, y el heroísmo de miles de ciudadanos que se juegan el pellejo en defensa de sus amigos y vecinos, filmando a los agentes y bancando la represión cotidiana son señales de algo profundamente podrido.

Como Good, Pretty, también de 37 años y una vida por delante, era un miembro querido en su comunidad. Enfermero de un hospital militar, atendía con profesionalidad y empatía a veteranos de guerra. El agradecimiento de quienes pasaron por sus manos se hizo viral en las últimas horas. No mereció ese final.

Teatro antidisturbios

En las elecciones presidenciales de 2024, el 70% de los minneapolitanos votó demócrata. Hace poco, en un posteo críptico, Trump les dijo: "¡No teman, gran pueblo de Minnesota! ¡El día del ajuste de cuentas y la venganza ya llega!".

G-jCByGXoAA0xhG

El compromiso ciudadano de los minnesotanos en general y de los minneapolitanos en particular es conmovedor. Las protestas son espontáneas, pero la movilización en defensa de inmigrantes que no se desea ver expulsados no lo es.

Captura de pantalla 2026-01-25 a la(s) 12.28.25p. m.

La palabra que los describe en inglés en activists; en argentino es mejor decirles militantes.

Se autoorganizan; se mantienen en contacto por las redes sociales; crean corredores seguros para los chicos inmigrantes en el camino de la escuela a casa; se reparten silbatos naranjas para a hacer ruido y alertar a los posibles blancos cuando los hombres del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (USBP) lanzan sus operativos; dejan lo que estén haciendo y, para hacer ruido también con sus bocinas, siguen en caravana con sus autos a los federales, a quienes interceptan y demoran; hacen las compras para evitarles a sus vecinos tener que salir de casa; colapsan con compras y devoluciones circulares los supermercados que se dejan allanar sin orden judicial, abandonando a sus propios trabajadores; desafían el clima especialmente gélido de estos días para llevar sus quejas a la calle, se sabe ahora incluso a riesgo de represión y muerte. No se resignan al miedo.

G_ZYqxGW4AAYpr-

Protagonizan lo que bien podría llamarse "revolución de los silbatos naranjas".

Un par de monos más, unos terrícolas

El ICE y la USBP mienten todo el tiempo. De Good dijeron que había intentado atropellar y matar a un agente, quien le metió tres tiros en la cara a través de la ventanilla de su auto, cuando en verdad sólo se iba del lugar. De Pretti afirmaron que fue abatido con "disparos defensivos" cuando se acercó a los federales blandiendo un arma de fuego. Falso.

Captura de pantalla 2026-01-25 a la(s) 10.51.35a. m.

Como a Pretty le encontraron una pistola, creyeron que la excusa sería suficiente.

Así pensaron Trump, Pam Bondi, la secretaria –ministra– de Seguridad Interior Kristi Noem y el jefe de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino. Según ellos, tanto Good como Pretti eran "terroristas domésticos" y sus asesinatos no merecieron ni siquiera un simulacro de sumario o investigación.

Para desgracia de los mencionados, los minneapolitanos son muy prolijos en sus filmaciones y la ejecución sumaria de Pretti apareció el sábado exhibida en múltiples videos.

Lo que se ve es otra cosa. ¿Llevaba un arma? Sí, porque como muchos de sus conciudadanos tenía permiso de portación, pero nunca la exhibió ni amenazó a nadie. Sólo se interpuso cuando los federales se arrojaron violentamente contra una mujer, lo que lo hizo víctima de un intento de reducción por parte de varios agentes.

alex-pretti-incident

Los videos muestran que, en el forcejeo, uno de estos vio el arma y se la quitó. Acto seguido otro miembro de la USBP sacó su propia pistola y aplicó una condena de muerte sin juicio.

Bovino –cuyo outfit evoca algo que no se termina de definir...– dio el mismo sábado una conferencia de prensa en la que mintió, habilitó preguntas, no supo responder la primera y, sin explicaciones, dio por finalizado el ritual.

G_dVYwyWUAA_AUq

Ayer salió de rotation por canales y medios varios, haciendo agua otra vez. ¿Por qué lo hizo? Así como los federales filman obsesivamente a los militantes y manifestantes para crear una base de datos que, identificación biométrica mediante, posibilite futuras persecuciones, las autoridades demócratas de los estados más afectados por la invasión también animan a sus conciudadanos a filmar a los encapuchados. La esperanza es encauzarlos y meterlos presos cuando Trump sea pasado, lo mismo que a sus mandantes políticos.

