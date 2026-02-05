Reforma laboral: Patricia Bullrich no puede cerrar la letra chica y apuesta a romper el peronismo

Patricia Bullrich inició un operativo para enviar a Diputados la reforma laboral y el panorama es complejo. Si bien es un hecho desde diciembre que tiene respaldo para la aprobación en general, la verdadera disputa es por garantizar el articulado. Para tener éxito, la jefa de La Libertad Avanza (LLA) necesita volver a romper el peronismo.

La mira está puesta en el trío que votó el presupuesto: Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). Bullrich los necesita porque no le sobra nada y por eso tuvo varias reuniones con los aliados entre miércoles y jueves, luego del encuentro del martes, cuando anunció que había un 95% de acuerdo.

Con los aportes de los bloques que acompañaron el pedido de sesión, para aprobar la reforma junta 41 votos, cuatro más que la mayoría. El problema es que si varios se desmarcan en algunos artículos se pueden caer como dominó y el texto llegaría desguazado a Diputados .

Los fragmentos con menos respaldo son los que refieren a las bajas del impuesto a las ganancias a sociedades comerciales, que pega de lleno en la coparticipación a las provincias. Javier Milei decidió que no se toque ni una coma, pese al fuerte reclamo de los gobernadores. La otra polémica es por el subsidio a las indemnizaciones a través de fondos de la ANSES.

Las recorridas de la CGT en el Congreso comenzaron a sentirse y algunos de sus reclamos empezaron a escucharse, como la eliminación de la ultraactividad (que anula un convenio colectivo con su vencimiento, aunque no se negocie otro).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenadoArgentina/status/2019458125640712590&partner=&hide_thread=false ¡Próximo miércoles a las 11 h! pic.twitter.com/6w9wpfmYl5 — Senado Argentina (@SenadoArgentina) February 5, 2026

Bullrich empezó este jueves una recorrida por el Senado para afinar los votos que le permitan festejar. Entre los 41 que la ayudaron a que haya sesión están los 21 de LLA -con Luis Juez-, los tres del PRO, los diez de la UCR; la dupla de Provincias Unidas (PU) y partidos locales de Misiones y Neuquén.

No firmó la salteña Flavia Royón y la dupla de Santa Cruz, que a priori Bullrich creía de su lado. A sus gobernadores no les cierra la pérdida de ingresos y, además, empezaron a sentir el rigor de los gremios locales que se hacen sentir en actividades como la minería y el petróleo.

Se notó el martes, cuando durante la reunión de Bullrich con los dialoguistas la neuquina Julieta Corroza pidió sostener la ultraactividad y no le respondieron. En PU, Carlos Espínola y Alejandra Vigo tampoco quieren pelearse con los gremios para ayudar a Milei.

"Federico Sturzenegger, que escribió la mayor parte de los artículos polémicos a través de un abogado, está en una nave espacial. Si no cede vamos a tener una semana complicada", sostuvo ante Letra P una fuente de la oposición.

Pedidos de la Rosada

La urgencia de Bullrich se dio luego de una complicada reunión de la mesa política de este martes, cuando en el Ejecutivo le bajaron dos órdenes: olvidarse de insistir con su proyecto de reforma penal juvenil y aceptar cambios de la oposición; y no prometer sacar el capítulo fiscal de la reforma laboral.

Con esas instrucciones, la exministra salió a buscar votos para no tener sorpresas. "El problema es que se llevó la pelota ella, dice que tiene un acuerdo y nadie sabe qué es", se molestó un aliado del gobierno en Diputados, en alusión a los supuestos acuerdos que Bullrich dijo tener "bajo cuatro llaves".

En la UCR tampoco hay unanimidad: este jueves, el bloque que lidera Eduardo Vischi tuvo otra reunión con Bullrich y no hubo acuerdo unánime en votar todo el texto. La jefa del bloque trató de persuadirlos con promesas futuras, pero hay un puñado que al menos no está seguro de avalar la totalidad de los artículos.

"Hay muchas coincidencias y algunos puntos que no. Es todo lo que podemos decir", informaron desde la bancada radical. En el justicialismo aseguran que habla con varios dialoguistas y saben que ayudarán a intentar desguazar la reforma, aunque prefieren alejarse del poroteo.

PJ dialoguista

Romper el peronismo es una posibilidad certera para Bullrich porque el trío que votó el presupuesto en diciembre está por irse del interbloque, que integran a través de un sello propio, llamado Convicción Federal. Lo completan el riojano Fernando Rejal y el puntano Fernando Salino, quienes no están dispuestos a ayudar al gobierno.

Moisés evalúa irse del justicialismo y junto a los otros dos díscolos tomarán la decisión la semana próxima, después de la sesión. Es clave cómo voten el articulado y por eso este jueves el despacho de la jujeña era un sinfín de reuniones. Pasaron los integrantes del triunvirato de la CGT y de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (S.A.G.A.I.), perjudicada porque se eliminan derechos.