PJ bonaerense: el peronismo unido desafía a Julio Zamora en Tigre

Si bien no será el massismo puro, que está nucleado en su propio partido, el Frente Renovador , si lo harán sectores del peronismo vinculados a ese sector y alineados también con Fuerza Patria. El espacio del intendente que maneja el partido a nivel local con la presidencia de Lucas Gianella , también está juntando los avales necesarios para presentar lista.

A cuatro días del cierre de listas, el peronismo de Tigre nucleado en Fuerza Patria está decidido a presentar una lista para conducir el PJ del distrito y arrebatárselo así a Zamora, que en la elección legislativa decidió jugar con el sello de Somos en alianza con un sector del radicalismo.

“Fuerza Patria va a presentar lista, no sabemos si Somos lo hará porque se fue del partido en la última elección”, afirmó un dirigente del distrito cercano a Massa ante la consulta de Letra P. En ese sector, remarcan que el intendente “jugó por afuera y perdió en Tigre y en la provincia”, y que de ese modo “puso en riesgo la elección local y contribuyó a la derrota provincial”. “No sabemos, la verdad, si le dará la cara para presentar lista”, lanzan.

Malena-Massa.jpg



Con esa definición tomada, en el marco de la interna del peronismo, cada sector está buscando sus propios avales. Los más vinculados al massismo, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof y el Movimiento Evita para una posible candidatura de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

“Hay charlas permanentes para que todo vaya en unidad salvo lo de Zamora, mientras tanto cada uno junta sus avales, aunque lo más probable es que unifiquemos para recuperar el partido”, dijo alguien que participa de las reuniones de Fuerza Patria en el municipio.

Julio Zamora se anota

"Desde el sector del peronismo que conduce Julio Zamora en Tigre se están presentando avales y la idea es, en principio, presenta una lista", afirma una fuente vinculada al intendente ante la consulta de Letra P, sin ahondar en más detalles.

Es que con todo el resto del peronismo enfrente, será una pulseada difícil para el intendente que viene golpeado de la última elección cuando fue candidato a senador provincial por Somos. Esa vez, obtuvo el 4% de los votos y su lista salió tercera en el distrito, detrás de Fuerza Patria y La Libertad Avanza.

Sin embargo, en Tigre la política es muy dinámica. Un golpe fuerte había recibido Massa y el Frente Renovador en 2023, cuando se presentó como candidata a intendenta Malena Galmarini y, pese a que no le dieron la boleta, Zamora ganó la PASO pegado únicamente a la boleta que llevaba a Juan Grabois como candidato. El 2027 para el distrito es un escenario abierto.