Qué escribe en mi pared la tribu de mi calle

Un hecho, poco mencionado, resulta extremadamente interesante. Elementos ideológicos constitutivos de la identidad de la derecha estadounidense aparecen ahora en el sector rival como banderas de resistencia largamente legitimadas.

Uno, la evocación de la Primera Enmienda –la que garantiza la libertad de expresión– para llevar al límite las formas de la protesta. Dos, la apelación a la Segunda Enmienda –la que garantiza la posesión y portación de armas–, como es el caso de Pretti, inatacable por haber sido encontrado con una. Tres, las resistencias locales a los avances, considerados desmedidos, de un poder federal siempre visto como excesivo e intrusivo. Cuatro, el valor de la movilización de los núcleos duros en una democracia amplia en derechos civiles y avara en derechos políticos.

G_czQ3dbwAA2-SM "Ella estaba blandiendo una antorcha", alegan agentes federales para justificar el asesinato de la libertad en Estados Unidos, según la mirada de Mike Luckovich en The Atlanta Journal-Constitution.

Con sus demasías, el trumpismo erosiona sus propias bases de sustentación.

Hemos perdido el rastro unos minutos

En tanto Estado vasallo y Protectorado Estadounidense del Río de la Plata, la política doméstica de la metrópoli –exterior para nosotros– deviene en nuestra "verdadera política", como dijera lord Palmerston y reprodujera Juan Perón.

Los niveles de rechazo a Donald Trump crecen y que eso abre un escenario peligroso para los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que ambas cámaras podrían pasar a manos demócratas. En tal caso, el presidente probablemente debería comenzar a pelear para frustrar previsibles pedidos de juicio político. ¿Contempla Milei ese riesgo?

Captura de pantalla 2026-01-25 a la(s) 10.28.16a. m. Evolución del promedio de encuestas de valoración de Donald Trump. (Fuente: The New York Times).

Muchos hemos experimentado en nuestras vidas una cierta incomprensión sobre cómo pudieron haber surgido los fascismos del siglo pasado. No hay que abusar de los paralelos históricos porque esto es otra cosa, pero sí constatar la raíz común de una sensibilidad política autoritaria, de matriz profundamente jerárquica y antiigualitarista, que se solaza con el uso de la fuerza –estatal y/o paraestatal– contra los débiles, que sigue a líderes que pretenden erigir un culto en torno a sus figuras, y profundamente matazurda, homofóbica, antifeminista y conservadora. Salvo la cepa argentina del virus de la extrema derecha, también, a su manera, agresivamente nacionalista.

Vemos hoy, en vivo y en directo, cómo se incuba el huevo de la serpiente.

Ese calor gestante está hecho del empuje de los convencidos, del resentimiento de muchos convocados y de un cierto sentido común que nunca desaparece, sino que se activa cada tanto como un gen recesivo. Pero más importante, está alimentado por la indiferencia de los demás.

Leyendo diarios en un baño turco

Uno de esos actores indolentes es el conjunto de viejos defensores gritones de la república que se entregan mansamente a los extremistas.

Otro, la de una "prensa de calidad" que, celosa de sus exasperantemente lentos estándares de validación, tarda horas y hasta días en dar cuenta de lo evidente.

Lo que el sábado y ayer mismo ya era una secuencia conocida por el mundo, medios respetados como The New York Times o CNN insistían en señalar que "videos parecen contradecir el relato oficial" y en calificar lo ocurrido como un "fatal shooting".

Captura de pantalla 2026-01-25 a la(s) 10.47.41a. m.

Captura de pantalla 2026-01-25 a la(s) 10.49.52a. m.

La verdad es otra: los videos refutan categóricamente el relato de la Casa Blanca y de las fuerzas involucradas, y lo ocurrido –igual que en el caso de Renee Good– es un homicidio agravado.

La búsqueda de moderación y objetividad a veces se mimetizan con el encubrimiento. Lo mismo ocurre en nuestro país, cuando se dice –contra toda evidencia– que "la nena ya vino gaseada" o que el efectivo que le incrustó una cápsula de gas en el cráneo al reportero gráfico Pablo Grillo había hecho su disparo a 45 grados y no en línea recta.

La mentira no es una versión válida y culpar a las víctimas es un afrenta.

¿Cómo hay que describir la maldad y el abuso? ¿Se da cuenta de ellos con palabras asépticas, se recurre al latiguillo de la "polémica", o se asume que ciertos términos, incluso algunos subidos de tono, son los adecuadas para describir ciertos hechos?

Mientras la serpiente incuba su nuevo huevo, realmente queremos preguntar.

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.